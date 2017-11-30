Муж Шурыгиной объяснил драку в эфире Первого канала

Супруг скандально известной Дианы Шурыгиной, оператор Андрей Шлягин прокомментировал свое нападение на Александра Рухлина в эфире передачи «На самом деле» на Первом канале.

«Поскольку за всю запись программы этот чмошник медленно и высокомерно разговаривал, не давал прямых ответов, мямлил и нагло врал, я завелся и не мог уже выйти и поговорить. Я просто вышел и, глядя ему прямо в глаза, нащелкал по роже так, что он улетел далеко за декорации», – сообщил Шлягин, передает «Дни.ру».

Оператор Первого канала Шлягин с кулаками накинулся на Рухлина в ходе съемок передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле». Подоспевшие охранники оттащили разъяренного мужа Шурыгиной от парня, которого девушка ранее также обвиняла в изнасиловании.

Шлягин также заявил, что изначально не собирался бить Рухлина. По его словам, молодого человека прятали от него до начала программы.

Напомним, в среду в очередном выпуске программы «На самом деле» в эфире Первого канала Шлягин вступился за жену и несколько раз ударил по лицу ее предполагаемого второго насильника, который избежал тюремного срока.