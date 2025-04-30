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    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    10 комментариев
    30 апреля 2025, 11:45 • Новости дня

    Песков: России повезло, что ее президентом является Путин

    Tекст: Вера Басилая

    России повезло, что ее президентом является Владимир Путин, все его решения по спецоперации на Украине являются верными, а россиянам нужно добиться победы, заявил пресс-секретарь президента России на просветительском марафоне общества «Знание».

    По словам Пескова, России повезло, что ее президентом является Владимир Путин, передает ТАСС.

    Он отметил, что все решения Владимира Путина, связанные со специальной военной операцией, являются правильными. По словам Пескова, долг россиян – победить, и он добавил, что «все, что мы делаем: специальная военная операция, все решения Путина – это абсолютно правильно».

    Песков также сообщил о скором выходе документального фильма о президенте Владимире Путине, как он 25 лет руководит Россией. По словам Пескова, фильм «снимали очень талантливые люди».

    Газета ВЗГЛЯД писала, в чем секрет побед президента России Владимира Путина.

    30 апреля 2025, 00:03 • Новости дня
    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград

    Аэропорт Волгограда официально получил историческое наименование «Сталинград» по указу Путина

    Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в Сталинград
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин своим указом утвердил присвоение международному аэропорту Волгоград исторического названия без изменения основного международного наименования.

    Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о присвоении международному аэропорту Волгоград исторического наименования «Сталинград» опубликован на сайте пресс-службы Кремля, передает РИА «Новости». В документе отмечается, что мера направлена на увековечение Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

    Согласно тексту указа, международному аэропорту Волгоград присваивается историческое наименование «Сталинград». Одновременно подчеркивается, что это не повлияет на официальное географическое наименование аэропорта, и оно останется прежним.

    В пояснении указано, что присвоение нового исторического наименования не будет являться изменением установленного названия аэропорта, а также не затронет его юридическую составляющую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград».

    В России был создан совет по изучению мнения жителей о переименовании Волгограда в Сталинград.

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    29 апреля 2025, 22:18 • Новости дня
    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским

    Трамп заявил о большей легкости взаимодействия с Путиным по сравнению с Зеленским

    Трамп признался, что ему проще общаться с Путиным, чем с Зеленским
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В интервью американскому журналисту Дональд Трамп отметил, что российский президент Владимир Путин оказался для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский.

    Президент США Дональд Трамп признался, что ему было проще вести дела с российским президентом Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    В интервью Гленну Беку Трамп заявил: «Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским».

    Кроме того, Трамп раскритиковал Зеленского за поведение во время визита в Белый дом, когда украинский лидер, по его словам, начал повышать голос, требуя больше помощи в сфере безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность к переговорам с Украиной без предварительных условий. Кроме того, Россия объявила перемирие в честь 80-летия Победы, однако, по данным Кремля, Киев пока не отреагировал на это предложение.

    В феврале Трамп резко отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал на подписание соглашения по украинским недрам, потребовав согласиться на прекращение огня и прекратить критику в адрес Путина.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс охарактеризовал Зеленского как неблагодарного агитатора, после чего украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Позже Зеленский выразил сожаление о случившемся и заявил о готовности к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, однако он пытается ее спасти, а Владимир Зеленский в ходе встречи в Риме 26 апреля обратился к нему с просьбой о дополнительном вооружении, при этом сам диалог в Ватикане прошел в конструктивной атмосфере и без прежней напряженности.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

    Коментарии (0)
    29 апреля 2025, 15:08 • Новости дня
    Путин прибыл в Волгоград
    Путин прибыл в Волгоград
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и губернатором области Андреем Бочаровым.

    Путин и Лукашенко примут участие в форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», передает ТАСС.

    В рамках визита оба лидера посетят Мамаев курган, где почтят память героических защитников Сталинграда в преддверии 80-летия Победы. Вечером Путин проведет отдельную встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

    Накануне Кремль объявил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится во вторник в Волгограде.

    В начале апреля лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025».

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    29 апреля 2025, 16:50 • Новости дня
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На форуме «Великое наследие – общее будущее» президент России Владимир Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне.

    «Предлагаю создать при парламентском собрании комиссию по сохранению исторической памяти. Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    По его словам, в работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки двух стран.

    Ранее Путин призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов. Он напомнил о важности сохранения памяти и достоинства ради достижений и жертв героев Великой Отечественной войны.

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    29 апреля 2025, 21:42 • Новости дня
    Переговоры Путина и Лукашенко завершились

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко в Волгограде завершились.

    Встреча лидеров продлилась четыре часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».

    Ранее Путин анонсировал совместное с белорусскими специалистами строительство авиационного предприятия и лаборатории для беспилотников, а также назвал успехи экономического сотрудничества с Белоруссией выдающимися

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    29 апреля 2025, 17:56 • Новости дня
    Путин сообщил о планах построить совместный авиазавод с Белоруссией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин анонсировал совместное с белорусскими специалистами строительство авиационного предприятия и лаборатории для беспилотников.

    Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко объявил о готовности России создать совместный авиазавод и лабораторию по беспилотникам, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул договоренность о расширении промышленной кооперации между странами, включая сотрудничество в сфере авиастроения и авиапрома.

    «Мы договорились о том, что мы будем расширять промышленную кооперацию, в том числе за счет совместной работы в области авиастроения, авиапрома. Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами, соответствующую лабораторию по беспилотникам», – заявил Путин.

    Глава российского государства отметил, что Белоруссия сумела сохранить часть авиационной промышленности, доставшейся от СССР, и назвал кооперацию по среднемагистральным самолетам одним из ключевых направлений сотрудничества.

    Ранее Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне.

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    29 апреля 2025, 23:26 • Новости дня
    Стало известно о признании геноцида жителей Сталинградской области

    Суд признал жертвами геноцида 360 тысяч жителей Сталинграда

    Tекст: Денис Тельманов

    Архивные документы, рассекреченные в преддверии 80-летия Победы, позволили установить факт геноцида в отношении жителей Сталинграда и региона.

    Суд Волгоградской области признал жертвами геноцида 360 тыс. мирных жителей Сталинграда и Сталинградской области, передает ТАСС. Такое решение было принято на основании рассекреченных архивных документов и свидетельств ветеранов, о чем сообщил губернатор Андрей Бочаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Бочаров отметил, что рассекречивание большого массива архивных материалов, связанных с событиями Сталинградской битвы, стало ключевым фактором для установления факта геноцида со стороны немецко-фашистских захватчиков и их пособников.

    «Именно архивные документы, свидетельства и воспоминания наших ветеранов легли в основу решения Волгоградского областного суда о признании преступлений в отношении мирных жителей, проживающих на территории области, геноцидом народов Советского Союза», – заявил губернатор.

    По его словам, преступления против мирных жителей Сталинграда и области были чудовищными, и работа по их расследованию продолжалась многие годы. Бочаров особо подчеркнул участие ветеранов и фронтовиков в судебном процессе, направленном на установление всех совершенных преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило архивные материалы о Сталинградской битве, которые проливают свет на разведданные, переданные высшему военному руководству СССР во время сражения.

    Президент Владимир Путин возмутился, что некоторые современные учебники истории буквально не содержат ни слова о Сталинградской битве.

    Историк Александр Макушин заявил, что начало спецоперации на Украине стало символом перемен в отношениях с Западом так же, как и Сталинградская битва восемьдесят лет назад внесла перелом в ход мировой истории.

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    29 апреля 2025, 16:57 • Новости дня
    Путин призвал сформировать новую архитектуру безопасности в мире

    Путин заявил о необходимости равной и неделимой системы безопасности в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин предложил мировому сообществу объединиться для создания системы безопасности, способной защищать интересы всех стран без ущерба другим.

    Необходимость сформировать в мире новую архитектуру равной и неделимой безопасности подчеркнул президент Владимир Путин, передает ТАСС.

    Выступая на пленарной сессии международного форума «Великое наследие – общее будущее», российский лидер заявил: «Мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других».

    По мнению Путина, только коллективные усилия способны обеспечить устойчивую защиту интересов каждого государства. Он отметил, что нынешние подходы к безопасности не должны строиться на ущемлении интересов отдельных стран.

    Ранее Путин заявил, что Евразию необходимо превратить в пространство мира и устойчивого развития.

    Напомним, Путин прибыл в Волгоград для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и губернатором области Андреем Бочаровым.

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    29 апреля 2025, 15:59 • Новости дня
    Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.

    В церемонии также участвовали военнослужащие роты почетного караула, передает РИА «Новости».

    После этого лидеры России и Белоруссии прошли к могиле Маршала Советского Союза, героя Великой Отечественной войны Василия Чуйкова, где возложили два букета красных роз. Чуйков – легендарный командир времен битвы за Сталинград, командовавший войсками при освобождении Украины, Белоруссии, Польши и во время штурма Берлина.

    Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане был открыт в 1967 году.

    Накануне Кремль объявил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится во вторник в Волгограде. Во вторник Путин прибыл в Волгоград.

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    29 апреля 2025, 21:15 • Новости дня
    Эксперт: Путин находится в авангарде борьбы с мировым нацизмом

    Политолог Журавлев: Идея многополярного мира призвана излечить человечество от вируса нацизма

    Эксперт: Путин находится в авангарде борьбы с мировым нацизмом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Андрей Резчиков

    Владимир Путин стал лидером по борьбе с нацизмом, ведь все последние 25 лет действия России построены на противодействии носителям идей исключительности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. Во вторник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко участвовали в работе форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее» в Волгограде.

    «Владимир Путин находится в авангарде общемировой борьбы с наследниками нацизма – новыми носителями идей собственной исключительности. И крайне отрадно видеть, что Белоруссия проходит этот нелегкий путь вместе с нами», – считает Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП), доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, все последние 25 лет действия России были построены на противодействии нацизму: «СВО стала апогеем нашего противостояния с этой античеловеческой идеологией. Спецоперация призвана положить конец опасным и аморальным заигрываниям властей Украины с концепцией исключительности конкретного этноса или группы этносов».

    По его словам, в качестве лекарства от нацизма может выступать концепция многополярного мира. Признание равенства всех частей света, уважительное отношение к культуре каждой страны являются залогом недопущения превознесения одного народа над другими. «Именно за такое будущее сражались наши предки. За него же сражаемся и мы», – добавил спикер.

    «И в этом плане мне бы хотелось отметить символизм приезда Владимира Путина и Александра Лукашенко именно в Волгоград, который ранее назывался Сталинградом. В скором времени мы отпразднуем 80-летие Победы, а этот город буквально на века вперед вписал себя в историю торжества прогрессивного человечества над оскалом нацистской идеологии», – заключил Журавлев.

    Напомним, президенты России и Белоруссии приняли участие в пленарном заседании Международного форума Союзного государства «Великое наследие – общее будущее». Путин назвал символичным, что форум проходит в городе-герое, где решалась судьба всего мира. Ранее во вторник президенты посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, почтили память защитников Сталинграда. «Они стояли насмерть, так же как герои Брестской крепости, обороны Минска, Ленинграда, Севастополя, других наших городов и рубежей», – подчеркнул президент России. По его словам, стойкость и мужество воинов Красной армии, единство всего многонационального советского народа стали несокрушимой силой.

    «На волжских берегах враг был остановлен и разгромлен. По нацистской военной машине был нанесен решающий удар, обеспечен коренной перелом в войне. Открыта дорога на Запад, на Берлин, к Великой Победе, 80-ю годовщину которой мы будем торжественно отмечать совсем скоро – 9 мая», – отметил российский лидер.

    Глава государства подчеркнул, что мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, «которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других». «Особенно актуально этот вопрос стоит для Евразии. Наш общий континент должен стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития», – сказал Путин.

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    29 апреля 2025, 16:42 • Новости дня
    Путин призвал бороться с возрождением нацизма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости противостоять возрождению нацизма, распространению разрушительных идеологий, русофобии, антисемитизму, любым проявлениям расизма, национальной или религиозной нетерпимости.

    Выступая на пленарной сессии международного форума «Великое наследие – общее будущее», российский лидер подчеркнул, что за идеями так называемой исключительности скрываются претензии на мировое господство, попытки давления и вмешательства во внутренние дела суверенных государств, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов. Он напомнил о важности сохранения памяти и достоинства ради достижений и жертв героев Великой Отечественной войны.

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    29 апреля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал День Победы святым праздником для россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул особое значение Дня Победы, отметив его святость для России, а также для других государств бывшего Советского Союза.

    В ходе выступления на международном форуме «Великое наследие – общее будущее» российский лидер отметил, что День Победы остается одним из самых значимых и святых праздников в стране и во многих республиках бывшего СССР, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что народы Советского Союза совместно прошли через серьезные испытания во время войны, сохранили независимость и определили дальнейшее будущее. По словам президента, разгром нацизма стал их общим достоянием.

    «В России, как и во многих республиках бывшего Советского Союза, День Победы – один из самых значимых и святых праздников. В годы войны наши народы вместе прошли сквозь тяжелейшие испытания, отстояли свою независимость и будущее. И разгром нацизма – это наше общее достояние», – сказал Путин.

    Напомним, во вторник Путин прибыл в Волгоград. Вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко он возложил венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.

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    29 апреля 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин назвал успехи экономического сотрудничества с Белоруссией выдающимися

    Путин сообщил о торговом обороте России и Белоруссии свыше 50 млрд долларов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экономическое взаимодействие между Россией и Белоруссией достигло нового рекорда, превысив 50 млрд долларов товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Волгограде.

    Как передает ТАСС, Владимир Путин на переговорах с Александром Лукашенко отметил, что результаты сотрудничества России и Белоруссии в экономической сфере являются «просто выдающимися».

    Президент подчеркнул, что только по линии торгово-экономических связей торговый оборот превышает 50 млрд долларов. По словам российского лидера, эти показатели демонстрируют высокую степень интеграции и успешного взаимодействия между государствами.

    Ранее Лукашенко заявил о важности отношений с Россией и поблагодарил российские регионы за поддержку в сложные времена. В свою очередь Путин поставил в пример другим странам отношения России и Белоруссии.

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    29 апреля 2025, 16:37 • Новости дня
    Путин призвал укреплять стабильность в Евразии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Евразию необходимо превратить в пространство мира и устойчивого развития, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Великое наследие – общее будущее».

    «Наш общий континент должен стать пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития», – цитирует Путина ТАСС.

    Во вторник российский президент прибыл в Волгоград, вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко он принимает участие в форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее».

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    30 апреля 2025, 11:05 • Новости дня
    Путин заявил о фальсификации итогов Второй мировой войны

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин выступил с обращением к участникам III Международного антифашистского конгресса, отметив важность защиты исторической правды и противодействия неонацизму.

    «Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, когда в угоду корыстным политическим интересам пересматриваются, фальсифицируются итоги самой жестокой войны 20-го столетия, принижается роль Советского Союза в достижении Победы, важно быть сплоченными в отстаивании правды о минувшей войне», – передает ТАСС его слова.

    Президент отметил, что сегодня особенно важно противодействовать распространению расизма, неонацизма, русофобии, антисемитизма и других разрушительных идеологий.

    По его словам, пересмотр итогов Второй мировой войны происходит в интересах отдельных политических сил, что требует активного противостояния со стороны общества и государства.

    Ранее память о советских и российских героях Второй мировой почтили на мероприятии в Париже, где отметили вклад СССР и русских в борьбу против фашизма.

    Владимир Путин призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов. Он напомнил о важности сохранения памяти и достоинства ради достижений и жертв героев Великой Отечественной войны.

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      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

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      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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