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    14 ноября 2026, 10:20 • В мире

    Русских волков оговорили в деле о пропаже «оленей Санты-Клауса»

    Русских волков оговорили в деле о пропаже «оленей Санты-Клауса»
    @ Sergi Reboredo/ZUMA Wire/Reuters

    Tекст: Станислав Лещенко

    Очередной русофобский миф разоблачен в Финляндии. В ходе расследования выяснилось, кто на самом деле стоит за «убийствами оленей Санта-Клауса» – и оказалось, что это вовсе не «русские волки», как утверждала пресса. Кто и зачем в массовом порядке воровал и уничтожал скот – и распространял слухи о «русском вторжении»?

    Началось все с того, что около года назад финская и мировая пресса распространила «сенсацию»: дескать, волки из России массово переходят государственную границу, вторгаются в финскую Лапландию и убивают там оленей. Утверждалось, что счет погибших животных пошел на тысячи, а оленеводы несут огромные убытки.

    Ответственность за происходящее возлагалась на Россию. СМИ заявляли, что в Мурманской области все профессиональные охотники мобилизованы на СВО, поэтому там больше некому отстреливать серых хищников.

    Телеканал CNN даже снял жалостливый сюжет о лапландском предпринимателе Юхе Куяле – владельце фермы, предлагающей туристам поездки на оленьих упряжках. Куяла рассказывал, как волки из России «убивают оленей Санта-Клауса». Расчет подобных репортажей понятен: выставить русских злодеями, которые покусились на сам праздник Рождества. На публикацию с иронией отреагировал даже российский МИД.

    С тех пор истерия вокруг «русских волков» стихла, но в начале ноября 2026 года выяснилось, кто на самом деле за ней стоял. Стало известно о громком расследовании в отношении восемнадцати оленеводов, обвиняемых в масштабных кражах скота. Речь идет об огромном количестве северных оленей, пропавших на севере Лапландии за последние десять лет.

    Полицейские совместно с сотрудниками пограничной охраны Лапландии установили, что подозреваемые – среди которых оказались и руководители крупных оленеводческих общин – годами похищали животных. Чтобы скрыть происхождение скота, они перебивали оленям ушные метки или делали на ушах новые надрезы. Счет украденных животных идет на тысячи.

    Сам же механизм преступлений оказался несложным. В Финляндии олени живут на вольном выпасе, преодолевая огромные расстояния в поисках ягеля. У каждого животного есть владельческая метка на ухе – именно она служит главным документом, подтверждающим право собственности.

    Однако гуляющий на свободе скот легко становится добычей злоумышленников. Воры меняли метку на свою, перерегистрировали украденных оленей на себя или своих близких и отправляли их на забой, наживаясь на продаже мяса.

    Кроме того, по версии следствия, часть махинаций была связана со стремлением получить государственные компенсации за оленей, якобы погибших от нападений хищников или в ДТП. В зависимости от возраста, пола и типа животного выплата составляет от 272 до 2478 евро за особь. Как минимум семеро обвиняемых за последние годы незаконно получили таким образом крупные суммы.

    Так, в феврале этого года лапландский суд признал местного оленевода Ярмо Хаатая виновным в мошенничестве. Выяснилось, что фермер инсценировал нападение хищников на стадо ради компенсации в 5 тысяч евро. Замысел был исполнен из рук вон плохо, и подлог вскрылся благодаря бдительности местных властей. Последующий анализ ДНК окончательно опроверг версию с росомахой: на останках оленей обнаружили кровь глухаря, а не следы хищника. В суде Хаатая признался, что «поддался искушению».

    Аналогичную схему применил еще один оленевод, заявивший о тринадцати животных, якобы зарезанных хищниками, и потребовавший 20 тысяч евро. Проверка показала, что предъявленные туши на самом деле представляли собой отдельные шкуры и конечности, привезенные из других мест, а следов зверей на них не было. Действия фермера квалифицировали как покушение на тяжкое мошенничество, теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.

    Но это лишь те, кто попался. Нелегальный забой украденного скота принял настолько массовый характер, что в Лапландии сформировался целый «черный рынок» оленины. Более того, злоумышленники выстроили схемы легализации мяса, которое в итоге попадало на прилавки обычных розничных магазинов – как в Финляндии, так и в Норвегии.

    Среди обвиняемых в кражах и мошенничестве оказались руководители местных оленеводческих общин и представители Саамского парламента. Помимо прочего, им вменяют «отмывание денег в особо крупном размере» – именно так следствие трактует кражу оленей с последующей перемаркировкой и продажей на мясо.

    Чтобы прикрыть свои преступления, злоумышленники активно распространяли байки о расплодившихся волках, приходящих из России. Под давлением этих жалоб президент Александр Стубб в конце прошлого года утвердил поправки к закону об охоте, разрешившие отстрел волков. Хищник перестал быть круглогодично охраняемым видом: теперь охота на него в Финляндии разрешена в устанавливаемые правительством сроки в рамках региональных квот.

    Примечательно, что специалисты-экологи из финской Ассоциации охраны природы выступали против этих поправок. Они указывали, что волчья популяция в стране, напротив, невелика, хрупка и очень уязвима. Однако политики в популистском угаре к ученым не прислушались – убытки, нанесенные ворами, оказалось куда выгоднее списать на серых хищников и Россию.

    В целом перед нами очередная иллюстрация того, насколько предвзято к России относятся и западные элиты, и западная пресса. А главное – разнообразные мошенники научились эффективно использовать миф о «русской угрозе».

    История с финскими оленями до боли напоминает недавний случай в Швеции. Там в 2024 году на скамье подсудимых оказались шестеро молодых мужчин и женщина, промышлявшие кражами дорожных камер контроля скорости: за несколько недель они похитили более сотни приборов.

    Местная пресса тут же обвинила в кражах «агентов Москвы» – дескать, украденные камеры переправляются в Россию и устанавливаются на беспилотники. Эта «сенсация» мгновенно разлетелась по крупным шведским и зарубежным СМИ под соусом невероятной дерзости российских разведчиков.

    Однако вскоре полиция получила реальную наводку и задержала воров, которые, разумеется, не имели к России никакого отношения. Впрочем, начитавшись прессы о «русском следе», преступники попытались перевести стрелки: на допросах они со слезами на глазах рассказывали, будто на них вышли российские шпионы и под угрозой расправы заставили воровать камеры. «Они не были шведами, они были русскими. Они говорили гневно и ругались по-русски. А потом все пошло под откос...» – утверждали подозреваемые.

    Но когда полицейские изучили переписку в их телефонах, выяснилось, что воры всласть глумились над версией о «русских шпионах» и хвастались друг перед другом доходами.

    Оказалось, что камеры просто сбывали через соцсети за наличные по тысяче крон за штуку. «Чертовски крутой бизнес», – радовались злоумышленники.

    В той же Финляндии тоже давно привыкли списывать любые неприятности на «русских шпионов и диверсантов». Правда, потом властям приходится сквозь зубы признавать отсутствие каких-либо диверсий.

    Так, осенью 2025 года финский суд был вынужден освободить капитана и штурманов танкера Eagle S, перевозившего российский бензин. Их обвиняли в том, что они по заданию российских спецслужб повредили подводный электрокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией, однако никаких доказательств этому так и не нашлось.

    «Антироссийская истерия в Суоми регулярно бьет новые рекорды абсурда. Истории о "русских волках, которые убивают оленей Санта-Клауса" – из той же серии. Как нам к этому относиться? Только с юмором. И как доказательство того, что русофобия в западных странах уже своей, самостоятельной жизнью, никак не относящейся к реальной России», – резюмирует политолог Максим Рева.

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