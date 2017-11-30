Шурыгина осудила Малахова за эфир с освобожденным из тюрьмы Семеновым

Блогер Диана Шурыгина прокомментировала информацию о том, что осужденного за ее изнасилование Сергея Семенова сразу после досрочного освобождения из тюрьмы позвали на телепрограмму Андрея Малахова.

«Я не думала, что Андрей и его команда опустятся до такого уровня», – цитирует Шурыгину «Дни.ру».

Девушка оказалась крайне недовольна тем, что Малахов пригласил Семенова в программу «Прямой эфир» на канале «Россия 1».

«Ну ладно, в комнате между собой обсудить и поддержать парня, написать ему письмо. Но выдавать в массы, что он ни в чем не виноват, идти против решения суда – это подло и низко, я считаю», – заметила Диана Шурыгина.

10 января Семенова выпустили из колонии по УДО. После освобождения молодой человек рассказал о своем отношении к Шурыгиной.

В конце 2016 года СМИ написали о деле Семенова, обвиненного в изнасиловании 17-летней Дианы Шурыгиной в Ульяновске. Суд приговорил молодого человека к восьми годам лишения свободы строгого режима. После апелляции суд сократил Семенову срок до трех лет и трех месяцев общего режима. Шурыгина стала звездой передачи Малахова «Пусть говорят» на Первом канале, после чего начала карьеру блогера.