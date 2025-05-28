В Ростехе заявили о готовности МС-21 пережить Boeing

Tекст: Дмитрий Зубарев

Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко заявил, что МС-21 стал символом преодоления санкционного давления, передает ТАСС.

По его словам, несмотря на уход иностранных партнеров, с которыми изначально создавался этот самолет, проект не просто сохранился, но и «готов пережить Boeing. Евтушенко подчеркнул, что в строительстве лайнера задействованы предприятия со всей России.

В Ростехе отметили, что введенные против России санкции внесли коррективы в развитие проекта, однако не привели к его заморозке. Первый полет МС-21 состоялся восемь лет назад, 28 мая 2017 года, с аэродрома Иркутского авиационного завода, тогда в конструкции использовались иностранные компоненты.

После введения санкций США против производителя композитного крыла – компании «Аэрокомпозит» – предприятие перешло на использование российских материалов. В 2022 году начался выпуск крыла с отечественными композитами, а в 2023 году стартовало серийное производство. Всего в рамках импортозамещения около 80 агрегатов и систем, включая двигатели, были полностью заменены российскими аналогами.

Весной 2025 года опытный образец МС-21 с новыми российскими системами прошел заводские доводочные испытания. В ближайшее время в Жуковском пройдут сертификационные испытания, а поставки самолетов авиакомпаниям запланированы на 2026 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех внедрил IT-систему поддержки авиадвигателей для самолетов МС-21 и SJ-100. Ростех отгрузил серийные двигатели для МС-21. «Суперджет» с отечественными двигателями совершил десятый испытательный полет.