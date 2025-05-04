Путин: У России достаточно сил для доведения СВО до логического завершения

Tекст: Дарья Григоренко

«У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

Президент отметил, что реакция российского общества на проведение спецоперации оказалась такой, на которую он надеялся. «Конечно, опасность большая другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся, именно надеялся на то, что реакция общества будет именно такой», – сказал глава государства.

По его словам, в процессе СВО каждый гражданин России осознал, что именно он – и есть государство. «Что именно от него зависит и сегодняшний день, и завтрашний день. И его детей, и его семьи, и его родины и страны. Он понимает, что глубинное государство – это он. И он – последний рубеж, последняя инстанция. Вот это как в войну, помните, в Великую Отечественную? Велика страна Россия, отступать некуда, за нами Москва», – отметил президент.

Ранее Путин заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом.

Кроме того, Путин заявил, что россияне являются нацией победителей.

В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что России повезло, что ее президентом является Владимир Путин, все его решения по спецоперации на Украине являются верными, а россиянам нужно добиться победы.