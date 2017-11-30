Муж Шурыгиной устроил драку в эфире Первого канала

В очередном выпуске программы «На самом деле» в эфире Первого канала муж жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной Александр Шлягин вступился за нее и несколько раз ударил по лицу ее второго насильника, который избежал тюремного срока, Александра Рухлина.

В студии Первого канала впервые оказался Александр Рухлин, который ранее фигурировал как второй после Сергея Семенова насильник Дианы Шурыгиной. Он и сама потерпевшая прошли проверку на детекторе лжи, при этом Рухлин отказывался извиняться перед девушкой. Программа вышла в эфире Первого канала в среду.

Рухлин подчеркивал, что изнасилования с его стороны не было, так как Шурыгина выразила согласие на секс и даже помогла ему раздеться.

Версия Шурыгиной отличается – она считает, что Рухлин воспользовался тем, что она была пьяна. При этом она не помнит, что сказала ему тогда. В то же время девушка несколько раз оскорбила молодого человека и потребовала извинений. В студию был приглашен муж Дианы Андрей Шлягин, который тоже потребовал извинений от Рухлина, набросившись на него с кулаками.

В итоге в короткой потасовке успела принять участие даже девушка Рухлина, которая собиралась помочь молодому человеку, – ее оттолкнула Шурыгина.

В ходе этой же передачи Шурыгину уличили в неправде на детекторе лжи – в частности, она заявила, что не целовалась с Рухлиным, но устройство показало, что она солгала.

В конце передачи Рухлин все же заявил, что раскаивается.

В конце 2016 года СМИ написали о деле Семенова, обвиненного в изнасиловании 17-летней Дианы Шурыгиной в Ульяновске. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы строгого режима, однако затем срок был сокращен до трех лет и трех месяцев общего режима. Шурыгина же стала звездой передачи Андрея Малахова «Пусть говорят» на Первом канале.

10 января Семенова выпустили из колонии по УДО. После освобождения молодой человек рассказал о своем отношении к Шурыгиной.

Шурыгина осудила Малахова за то, что он пригласил в свою программу на «России 1» Сергея Семенова.