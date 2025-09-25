Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.3 комментария
ФСБ задержала сотрудника IT-компании в Мордовии по подозрению в госизмене
ФСБ сообщила о задержании IT-специалиста за передачу данных ГУР Украины
В Мордовии задержан 39-летний специалист IT-компании, который, по версии следствия, передавал Украине через мессенджер Telegram данные об объектах критически важной инфраструктуры.
Сотрудники ФСБ задержали в Мордовии 39-летнего сотрудника IT-компании по подозрению в государственной измене, передает ТАСС.
В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что мужчина самостоятельно вышел на контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и за денежное вознаграждение передавал через мессенджер Telegram сведения о местонахождении объектов критически важной инфраструктуры в регионе.
Как уточнили в ФСБ, фигурант также предоставил украинской стороне информацию о сотруднике МВД по Республике Мордовия. Эта информация предназначалась для последующей организации заказного убийства указанного полицейского.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
Напомним, накануне жителя ДНР обвинили в передаче сведений о расположении воинской части представителю СБУ.
В тот же день ФСБ сорвала покушение на должностное лицо в Новосибирске.
А днем ранее сотрудники ФСБ задержали отца и сына, которые с 2023 года совершали диверсии.