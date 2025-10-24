В Петербурге начали тестировать нейросеть против вандализма на памятниках

Tекст: Валерия Городецкая

Тестовую эксплуатацию новой системы защиты памятников инициировал Комитет по информатизации и связи Петербурга, сообщается на сайте администрации города. Речь идет о внедрении камер с искусственным интеллектом и звуковых оповещателей, которые обеспечивают круглосуточный мониторинг исторических объектов в центре города.

В пилотный проект включены памятник Маршалу Жукову, статуя Петра Великого («Медный всадник») и скульптурная группа «Львы» на набережной Большой Невы. За каждым объектом установлены современные системы видеонаблюдения с подключенными алгоритмами видеоаналитики. Около памятника Жукову дополнительно работают аудиосистемы, которые могут предупредить нарушителей о незаконных действиях около памятника.

Система объединяет видеоконтроль, аналитику на базе искусственного интеллекта и звуковые предупреждения и в режиме реального времени фиксирует попытки вандализма. Данные о всех нарушениях моментально направляются в КГИОП и правоохранительные органы для оперативного реагирования.

Проект реализуется в партнерстве с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Сейчас завершается заключение соглашения между профильными комитетами о дальнейшем информационном сотрудничестве.

