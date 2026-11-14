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Русских волков оговорили в деле о пропаже «оленей Санты-Клауса»
Очередной русофобский миф разоблачен в Финляндии. В ходе расследования выяснилось, кто на самом деле стоит за «убийствами оленей Санта-Клауса» – и оказалось, что это вовсе не «русские волки», как утверждала пресса. Кто и зачем в массовом порядке воровал и уничтожал скот – и распространял слухи о «русском вторжении»?
Началось все с того, что около года назад финская и мировая пресса распространила «сенсацию»: дескать, волки из России массово переходят государственную границу, вторгаются в финскую Лапландию и убивают там оленей. Утверждалось, что счет погибших животных пошел на тысячи, а оленеводы несут огромные убытки.
Ответственность за происходящее возлагалась на Россию. СМИ заявляли, что в Мурманской области все профессиональные охотники мобилизованы на СВО, поэтому там больше некому отстреливать серых хищников.
Телеканал CNN даже снял жалостливый сюжет о лапландском предпринимателе Юхе Куяле – владельце фермы, предлагающей туристам поездки на оленьих упряжках. Куяла рассказывал, как волки из России «убивают оленей Санта-Клауса». Расчет подобных репортажей понятен: выставить русских злодеями, которые покусились на сам праздник Рождества. На публикацию с иронией отреагировал даже российский МИД.
С тех пор истерия вокруг «русских волков» стихла, но в начале ноября 2026 года выяснилось, кто на самом деле за ней стоял. Стало известно о громком расследовании в отношении восемнадцати оленеводов, обвиняемых в масштабных кражах скота. Речь идет об огромном количестве северных оленей, пропавших на севере Лапландии за последние десять лет.
Полицейские совместно с сотрудниками пограничной охраны Лапландии установили, что подозреваемые – среди которых оказались и руководители крупных оленеводческих общин – годами похищали животных. Чтобы скрыть происхождение скота, они перебивали оленям ушные метки или делали на ушах новые надрезы. Счет украденных животных идет на тысячи.
Сам же механизм преступлений оказался несложным. В Финляндии олени живут на вольном выпасе, преодолевая огромные расстояния в поисках ягеля. У каждого животного есть владельческая метка на ухе – именно она служит главным документом, подтверждающим право собственности.
Однако гуляющий на свободе скот легко становится добычей злоумышленников. Воры меняли метку на свою, перерегистрировали украденных оленей на себя или своих близких и отправляли их на забой, наживаясь на продаже мяса.
Кроме того, по версии следствия, часть махинаций была связана со стремлением получить государственные компенсации за оленей, якобы погибших от нападений хищников или в ДТП. В зависимости от возраста, пола и типа животного выплата составляет от 272 до 2478 евро за особь. Как минимум семеро обвиняемых за последние годы незаконно получили таким образом крупные суммы.
Так, в феврале этого года лапландский суд признал местного оленевода Ярмо Хаатая виновным в мошенничестве. Выяснилось, что фермер инсценировал нападение хищников на стадо ради компенсации в 5 тысяч евро. Замысел был исполнен из рук вон плохо, и подлог вскрылся благодаря бдительности местных властей. Последующий анализ ДНК окончательно опроверг версию с росомахой: на останках оленей обнаружили кровь глухаря, а не следы хищника. В суде Хаатая признался, что «поддался искушению».
Аналогичную схему применил еще один оленевод, заявивший о тринадцати животных, якобы зарезанных хищниками, и потребовавший 20 тысяч евро. Проверка показала, что предъявленные туши на самом деле представляли собой отдельные шкуры и конечности, привезенные из других мест, а следов зверей на них не было. Действия фермера квалифицировали как покушение на тяжкое мошенничество, теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.
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Но это лишь те, кто попался. Нелегальный забой украденного скота принял настолько массовый характер, что в Лапландии сформировался целый «черный рынок» оленины. Более того, злоумышленники выстроили схемы легализации мяса, которое в итоге попадало на прилавки обычных розничных магазинов – как в Финляндии, так и в Норвегии.
Среди обвиняемых в кражах и мошенничестве оказались руководители местных оленеводческих общин и представители Саамского парламента. Помимо прочего, им вменяют «отмывание денег в особо крупном размере» – именно так следствие трактует кражу оленей с последующей перемаркировкой и продажей на мясо.
Чтобы прикрыть свои преступления, злоумышленники активно распространяли байки о расплодившихся волках, приходящих из России. Под давлением этих жалоб президент Александр Стубб в конце прошлого года утвердил поправки к закону об охоте, разрешившие отстрел волков. Хищник перестал быть круглогодично охраняемым видом: теперь охота на него в Финляндии разрешена в устанавливаемые правительством сроки в рамках региональных квот.
Примечательно, что специалисты-экологи из финской Ассоциации охраны природы выступали против этих поправок. Они указывали, что волчья популяция в стране, напротив, невелика, хрупка и очень уязвима. Однако политики в популистском угаре к ученым не прислушались – убытки, нанесенные ворами, оказалось куда выгоднее списать на серых хищников и Россию.
В целом перед нами очередная иллюстрация того, насколько предвзято к России относятся и западные элиты, и западная пресса. А главное – разнообразные мошенники научились эффективно использовать миф о «русской угрозе».
История с финскими оленями до боли напоминает недавний случай в Швеции. Там в 2024 году на скамье подсудимых оказались шестеро молодых мужчин и женщина, промышлявшие кражами дорожных камер контроля скорости: за несколько недель они похитили более сотни приборов.
Местная пресса тут же обвинила в кражах «агентов Москвы» – дескать, украденные камеры переправляются в Россию и устанавливаются на беспилотники. Эта «сенсация» мгновенно разлетелась по крупным шведским и зарубежным СМИ под соусом невероятной дерзости российских разведчиков.
Однако вскоре полиция получила реальную наводку и задержала воров, которые, разумеется, не имели к России никакого отношения. Впрочем, начитавшись прессы о «русском следе», преступники попытались перевести стрелки: на допросах они со слезами на глазах рассказывали, будто на них вышли российские шпионы и под угрозой расправы заставили воровать камеры. «Они не были шведами, они были русскими. Они говорили гневно и ругались по-русски. А потом все пошло под откос...» – утверждали подозреваемые.
Но когда полицейские изучили переписку в их телефонах, выяснилось, что воры всласть глумились над версией о «русских шпионах» и хвастались друг перед другом доходами.
Оказалось, что камеры просто сбывали через соцсети за наличные по тысяче крон за штуку. «Чертовски крутой бизнес», – радовались злоумышленники.
В той же Финляндии тоже давно привыкли списывать любые неприятности на «русских шпионов и диверсантов». Правда, потом властям приходится сквозь зубы признавать отсутствие каких-либо диверсий.
Так, осенью 2025 года финский суд был вынужден освободить капитана и штурманов танкера Eagle S, перевозившего российский бензин. Их обвиняли в том, что они по заданию российских спецслужб повредили подводный электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией, однако никаких доказательств этому так и не нашлось.
«Антироссийская истерия в Суоми регулярно бьет новые рекорды абсурда. Истории о "русских волках, которые убивают оленей Санта-Клауса" – из той же серии. Как нам к этому относиться? Только с юмором. И как доказательство того, что русофобия в западных странах уже своей, самостоятельной жизнью, никак не относящейся к реальной России», – резюмирует политолог Максим Рева.