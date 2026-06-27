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    Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации «Ил-2»?

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    Когда-то Запад, не стесняясь, выставлял всей планете свои требования. Теперь пора задуматься об ответных шагах. Если мы не будем мечтать сами, свои мечты нам обязательно навяжут другие.

    13 комментариев
    27 июня 2026, 20:50 • Новости дня

    Российская ПВО за день сбила 124 украинских дрона

    Системы ПВО за день уничтожили 124 беспилотника над российскими регионами

    Tекст: Мария Иванова

    Дежурные расчеты зенитных комплексов в субботу отразили массированную воздушную атаку, перехватив 124 вражеских аппарата самолетного типа над Центральной Россией и южными территориями страны.

    В течение дня – с 8.00 до 20.00 – российские военные нейтрализовали 124 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили вражеские аппараты сразу над несколькими субъектами страны. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская и Тульская области.

    Кроме того, системы защиты отработали по воздушным целям в небе над Московским регионом и Краснодарским краем.

    Часть дронов противника ликвидировали над территорией Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью дежурные средства российской ПВО сбили 175 украинских беспилотников над регионами страны.

    27 июня 2026, 13:07 • Новости дня
    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные начали эффективно бороться с американскими дронами «Хорнет»

    Российские военные нашли способ борьбы с американскими дронами «Хорнет»
    @ US DOD

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские артиллеристы научились эффективно противостоять американским беспилотникам при помощи систем радиоэлектронной борьбы, сообщил командир 1-го Краснодарского гаубичного артиллерийского дивизиона Южной группировки с позывным Порог.

    Вооруженные силы России нашли эффективные способы борьбы с американскими дронами «Хорнет» и продолжают их совершенствовать. По словам офицера, многоуровневое прикрытие орудий от вражеских FPV-дронов давно отработано и активно применяется на практике, сообщает РИА «Новости».

    «Хорнеты» тоже часто встречаются. Да, с ними тяжело бороться, но они «давятся» РЭБ. Единственное, что самое главное, надо заранее его включать», – рассказал военный. Он отметил, что радиолокационные станции хорошо засекают эти беспилотники, и вся информация отображается на картах в режиме реального времени.

    Порог подчеркнул, что американский беспилотник не является невидимым для российских систем. Несмотря на то, что изначально появление этих аппаратов вызвало много шума, сейчас военные успешно справляются с угрозой и продолжают наращивать свои возможности в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский беспилотник «Хорнет» атаковал пассажирский автобус на въезде в Мелитополь.

    Ранее российские морпехи уничтожили дюжину подобных дронов на Добропольском направлении.

    В конце мая взрывотехники ФСБ нейтрализовали аналогичный аппарат у водонапорной башни в Горловке.

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    27 июня 2026, 17:25 • Новости дня
    Пилот Красноперов: Потеря трех истребителей за сутки для Украины – катастрофа
    Пилот Красноперов: Потеря трех истребителей за сутки для Украины – катастрофа
    @ EUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Андрей Резчиков

    Потеря трех истребителей за сутки для Украины – просто катастрофа, это говорит о деградации авиационной инфраструктуры, а также о возросших разведывательно-ударных возможностях России, сказал газете ВЗГЛЯД пилот первого класса Андрей Красноперов. В субботу стало известно об уничтожении ударом России двух МиГ-29 в Николаевской области и падении еще одного истребителя в Полтавской области.

    «Потеря трех самолетов за одни сутки, два из которых были уничтожены на земле, а один разбился сам – это для Украины просто катастрофа. Менять ВСУ эту технику попросту не на что. Весь их нынешний авиапарк – это то, что осталось от наших еще общих отношений, когда мы жили в одной стране. Новых самолетов они не производят, пользуются старым советским наследием, которое стремительно заканчивается», – отметил пилот первого класса Андрей Красноперов, майор запаса ВВС.

    Особенно показателен случай в Полтавской области. «Да, летчик катапультировался и выжил, но то, что самолет просто потерял связь и упал – это прямой признак того, что технику обслуживают не так, как того требуют регламенты. Машины эксплуатируют на износ, на грани возможностей. А когда технику не обслуживают должным образом, она падает. И это говорит о том, что в скором времени украинцам, может быть, и вовсе не на чем будет летать», – полагает эксперт.

    По его мнению, то, что истребитель под Полтавой мог стать жертвой собственной ПВО, – тоже абсолютно рабочая версия. «Ни для кого не секрет, что на Украине царит настоящая неразбериха в управлении войсками. И это далеко не первый случай, когда ВСУ сбивают собственные самолеты. Расчет ПВО полагал, что целью является российский воздушный объект, пустил ракету – а в итоге оказалось, что сбили собственный истребитель. В той оперативной сумятице, которая сейчас происходит в украинских войсках, это для них, вполне нормальное явление», – считает собеседник.

    Инцидент также говорит о кризисе системы «свой-чужой» и о деградации авиационной инфраструктуры Украины в целом. «Система ПВО у них работает не как единое целое, а очагово: прикрывает только Киев и какие-то точечные важные объекты. Как таковой сплошной системы противовоздушной обороны на Украине уже нет. Наши «Герани» и ракеты совершенно спокойно находят свои цели, и Украина не может им толком ничего противопоставить. Какие-то перехваты происходят, но это, откровенно говоря, малоэффективно», – добавил Красноперов.

    Удар «Геранью» по аэродрому Вознесенск в Николаевской области – отличная иллюстрация возросших разведывательно-ударных возможностей России.

    «Применение беспилотников «Герань-4 сикер» показывает, что мы можем в реальном времени вскрывать подготовку вражеской авиации к вылету. Эти машины способны зависать в воздухе на определенной высоте и выискивать цели даже в капонирах и железобетонных укрытиях. Причем эти укрытия, что характерно, тоже строились еще в советское время, во времена «наших хороших отношений», – полагает майор запаса ВВС.

    В субботу Минобороны сообщило о том, что Вооруженные силы России атаковали аэродром Вознесенск в Николаевской области, уничтожив два украинских истребителя МиГ-29. В ходе разведывательно-ударных действий военные выявили подготовку боевых машин к вылету. Для поражения целей были применены два беспилотных аппарата «Герань-4 сикер».

    Ранее днем Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя МиГ-29 в Полтавской области. Уточняется, что летчик смог катапультироваться. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

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    27 июня 2026, 12:17 • Видео
    Зачем Зеленскому война с Белоруссией

    Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Польшей?

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    26 июня 2026, 21:40 • Новости дня
    Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону

    Перебои с доставкой топлива начались в контролируемой ВСУ прифронтовой зоне

    Водители бензовозов на Украине начали отказываться выезжать в прифронтовую зону
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине водители бензовозов массово отказываются ехать на прифронтовые территории из-за постоянной угрозы ударов беспилотников, что провоцирует острый дефицит горючего у ВСУ.

    Украинский топливный эксперт Сергей Куюн рассказал о нарастающих логистических проблемах, сообщают украинские СМИ. По его словам, на прифронтовых территориях уже фиксируются заметные перебои с доставкой топлива.

    Куюн отметил, что перевозчики категорически отказываются выполнять рейсы из-за высокой активности российских дронов.

    Для защиты техники логистические компании пытаются использовать специальные сетки и мобильные укрытия.Однако подобные меры безопасности имеют весьма ограниченную эффективность и не приносят ожидаемого результата. В итоге полноценное снабжение районов рядом с передовой нарушено.

    Ранее сообщалось об участившихся атаках российских дронов на украинские заправки и топливные хранилища.

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    27 июня 2026, 06:32 • Новости дня
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    В результате воздушной атаки ВСУ на Волгоград пострадали десять человек
    @ Комитет здравоохранения Волгоградской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    При воздушной атаке на производственные объекты в Волгограде пострадали десять человек, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи и утра отражена террористическая атака высокоскоростных воздушных целей преступного киевского режима на территорию Волгоградской области», – приводит слова Бочарова администрация региона в «Максе».

    Бочаров уточнил, что повреждены производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все они доставлены в больницу скорой помощи. По предварительной информации медиков, угрозы жизни пострадавших нет.

    Губернатор сообщил, что локальные возгорания на предприятии оперативно ликвидированы, на месте продолжают работать оперативные службы. Повреждений жилых домов не зафиксировано.

    По его поручению экстренные службы и муниципальные власти проводят уточнение последствий атаки и организуют оказание помощи, а также работы по ликвидации последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе военные уничтожили два украинских беспилотника.

    Средствами ПВО уничтожены семь беспилотников, летевших на Москву.

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    27 июня 2026, 04:52 • Новости дня
    Воевавший на стороне ВСУ литовский футболист Кайлюс ликвидирован в зоне СВО
    Воевавший на стороне ВСУ литовский футболист Кайлюс ликвидирован в зоне СВО
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Литовский футболист Игнас Кайлюс, воевавший на стороне ВСУ, ликвидирован в зоне СВО, сообщает портал LRT.

    О ликвидации Кайлюса сообщили в украинском сегменте соцсетей, связанном с иностранными наемниками, воюющими на стороне Киева, сообщает LRT со ссылкой на 15min.

    По данным СМИ, в начале июня район, где находился Калюс, подвергся обстрелу, после чего о нем не поступало сведений. Известно, что он с февраля состоял в вооруженных силах Украины помощником гранатометчика и выполнял боевое задание 2 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в зоне проведения спецоперации были ликвидированы еще два литовца – Тадас Тумас и Томас Валентелис.

    Эстонский наемник Ало Клаассепп уничтожен в Харьковской области и стал как минимум пятым уничтоженным гражданином Эстонии на Украине.

    Гражданин Литвы Римас Армайтис был приговорен в ДНР за участие в боях на стороне Украины к 13 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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    27 июня 2026, 14:56 • Новости дня
    ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
    ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удар по аэродрому Вознесенск, поразив два украинских истребителя МиГ-29 и обслуживающий персонал, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали аэродром Вознесенск в Николаевской области, уничтожив два украинских истребителя МиГ-29, сообщает в Max Минобороны.

    В ходе разведывательно-ударных действий военные выявили подготовку боевых машин к вылету.

    Один из самолетов с полным боекомплектом находился на стоянке перед укрытием. Второй истребитель в это время заправляли топливом внутри железобетонного ангара.

    Для поражения целей были применены два беспилотных аппарата «Герань-4 сикер».

    В результате точного удара уничтожены оба самолета с авиационными средствами поражения. Кроме того, ликвидированы топливозаправщик, специальный аэродромный подвижный агрегат АПА-5Д, а также летный и инженерно-технический состав, готовивший технику к боевому применению, отчитались в Минобороны.

    Ранее в субботу Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя МиГ-29 в Полтавской области.

    Днем ранее российские беспилотники «Герань» уничтожили военную автозаправочную станцию в Черниговской области.

    Видео ударов ВС России по аэродрому ВСУ смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    27 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Командование ВСУ признало тяжелое положение на южном участке фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация на южном участке в зоне боевых действий для украинской армии оценивается как сложная, сообщила пресс-служба оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Положение украинских подразделений на южном направлении оценивается как крайне тяжелое, передает ТАСС. Об этом рассказали представители пресс-службы оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В официальном сообщении ведомства отмечается текущая обстановка на линии боевого соприкосновения. «Ситуация на юге остается сложной», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале командования.

    Военный эксперт Андрей Марочко ранее пояснил, что армия России активно продвигается в районе Гуляйполя. По его словам, российские бойцы перерезают логистические маршруты противника у Орехова, который украинские военные попытались превратить в мощный оборонительный узел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения усилили давление на позиции противника под Ореховом.

    Командование украинской армии безуспешно пытается компенсировать острую нехватку личного состава дронами.

    Главком ВСУ Александр Сырский признал значительное ухудшение ситуации на гуляйпольском направлении.

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    27 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод в Запорожье

    ВС России нанесли удар по заводу нефтепродуктов в Запорожье

    ВС России поразили обеспечивающий ВСУ нефтеперерабатывающий завод в Запорожье
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ударами «Гераней» поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый в интересах ВСУ, в районе подконтрольного украинским войскам Запорожья, в результате возникло объемное горение, сообщило Министерство обороны.

    Атака дальнобойных дронов пришлась на производственные мощности компании «СП ЮКОИЛ» в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает в Max Минобороны. Данное предприятие активно использовалось для снабжения украинских военных подразделений.

    Удары наносились беспилотными аппаратами модификаций «Герань». В результате точного попадания на территории топливного объекта началось сильное возгорание.

    Средства объективного контроля подтвердили масштабный пожар на территории завода. Уничтожение подобных объектов направлено на планомерное снижение военно-экономического потенциала противника.

    Накануне российские беспилотники атаковали промышленное предприятие и автозаправочную станцию в Запорожье.

    Несколькими днями ранее армия России уничтожила хранилище горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Высокогорное.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

    Видео удара ВС России по нефтеперерабатывающему заводу в Запорожье смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    27 июня 2026, 19:10 • Новости дня
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    Axios: Трамп допустил отказ США от договоренностей Анкориджа
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский лидер Дональд Трамп в ходе саммита G7 выразил готовность отменить «анкориджские договорённости», касающиеся российского контроля над Донбассом, сообщает Axios.

    Издание Axios пишет, что президент США может пересмотреть действующие условия по урегулированию конфликта. Информацию о возможных изменениях журналистам передали два чиновника, присутствовавшие на саммите G7, передает RT.

    «Трамп... дал понять, что может отказаться от «анкориджских договоренностей», в соответствии с которыми США приняли требование России о том, что в рамках любой сделки они будут контролировать Донбасс», – говорится в публикации портала.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков обращал внимание на проблемы с реализацией этих соглашений. По его словам, одна из сторон, участвовавших в переговорах в Анкоридже, оказалась не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства.

    Европейские государства в ходе саммита G7 попытались перечеркнуть достигнутые в Анкоридже договоренности.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал реализацию этих соглашений первым этапом прекращения конфликта.

    Госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.

    Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно».

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    27 июня 2026, 14:22 • Новости дня
    На Украине разбился истребитель МиГ-29 ВСУ

    Воздушные силы ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Полтавской области

    На Украине разбился истребитель МиГ-29 ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Истребитель МиГ-29 украинской армии потерпел крушение в Полтавской области, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

    В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 27 июня была утрачена связь с истребителем МиГ-29, он потерпел крушение в Полтавской области, передает ТАСС.

    «Подтверждаем потерю самолета», – говорится в сообщении ведомства.

    Уточняется, что пилот смог благополучно катапультироваться. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

    Между тем, военный эксперт Борис Рожин сообщил, что среди возможных версий падения рассматриваются поражение дальнобойной ракетой российского истребителя Су-35, дружественный огонь украинской ПВО, столкновение с беспилотником «Герань» или техническая неисправность. Кроме того, сообщается об уничтожении еще двух МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

    В июне прошлого года украинские войска потеряли истребитель F-16 вместе с летчиком.

    Месяцем ранее в небе над Украиной разбился еще один такой самолет.

    В феврале того же года российские средства противовоздушной обороны сбили вражеский МиГ-29.

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    26 июня 2026, 22:15 • Новости дня
    Сикорский предложил назвать аэропорт Жешува в честь жертв УПА
    Сикорский предложил назвать аэропорт Жешува в честь жертв УПА
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил переименовать аэропорт польского Жешува, через который на Украину поставляется более 90% западной военной помощи, в честь жертв УПА («Украинская повстанческая армия», запрещена в РФ как экстремистская организация) .

    Глава польской дипломатии Радослав Сикорский выступил с инициативой изменить название аэропорта польского Жешува, через который проходит более 90% военной помощи Киеву, передает РИА «Новости».

    «Если бы президент Навроцкий спросил меня, я бы ему посоветовал кое-что другое. Эквивалентом было бы, например, название аэропорта Ясенка аэропортом «Имени жертв УПА», – заявил министр в телеэфире.

    В конце мая Владимир Зеленский посетил церемонию перезахоронения одного из лидеров украинских националистов под Киевом. Кроме того, политик присвоил имя героев УПА одному из центров специальных операций. Ожидается перезахоронение останков и других националистических деятелей.

    В ответ на героизацию экстремистов польский лидер Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого Орла. После этого шага ряд украинских чиновников демонстративно отказались от своих польских орденов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    Бывшие украинские лидеры в ответ отказались от этой высшей государственной награды.

    Глава киевского режима резко раскритиковал польского коллегу за отзыв почетного статуса.

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    27 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    Освобождение Новоскелеватого позволило ВС России закрепиться на берегу Гайчура
    Освобождение Новоскелеватого позволило ВС России закрепиться на берегу Гайчура
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Штурмовые подразделения группировки «Восток» освобождением Новоскелеватого в Днепропетровской области нарушили оборону противника, сообщили в Минобороны.

    Подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады заняли населенный пункт Новоскелеватое. Как сообщили в Минобороны, это позволило бойцам закрепиться на западном берегу реки Гайчур и разрушить устойчивость обороны ВСУ на данном участке.

    В ходе ожесточенных боев украинская сторона понесла существенные потери в технике. Военнослужащие уничтожили пять боевых бронированных машин, различную автомобильную технику и шесть наземных роботизированных комплексов.

    Также ликвидированы 16 беспилотников типа «Баба-Яга» и до взвода живой силы. Взятие новых рубежей создает благоприятные условия для дальнейшего продвижения войск в Днепропетровской области.

    Напомним, ранее российские войска освободили Иволжанское в Сумской области.

    До этого они освободили Рай-Александровку в ДНР

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    27 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    Посол МИД Трофимов: После СВО предстоит продумать взаимодействие с Европой
    Посол МИД Трофимов: После СВО предстоит продумать взаимодействие с Европой
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия после достижения целей спецоперации должна продумать новые схемы взаимодействия с европейскими странами, учитывая провал старой евроатлантической модели безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Именно с западной стороны был спровоцирован кризис на Украине, вокруг Украины, на наших западных границах. Он перешел в горячую фазу, и мы с ним сейчас разбираемся, наша страна в режиме чрезвычайного реагирования, так это назовем, с использованием военных, военно-технических средств», – сказал дипломат, напомнив о статье главы МИД Сергея Лаврова «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Трофимов подчеркнул, что цели СВО будут достигнуты, а на следующем этапе России предстоит продумать схемы взаимодействия с европейскими странами в сфере безопасности и понять, как они впишутся в общий евразийский контекст, передает ТАСС.

    Он отметил, что интерес к евразийской безопасности уже проявляют, в частности, Венгрия и Сербия, участвовавшие в Минских конференциях, и добавил, что подобный интерес существует не только там.

    По оценке дипломата, концепция европейской безопасности, основанная на евроатлантических механизмах, сначала «обанкротилась», а затем «с треском рассыпалась». Он заявил, что эту систему дискредитировали сами европейские государства, европейские члены НАТО и ЕС, в результате чего она утратила для России смысл и практические перспективы. При этом Трофимов выразил надежду, что в Европе сохраняются здравомыслящие силы, способные увидеть происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» заявил о предпочтении дипломатического пути для достижения целей спецоперации при наличии надежных гарантий безопасности.

    Лавров в этой же статье подчеркнул разрушение созданной с 1975 года европейской модели безопасности руками европейских лидеров и отсутствие перспектив ее восстановления.

    Выступая на слушаниях по безопасности в Евразии, Лавров заявил о полном крахе евроатлантической модели безопасности из-за спровоцированного Западом конфликта на Украине и о подчинении политики Евросоюза интересам НАТО.

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    27 июня 2026, 17:17 • Новости дня
    В Германии тактику Зеленского против Белоруссии сравнили с действиями нацистов

    Junge Welt: Зеленский использует против Белоруссии методы Третьего рейха

    В Германии тактику Зеленского против Белоруссии сравнили с действиями нацистов
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Действия украинского лидера Владимира Зеленского в отношении Минска напоминают политику нацистской Германии, направленную на оказание давления и оправдание агрессии, сообщает Junge Welt.

    Издание пишет, что Владимир Зеленский применяет против Белоруссии тактику, схожую с методами Третьего рейха, передает РИА «Новости». Немецкое Junge Welt отмечает, что Киев выдвигает ультиматумы, пытаясь оказать постоянное давление на соседнее государство.

    «Подобным образом нацистская Германия в 1938 и 1939 годах выдвигала один за другим ультиматумы Чехословакии и Польше, чтобы оказывать постоянное давление и оправдывать свою запланированную агрессию извне», – подчеркивается в публикации.

    Журналисты полагают, что украинский лидер действует с полной уверенностью в поддержке западных союзников. Более того, авторы статьи предполагают, что спонсоры Киева могли сами подтолкнуть его к таким шагам. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что угрозы Зеленского в адрес Минска полностью раскрывают его террористическую сущность.

    Ранее украинский лидер предъявил Минску ультиматум с угрозой применения силы.

    Политолог Владимир Скачко назвал подобное поведение киевских властей дешевой театральщиной.

    Российский МИД оценил резкие высказывания в адрес президента Белоруссии как проявление нацизма.

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    27 июня 2026, 13:56 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ атаковал музейный комплекс в Ростовской области
    Беспилотник ВСУ атаковал музейный комплекс в Ростовской области
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты» в Ростовской области в результате воздушной атаки, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

    «Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея «Самбекские высоты»», – сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале на платформе Max. Он уточнил, что детонации и пожара не произошло.

    По оперативным данным, удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, где находится информационно-выставочный центр. При этом сама экспозиция, предварительно, не пострадала. На месте инцидента продолжают работать экстренные службы и медики.

    Глава региона назвал атаку на музейный комплекс актом особого цинизма со стороны украинских сил.

    Он подчеркнул, что враг ударил по народному памятнику, созданному на пожертвования в память о советских воинах, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня один человек погиб при атаке украинских беспилотников на город Гуково.

    Несколькими днями ранее в Миллеровском районе из-за падения обломков дрона загорелась емкость с топливом.

    В конце мая двое мирных жителей пострадали при ударе по частному дому в Таганроге.

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