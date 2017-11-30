Осужденного за изнасилование Шурыгиной освободят по УДО

Родственники жителя Ульяновской области Сергея Семенова, осужденного за изнасилование Дианы Шурыгиной, сообщили в соцсетях о его скором выходе на свободу по УДО.

«Рады сообщить хорошую новость. Сергей Семенов скоро окажется на свободе. Целый год мы боролись за судьбу Сергея вместе с вами, боролись и не сдавались. Каждый из вас не остался равнодушным, и вместе мы победили. Сложный год позади, но впереди не менее сложное время для Сергея. Надеемся, что и дальше вы будете с нами. Вместе мы сила, вместе мы победили!» – написала Екатерина Семенова в Instagram.

В конце 2016 года СМИ написали о деле Семенова, обвиненного в изнасиловании 17-летней Дианы Шурыгиной в Ульяновске. Суд приговорил молодого человека к восьми годам лишения свободы строгого режима. После апелляции суд сократил Семенову срок до трех лет и трех месяцев общего режима. Шурыгина стала звездой передачи «Пусть говорят» на Первом канале, после чего начала карьеру блогера.

История девушки, показанная в эфире центральных телеканалов, вызвала большой резонанс. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выражала сожаление, что из преступлений и нарушений прав детей делают шоу.