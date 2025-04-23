Китай отверг обвинения Украины

Пекин выступил против «политических манипуляций» Украины вокруг сотрудничества России и Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китайские власти выразили решительный протест против заявлений Киева о якобы участии граждан Китая на стороне России в конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь подчеркнул на брифинге: «Китай решительно против необоснованных обвинений и политических манипуляций».

Го Цзякунь пояснил, что Пекин уже обозначил свою позицию по этому вопросу и отвергает любые подозрения в адрес Китая относительно оборонного сотрудничества с Москвой.

В Пекине подчеркивают, что не поддерживают ни одну из сторон и призывают к диалогу и мирному урегулированию конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев вызвал посла Китая Ма Шенкуня в министерство иностранных дел после заявлений о возможном участии граждан КНР и китайских компаний на стороне России в спецоперации на Украине.