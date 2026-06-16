Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.64 комментария
«Единая Россия» вступилась за библиотекарей из-за широкого толкования новых законов
Партия «Единая Россия» призвала к взвешенному применению законов о нежелательных организациях и иноагентах в работе библиотек.
Заместитель руководителя думской фракции «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что широкое толкование норм создает неопределенность для специалистов, сообщается на сайте партии. По его словам, информация об изъятии книг лишь подтверждает необходимость аккуратного правоприменения.
«Важно не допустить ситуаций, когда под угрозой оказываются библиотеки, многие из которых формировались десятилетиями», – заявил политик.
Он подчеркнул, что партия поддерживает позицию Российского книжного союза и считает недопустимыми любые перегибы. Литература обязана оставаться доступной для читателей. Решения об ограничениях нужно принимать выверенно, с учетом их влияния на интеллектуальное и культурное наследие страны.
Ранее партия «Единая Россия» выступила против чрезмерной цензуры в литературе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил ограничения на отдельные книги необходимостью исполнения действующего законодательства.
Российский книжный союз исключил произведения Эрнеста Хемингуэя из перечня для маркировки за упоминание наркотиков.