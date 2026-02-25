Российское образование спасает русскую молодежь Прибалтики

Tекст: Никита Демьянов

В 2025/26 учебном году в российских вузах выросло количество учащихся из ряда недружественных стран – в то числе и таких, которые считаются наиболее русофобскими. Как сообщили в российском Минобрнауки, в нынешнем учебном году число студентов из Латвии выросло до 615 человек (в сравнении с 605 в предыдущем году), из Эстонии – до 380 (363 годом ранее).

При этом, впрочем, общее количество студентов российских университетов из недружественных стран по сравнению с прошлым годом упало почти на четверть – с 6521 до 4983 человек. Ранее, в мае 2025-го сообщилось, что с начала года российскую границу пересекли 883 человека из ЕС, направлявшиеся в наши вузы. Причем чаще всего на учебу приезжали юноши и девушки из Латвии (278 человек), Эстонии (133) и Литвы (56).

Такие цифры не должны удивлять, если учитывать, что абсолютное большинство студентов российских вузов из Латвии, Эстонии и Литвы составляют русская молодежь, которую лишили права учиться на родном языке. Например, в Латвии, где русские составляют от 35% до 40% населения, полностью уничтожили не только русскоязычные вузы, средние и основные русские школы, но и русские детские садики.

Эстония (там русские составляют 25% населения) отстает от Латвии на несколько лет – там разгром русских школ был доведен до конца относительно недавно. Русские потоки в вузах тоже ликвидированы. У литовских русских пока сохранились свои национальные учебные заведения – и, хотя власти регулярно заговаривают о желательности их ликвидации, до конкретных мер еще не дошло

Эксперты давно предупреждают, что русских детей из Прибалтики лишили достойного будущего, отведя им роль низкоквалифицированной рабочей силы. И речь не только в том, что им приходится учиться на неродных языках, но и по низкокачественным учебным программам, на которые жалуются в том числе и родители детей «титульных» национальностей».

Так, оппозиционный депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин часто рассказывает о последствиях языковой «реформы» в образовании.

«В классе из четырнадцати учеников лишь два-три ребенка способны относительно успешно учиться на эстонском языке. Остальные систематически получают неудовлетворительные оценки.

При этом даже хорошие оценки не отражают реального уровня знаний по предметам, поскольку значительная часть усилий уходит не на усвоение материала, а на перевод текста», – констатирует парламентарий.

В этой ситуации дети прибалтийских соотечественников пользуются тем, что Россия предоставляет им квоту в своих учебных заведениях – в том числе и на бюджетной основе. В программе участвуют более 500 российских вузов, в том числе СПбГУ, НИУ ВШЭ, РУДН, МФТИ и другие.

Однако власти прибалтийских государств крайне нервно реагируют на обучение их граждан в России. Прибалтийские службы госбезопасности уделяют таким студентам «особое внимание». Там заявляют, что учеба в российских вузах «связана с высокими рисками вербовки спецслужбами этой страны». В прибалтийских «охранках» полагают, что РФ предлагает иностранцам возможность бесплатного обучения «с целью идеологической обработки и воспитания будущих пропагандистов».

В прошлом году латвийское Министерство образования предложило внести в закон прямой запрет на обучение в России и Белоруссии. Одна из авторов законопроекта, парламентарий Илзе Индриксоне заявила, что «одной из угроз безопасности страны» является желание местной русской молодежи учиться на исторической родине. В свою очередь, парламентский секретарь Министерства образования Давис Мартиньш-Даугавиетис заявил, что нужно «ввести запрет на получение образования в России и Беларуси – и не признавать такое образование в Латвии».

«У себя уровень успешно ниже плинтуса опустили, теперь пытаются не дать выучиться и за рубежом. Запрет на получение образования в российских и белорусских учебных заведениях – это несоразмерная мера, которая нарушает фундаментальные права человека, в том числе право на образование, свободу выбора и неприкосновенность частной жизни. Такой шаг дискриминирует людей не по их действиям, а по месту их обучения, что противоречит принципу недискриминации, закрепленному в международных конвенциях, включая Лиссабонскую конвенцию о признании квалификаций», – подчеркивает латвийский правозащитник Дэги Караев.

Однако рассмотрение законопроекта затормозилось. Дело в том, что, как выяснилось, граждане Латвии обучаются не только в российских вузах, но и в российских начальных и средних школах, в профессиональных учебных заведениях. И если аннулировать их дипломы, то тем самым они лишатся возможности поступления в «правильные» латвийские вузы.

И даже хотя этот дискриминационный закон пока еще не принят, для русских студентов из Прибалтики обучение в российском вузе – в значительной степени билет в один конец. Им приходится заранее взвешивать риски.

Три года назад студентку СПбГУ Татьяну Андриец, приехавшую в родную Ригу на зимние каникулы, бросили в следственный изолятор, предъявив подозрение в «деятельности, направленной против национальной безопасности Латвии». В вину студентке вменяют, что она работала модератором тг-паблика «Антифашисты Прибалтики», созданного политическими эмигрантами из Латвии. Андриец продержали за решёткой восемь месяцев. Сейчас же эта девушка с расшатанной психикой (за последнее время она уже несколько раз оказывалась в больнице с нервным истощением) под подпиской о невыезде ждет суда, который может дать ей срок от десяти лет до пожизненного.

Другой случай связан с парнем из Риги Александром Дубяго, которого 9 мая 2022 года арестовали за то, что он вышел к Памятнику освободителям (который снесут тремя месяцами позже) с российским флагом. В наши дни Александр из застенка бы не вышел, а тогда, без малого четыре года назад латвийский суд его оправдал и выпустил. Александр, не будь дураком, тут же уехал – и сейчас он учится в российском вузе. На родину он, что вполне разумно в текущих условиях, не стремится.

Молодые люди из Прибалтики, выбирая обучение в России, прекрасно понимают, что жизни на родине им уже не будет – на их дипломы, выданные в «стране-агрессоре», будут коситься, да еще и могут в любой момент обвинить в «шпионаже». Поэтому остается единственный выход: строить жизнь и карьеру в России, необъятной стране с огромными возможностями. Где можно пользоваться родным языком.

Однако едущих учиться в Россию могло бы быть и больше. Значительная часть прибалтийской русской молодежи не только запугана, но и дезориентирована русофобскими штампами местной пропаганды.

Прибалтийские режимы настолько обуяны ненавистью к России и русскому, что ведут себя против своей же собственной логики, говорит газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. «Там собираются стоить «Эстонию для эстонцев», «Латвию для латышей» и «Литву для литовцев, – говорит Еремина. – Русскому населению при таком раскладе отведена роль лишь материала для ассимиляции, а тем, кто ассимилироваться не хочет, уже тридцать пять лет в лицо орут «Чемодан – вокзал – Россия»! Казалось бы, националисты должны только радоваться и аплодировать тому, что русские юноши и девушки уезжают на учебу в Россию и не возвращаются. Однако нет, отнюдь не аплодируют и даже пытаются ставить препоны».

Еремина говорит, что нужно смотреть правде в глаза. «Прибалтийские власти ведут этноцид – деятельность, направленную на целенаправленную ликвидацию большой этнической группы, русских стран Балтии. Националисты считают, что они близки к своей цели: запретив русские школы, они лишили русские общины механизма самовоспроизводства. Приходится признать суровую реальность: в нынешней геополитической ситуации у русских Прибалтики нет будущего, они обречены. Поэтому мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы успеть по максимуму забрать русскую молодежь из Прибалтики к себе, чтобы обучить ее и оставить у себя», – резюмирует Еремина.