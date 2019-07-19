Шурыгина снялась в эротическом клипе

Шоумен Стас Барецкий рассказал, как он и Диана Шурыгина снялись обнаженными в новом клипе порнорежиссера Боба Джека.

«Съемки прошли весело, задорно. Боб Джек всегда снимает весело, море девушек красивых вокруг. Съемки были в интерьерах Sweet Museum, разные конфетки везде висели. Все красочно ярко, я зажигал, отрывался по-полной», – сказал Барецкий «Комсомольской правде».

Он добавил, что видео снимали «для какого-то приятного молодого человека». По мнению Барецкого, этот мужчина является новым ухажером Шурыгиной.

«Муж [Дианы Шурыгиной] объелся груш. Сидит, ждет, пока жена из командировки вернется. Вы знаете, в Питер со своими самоварами не ездят», – пояснил шоумен.

«На съемках было все: обнаженка, все было. Горячий клип получился. Я тоже обнаженный снимался полностью», – отметил Барецкий.

В 2016 году несовершеннолетняя жительница Ульяновска Диана Шурыгина обратилась в милицию, обвинив молодого человека в изнасиловании, которому она подверглась на дне рождения знакомого ее подруги. О произошедшем узнала вся страна, когда Шурыгина позднее появилась на телевидении. Она приняла участие в нескольких ток-шоу. Семенова осудили к тюремному сроку, но многие до сих пор считают, что секс происходил по обоюдному согласию.