Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.56 комментариев
Посольство России: Дата суда над россиянами с судна Fitburg не назначена
Суд в Финляндии пока не определил срок начала судебного процесса в отношении российского капитана судна Fitburg, заявили в посольстве России в Хельсинки.
Дата начала судебного процесса в отношении капитана российского судна Fitburg в Финляндии пока не определена. В российском посольстве в Хельсинки подтвердили, что внимательно следят за развитием ситуации, передает РИА «Новости».
«Дело передается на рассмотрение окружного суда Хельсинки. Срок начала процесса пока не определен», – сообщили в дипломатическом представительстве. Консульские сотрудники продолжают оказывать всестороннюю поддержку задержанным россиянам.
В посольстве добавили, что дипломаты контролируют соблюдение процессуальных прав моряков, в том числе обеспечение их услугами адвокатов и переводчиков. Также решаются возникающие бытовые вопросы. В настоящее время члены экипажа проживают в одной из гостиниц Хельсинки.
В январе финская полиция изъяла судно Fitburg для проведения технической экспертизы.
Позже окружной суд Хельсинки отказал одному из российских моряков в снятии запрета на выезд из страны.
Накануне правоохранительные органы Финляндии предъявили российскому капитану обвинения в повреждении подводного кабеля.