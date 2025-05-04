Tекст: Дарья Григоренко

Президент в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» подчеркнул: «Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал отдать их на растерзание», передает ТАСС.

«Я исходил из того, что он будет сопряжен, безусловно, с известными серьезными трудностями. Так и получилось – сразу же санкции пошли в 2014 году», – уточнил глава государства. «Мы, думаю, правильно поступили, что тогда сделали то, что сделали», – уверен Путин.

Кроме того, экономика России с того времени лишь укрепилась, отметил президент. «С 2014 года сделали еще такой сильный рывок благодаря тем санкциям, которые против России ввели западные страны после крымских событий», – отметил российский лидер.

Путин ранее заявил, что россияне являются нацией победителей.

В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что России повезло, что ее президентом является Владимир Путин, все его решения по спецоперации на Украине являются верными, а россиянам нужно добиться победы.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России, Владимир Зеленский это понимает.