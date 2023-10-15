Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.24 комментария
Российская альпинистка Оленева погибла после падения в расщелину в Непале
Альпинистка Надежда Оленева, пропавшая в горах во время восхождения на непальский восьмитысячник Дхаулагири (8 167 м), была найдена мертвой, сообщил главный тренер сборной России Павел Шабалин.
По его словам, тело Оленевой обнаружено, решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолета там невозможна, передает ТАСС .
Ранее газета Himalayan Times, ссылаясь на неназванный источник, сообщила, что Оленева «упала в расщелину, находясь на высоте около 6 680 метров». Она совершала восхождение в составе группы, в которую также входят Роман Абилдаев и Расим Кашапов. Оленевой было 37 лет. В 2022 году она завоевала титул чемпионки России по альпинизму.
Ранее альпинистка из Москвы сорвалась с 20-ти метровой высоты при подъеме с напарником на скалу «Мшатка-Къая» в районе поселка Форос, спасатели эвакуировали девушку, получившую травму головы и другие ранения различной степени тяжести.