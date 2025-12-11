Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.12 комментариев
Фадеев: Необходимости изменять Конституцию после поправок 2020 года нет
Поправки, внесенные в Конституцию России в 2020 году, придали ей национальный характер, и сейчас менять основной закон не требуется, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
По его словам, Конституция позволяет государству и правовой системе функционировать, и, если сравнивать ее с документами других стран, она является качественной, передает ТАСС.
Фадеев отметил, что конституция 1993 года была, по его выражению, «немного учебной»: «Как будто через плечо соседу по парте заглянули, что он там написал, что там в Европе, что там в Америке», – сказал он. По мнению главы СПЧ, до внесения изменений в 1993 году не ощущалось, что это именно российский основной закон, а поправки 2020 года сделали Конституцию более национальной.
Эксперт подчеркнул, что изначально российская Конституция была либеральной, что нельзя назвать негативной чертой. Как подчеркнул глава СПЧ, изменения 2020 года сделали Конституцию более российской, и это обстоятельство Фадеев считает принципиально важным. Он также отметил, что обновленный документ по своим характеристикам не уступает конституциям других стран.
12 декабря в стране отмечается День Конституции, в память о принятии основного закона на всенародном голосовании в 1993 году. Три года назад в 42 статьи Конституции были внесены 206 поправок, которые расширили полномочия президента, палат Федерального собрания, Конституционного и Верховного судов, а также закрепили приоритет российской Конституции над решениями международных органов.
Ранее сенатор Андрей Клишас сказал газете ВЗГЛЯД, что закрепление в поправках приоритета Конституции над решениями международных органов позволило России последовательно отстаивать правовую самостоятельность, особенно в условиях геополитического давления.