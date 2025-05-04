За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Путин: Россия в 2014 году не могла оставить крымчан без поддержки
Президент Владимир Путин заявил, что Россия не могла оставить крымчан и севастопольцев без поддержки в 2014 году, несмотря на понимание последствий в виде западных санкций.
Президент в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» подчеркнул: «Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал отдать их на растерзание», передает ТАСС.
«Я исходил из того, что он будет сопряжен, безусловно, с известными серьезными трудностями. Так и получилось – сразу же санкции пошли в 2014 году», – уточнил глава государства. «Мы, думаю, правильно поступили, что тогда сделали то, что сделали», – уверен Путин.
Кроме того, экономика России с того времени лишь укрепилась, отметил президент. «С 2014 года сделали еще такой сильный рывок благодаря тем санкциям, которые против России ввели западные страны после крымских событий», – отметил российский лидер.
Путин ранее заявил, что россияне являются нацией победителей.
В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что России повезло, что ее президентом является Владимир Путин, все его решения по спецоперации на Украине являются верными, а россиянам нужно добиться победы.
В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России, Владимир Зеленский это понимает.