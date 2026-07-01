Трамп не подтвердил возобновление операции США против Ирана

Tекст: Елизавета Шишкова

Выступая 1 июля на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, он сказал: «Я думаю, они существенно продвинулись, мы по ним очень сильно ударили на прошлой неделе», передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о возможности полномасштабной операции, Трамп отметил, что, по его мнению, дела Вашингтона с Тегераном идут хорошо и что речь идет о денуклеаризации Ирана. По его словам, у Ирана не должно быть ядерного оружия, эти заявления американский лидер сделал перед вылетом с рабочей поездкой в штат Северная Дакота.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил возобновить военные атаки на Иран в случае провала ядерных переговоров.

Позднее Трамп заявил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции и сохранение открытого режима судоходства в Ормузском проливе.