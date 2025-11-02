Мэра мексиканского Уруапана застрелили на празднике Дня мертвых

С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
Получавший угрозы от картелей мэр Уруапана в Мексике застрелен на Дне мертвых
Мэр мексиканского города Уруапан Карлос Мансо был убит во время публичных мероприятий, связанных с празднованием Дня мертвых, в самом центре города.
Мэр города Уруапан в штате Мичоакан Карлос Мансо был застрелен во время празднования Дня мертвых, передает ТАСС.
Инцидент произошел в центре города днем, когда на главной площади собралось много людей. По данным Совета безопасности Мексики, в результате нападения были задержаны двое подозреваемых, еще один из нападавших погиб на месте.
После трагедии власти штата Мичоакан и представители Совета безопасности оцепили район происшествия и продолжают патрулирование улиц, чтобы гарантировать безопасность местных жителей.
Началось расследование обстоятельств нападения, личности задержанных и погибшего выясняются.
Как отмечает издание El Universal, Карлос Мансо получил известность благодаря своей жесткой позиции в борьбе с преступностью. За это он неоднократно подвергался угрозам со стороны криминальных группировок и наркокартеля «Новое поколение Халиско». В последние месяцы мэр усилил меры личной безопасности, попросив о дополнительной охране у федеральных властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Мексики задержали одного из лидеров картеля «Синалоа» Леонардо Даниэля Мартинеса Веру, подозреваемого в похищениях и убийствах.
Ранее бывший чемпион мира по боксу Хулио Сезар Чавес – младший был выдворен из США и взят под стражу в Мексике по подозрению в связях с этим же картелем.