Диана Шурыгина официально развелась с мужем Андреем Шляниным и призналась, что от этого ей «выбило мозги».

Шлянин недавно забрал свидетельство о расторжении брака, хотя о расставании пара сообщила еще в начале октября.

«Я не верю. У меня выбило мозги. Хотела вам сказать, что чувствую сейчас, но рядом Денис, поэтому не могу. Как-нибудь буду одна и поболтаю с вами», – написала она в Instagram, сообщает «Стархит».

Девушка заявила, что одной из причин развода стало ее нежелание заводить ребенка, якобы ее муж хотел детей, но она была не готова стать матерью сейчас. Сейчас Шурыгина встречается с миллионером Денисом Ребровым.

Ранее участница скандала с изнасилованием снялась вместе с шоуменом Стасом Барецким в эротическом клипе порнорежиссера Боба Джека.