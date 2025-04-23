МИД Украины вызвал посла Китая

Tекст: Александра Юдина

Посол Китая на Украине был вызван в МИД страны для обсуждения фактов, которые, по мнению украинской стороны, свидетельствуют об участии китайских граждан в боевых действиях на стороне России, пишут «Ведомости».

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис озвучил эти претензии, отметив, что полученная информация вызывает серьезную обеспокоенность и противоречит духу партнерских отношений между Украиной и КНР.

Украинская сторона заявила, что Китай якобы поставляет России порох и артиллерийские системы. Китай отверг обвинения Киева в поставках оружия и пороха России.

В Кремле отвергли слова Владимира Зеленского о «втягивании» Китая в украинский конфликт.