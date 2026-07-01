Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.12 комментариев
Набиуллина оценила транзакционные издержки в экономике России
ЦБ: Транзакционные издержки в экономике России оцениваются в триллионы рублей
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что транзакционные издержки в экономике страны оцениваются в триллионы рублей.
Об этом она рассказала во время выступления на Финансовом конгрессе регулятора в Петербурге, передает ТАСС.
«Мы с вами привыкли рассуждать, что есть издержки производства, <…> а транзакционные издержки в нашей экономике – это триллионы рублей. И конечно, когда платформизация снижает эти издержки и позволяет производителю дотянуться до потребителя в любой точке страны, это существенное изменение», – пояснила председатель Центробанка.
Ранее Набиуллина назвала платформенные решения одним из главных трендов развития российской экономики.
Глава регулятора заявила о пользе платформенной экономики для сдерживания инфляции. Премьер-министр Михаил Мишустин указал на быстрое распространение процессов платформизации на новые отрасли.