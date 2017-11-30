Вышедший по УДО Семенов рассказал об отношении к Шурыгиной

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ЕАЭС и санкции помогают России избавляться от доллара и евро

Евразийский экономический союз предпочитает рубль доллару и евроФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Рублевые расчеты в Евразийском экономическом союзе за последние шесть лет существенно выросли. Этому поспособствовали в том числе и западные санкции против России, чьих торговых партнеров не смущают даже валютные кризисы. Когда же доллар и евро окончательно исчезнут из сделок между пятью членами ЕАЭС?  Подробности...
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Европа и Россия начнут подготовку к отказу от войны санкций

Макрон и Путин встретятся в этом году не один разФото: Philippe Wojazer/Reuters
Введенные против РФ санкции «просто-напросто не сработали», заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Новый руководитель МИД одной из стран ЕС не открыла Америки, однако сделала актуальным вопрос о том, когда же начнется процесс снятия санкций и есть ли шанс на это уже в наступившем году. Главную роль тут может сыграть президент Франции Макрон. Подробности...
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Возвращению ученых в Россию мешает бюрократия

Сейчас в России в 1,5 раза больше молодых ученых, чем 17 лет назадФото: Д. Иконников, Е.Четвериков
Еще недавно «утечка мозгов» из России достигала таких масштабов, что пессимисты поспешили похоронить отечественную науку. К настоящему моменту ситуация по части удержания в стране научных кадров выглядит значительно лучше. Но смотреть на проблему нужно шире: есть ли шанс на то, чтобы вернуть уже уехавших ученых с мировым именем? Подробности...
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США «защитят» Восточную Европу от России новой ядерной боеголовкой

На долю ракет подводного базирования Trident приходится более 30% развернутых атомных боеголовок СШАФото: кадр из видео
Тенденция развития ядерного оружия – уменьшение мощности и одновременно повышение точности. Так российские эксперты прокомментировали намерение США создать новое сравнительно дешевое и компактное «средство атомного сдерживания» России. В каком случае американцы допускают применение этого оружия и чем Россия сможет ответить? Подробности...
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Исламистам удалось обойти систему ПВО российской базы в Хмеймиме

Обстрел российской военной базы в Хмеймиме мог стать еще одной провокациейФото: Александр Елистратов/ТАСС
Обстрел авиабазы в Хмеймиме стал одним из самых крупных инцидентов в Сирии за два года, в ходе которых российские военные несли потери. Минобороны подтвердило, что исламисты атаковали российскую базу 31 декабря и впервые смогли обойти систему ПВО. В Сети уже появились первые версии произошедшего. Теперь схему охраны базы изменят. Подробности...
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Скандал на уровне посольства Таджикистана, ректората воронежского вуза и Минобра

Ольга Туханина, публицист
Людей шельмуют, грозят 282-й, на них пишут доносы. И этим доносам дают ход. Именно такая практика обостряет любые национальные вопросы до предела. Даже там, где ни о каких национальных вопросах речь изначально и не шла. Подробности...
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Американская общественность нашла новый объект для травли

Виктория Федотова, журналист
Вместо того чтобы по принципу айкидо использовать силу противника себе на благо и в плюс, граждане на волне всеобщей истерии пытаются быть в тренде, равняясь на звезд Голливуда. Подробности...

Нужна ли демократия России?

Андрей Бабицкий, журналист
Давайте сравним наше общество образца начала 90-х годов прошлого века и сегодняшний его извод. Вроде бы это одни и те же люди, одна и та же культура, но выбор народа сегодня будет совершенно иным. Подробности...
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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
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        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
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        • Свой вариант (укажите в комментариях)

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        • После Рождества

        • После Старого Нового года

        • В феврале

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          Вышедший по УДО Семенов рассказал об отношении к Шурыгиной

             10 января 2018, 13:23
          Фото: кадр из видео
          Текст: Виктория Федотова

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          Сергей Семенов, осужденный по обвинению в изнасиловании Дианы Шурыгиной и вышедший в среду по УДО, заявил, что надеется никогда больше с ней не встретиться.

          Блиц-интервью с Сергеем Семеновым опубликовал канал Mash сразу после его выхода из тюрьмы.

          Молодого человека осудили за изнасилование Дианы Шурыгиной, но вместо восьми лет он пробыл в местах лишения свободы год, выйдя по условно-досрочному освобождению, об этом заявила его сестра.

          Он рассказал, что в заключении у него остались друзья, и больше всего он ждет встречи со своими товарищами вне тюремных стен. В дальнейшем он планирует продолжить обучение и поступить в другой вуз.

          По словам Семенова, он бы не хотел больше встречаться с Дианой Шурыгиной: «Я слышал, что она прославилась, но никак не отношусь к этому. Я бы не хотел с ней встретиться, и если бы можно было вернуть время назад, я бы не допустил всего этого. Неприятно с ней видеться, не было такого желания».

          На вопрос журналистки о том, что бы он хотел сказать родителям Шурыгиной, Семенов сказал, что «раз у них не особо получилось воспитать старшую дочь, то, возможно, у них получится воспитать младшую».

          Главный вопрос, который волнует молодого человека, что будет с ним дальше.

          История Дианы Шурыгиной стала широко известна после появления девушки в одном из телешоу. Она рассказала, Семенов надругался над ней во время вечеринки в загородном коттедже, когда ей было 16 лет.

          Многие усомнились в рассказе Шурыгиной, отметив, что она вела себя развязно. В итоге 21-летний молодой человек получил восемь лет по обвинению в изнасиловании.


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