Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
ФСБ задержала жителя Мордовии за вербовку подростков для терактов
ФСБ задержала 18-летнего жителя Мордовии за вербовку подростков для терактов
В Мордовии задержан 18-летний местный житель, который с помощью мессенджера привлекал подростков к поджогам релейных шкафов на железной дороге.
Сотрудники ФСБ задержали в Мордовии 18-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене, сообщает ТАСС.
По информации Центра общественных связей ФСБ, юноша действовал по заданию военной разведки Украины и привлекал к противоправной деятельности подростков.
В ФСБ заявили: «Федеральной службой безопасности в Республике Мордовия задержан гражданин России, 2007 г. р., подозреваемый в совершении государственной измены».
Следствие установило, что задержанный через мессенджер Telegram связался с представителем украинской разведки и за денежное вознаграждение согласился устраивать поджоги релейных шкафов у железнодорожных путей.
Кроме того, подозреваемый вовлекал в эти действия несовершеннолетних жителей региона. В настоящее время ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, накануне ФСБ в Севастополе задержала женщину-повара по подозрению в шпионаже и подготовке теракта.
В Мордовии сотрудники ФСБ задержали работника IT-компании по подозрению в госизмене.
Жителя ДНР обвинили в передаче секретных сведений представителю СБУ, которые он получил от пациента в ходе работы врачом приемного отделения.