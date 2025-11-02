Мэра мексиканского Уруапана застрелили на празднике Дня мертвых

Получавший угрозы от картелей мэр Уруапана в Мексике застрелен на Дне мертвых

Tекст: Мария Иванова

Мэр города Уруапан в штате Мичоакан Карлос Мансо был застрелен во время празднования Дня мертвых, передает ТАСС.

Инцидент произошел в центре города днем, когда на главной площади собралось много людей. По данным Совета безопасности Мексики, в результате нападения были задержаны двое подозреваемых, еще один из нападавших погиб на месте.

После трагедии власти штата Мичоакан и представители Совета безопасности оцепили район происшествия и продолжают патрулирование улиц, чтобы гарантировать безопасность местных жителей.

Началось расследование обстоятельств нападения, личности задержанных и погибшего выясняются.

Как отмечает издание El Universal, Карлос Мансо получил известность благодаря своей жесткой позиции в борьбе с преступностью. За это он неоднократно подвергался угрозам со стороны криминальных группировок и наркокартеля «Новое поколение Халиско». В последние месяцы мэр усилил меры личной безопасности, попросив о дополнительной охране у федеральных властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Мексики задержали одного из лидеров картеля «Синалоа» Леонардо Даниэля Мартинеса Веру, подозреваемого в похищениях и убийствах.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Хулио Сезар Чавес – младший был выдворен из США и взят под стражу в Мексике по подозрению в связях с этим же картелем.