Вышедший по УДО Семенов рассказал об отношении к Шурыгиной

Сергей Семенов, осужденный по обвинению в изнасиловании Дианы Шурыгиной и вышедший в среду по УДО, заявил, что надеется никогда больше с ней не встретиться.

Блиц-интервью с Сергеем Семеновым опубликовал канал Mash сразу после его выхода из тюрьмы.

Молодого человека осудили за изнасилование Дианы Шурыгиной, но вместо восьми лет он пробыл в местах лишения свободы год, выйдя по условно-досрочному освобождению, об этом заявила его сестра.

Он рассказал, что в заключении у него остались друзья, и больше всего он ждет встречи со своими товарищами вне тюремных стен. В дальнейшем он планирует продолжить обучение и поступить в другой вуз.

По словам Семенова, он бы не хотел больше встречаться с Дианой Шурыгиной: «Я слышал, что она прославилась, но никак не отношусь к этому. Я бы не хотел с ней встретиться, и если бы можно было вернуть время назад, я бы не допустил всего этого. Неприятно с ней видеться, не было такого желания».

На вопрос журналистки о том, что бы он хотел сказать родителям Шурыгиной, Семенов сказал, что «раз у них не особо получилось воспитать старшую дочь, то, возможно, у них получится воспитать младшую».

Главный вопрос, который волнует молодого человека, что будет с ним дальше.

История Дианы Шурыгиной стала широко известна после появления девушки в одном из телешоу. Она рассказала, Семенов надругался над ней во время вечеринки в загородном коттедже, когда ей было 16 лет.

Многие усомнились в рассказе Шурыгиной, отметив, что она вела себя развязно. В итоге 21-летний молодой человек получил восемь лет по обвинению в изнасиловании.