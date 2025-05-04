За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Путин объяснил, почему спецоперация не началась в 2014 году
Путин: Россия в 2014 году была не готова к фронтальному противостоянию с Западом
Президент России Владимир Путин в интервью для фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» на телеканале «Россия-1» заявил, что в 2014 году Россия не была готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом,
«В 2014 году это было практически нереалистично. Страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом», – цитирует главу государства ТАСС.
Путин отметил, что сейчас на Западе прямо признают институциональную конфронтацию с Россией. «Они же прямо говорят: «Мы находимся в состоянии институциональной войны с Россией». Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Но это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане», – подчеркнул он.
Президент указал, что Россия не планировала развязывать войну, а искренне стремилась решить вопрос Донбасса мирным путем. «Хотелось верить [в исполнение Минских соглашений], потому что в таком состоянии находилась Россия», – пояснил глава государства.
«Мы не могли не верить и не могли приступить к каким-то резким движениям, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности, в сфере строительства вооруженных сил и в сфере экономики и финансов. Но мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами», – подчеркнул российский лидер, сделав акцент на том, что «оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе».
Ранее Путин сообщил, что Россия не могла оставить крымчан и севастопольцев без поддержки в 2014 году, несмотря на понимание последствий в виде западных санкций.
Кроме того, российский лидер заявил, что Россия доверяла обещаниям Запада по Минским соглашениям, однако партнеры «просто надули» российскую сторону, рассчитывая на затягивание времени.