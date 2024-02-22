Современная украинская власть падет так же предсказуемо, как до этого петлюровщина, о которой в народе говорили: «В вагоне Директория – под вагоном территория». И никакая мобилизация не спасет Зеленского от нового Шварцбарда.2 комментария
Пропавший в горах Киргизии российский альпинист погиб
Российский альпинист Евгений Глазунов, пропавший при восхождении на вершину в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии, найден погибшим, сообщила представитель группы задействованных в поиске альпинистов Анна Пиунова.
Глазунов начал восхождение на гору Аксу в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии 12 февраля, передает ТАСС.
16 февраля из-за непогоды он развернулся и начал спуск, после чего связь с ним пропала. Вместе с Глазуновым на маршрут отправился его напарник, страховавший внизу, он и рассказал об исчезновении российского альпиниста и поднял тревогу. Напарник пытался самостоятельно начать поиски, однако из-за плохой видимости вынужден был вернуться в село Озгоруш.
Как сообщила Пиунова, Евгения Глазунова нашли, он погиб.
«Он почти спустился, полторы веревки оставалось. Скорее всего, камнепад», – сообщила Пиунова.
Ранее альпинистка Надежда Оленева, пропавшая в горах во время восхождения на непальский восьмитысячник Дхаулагири (8167 м), была найдена мертвой.