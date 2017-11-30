Осужденного за изнасилование Шурыгиной отпустили по УДО

Осужденный по обвинению в изнасиловании скандально известной Дианы Шурыгиной Сергей Семенов вышел на свободу.

Как передает телеканал «РЕН-ТВ», Семенов вышел по условно-досрочному освобождению в 7.00 в среду.

О том, что Семенова освободят, в соцсетях написала его сестра Екатерина.

«Вместе мы сила, вместе мы победили!» – написала она.

История Дианы Шурыгиной стала широко известна после появления девушки в одном из телешоу. Она рассказала, Семенов надругался над ней во время вечеринки в загородном коттедже, когда ей было 16 лет. Многие усомнились в рассказе Шурыгиной, отметив, что она вела себя развязно.

В итоге 21-летний молодой человек получил восемь лет по обвинению в изнасиловании.

Напомним, ранее родственники жителя Ульяновской области Сергея Семенова, осужденного за изнасилование Дианы Шурыгиной, сообщили в соцсетях о его скором выходе на свободу по УДО.