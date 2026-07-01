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    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    12 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    16 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    20 комментариев
    1 июля 2026, 16:38 • Новости дня

    Трамп не подтвердил возобновление операции США против Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп не подтвердил планы возобновить военную операцию против Ирана.

    Выступая 1 июля на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном, он сказал: «Я думаю, они существенно продвинулись, мы по ним очень сильно ударили на прошлой неделе», передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о возможности полномасштабной операции, Трамп отметил, что, по его мнению, дела Вашингтона с Тегераном идут хорошо и что речь идет о денуклеаризации Ирана. По его словам, у Ирана не должно быть ядерного оружия, эти заявления американский лидер сделал перед вылетом с рабочей поездкой в штат Северная Дакота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп пригрозил возобновить военные атаки на Иран в случае провала ядерных переговоров.

    Позднее Трамп заявил о согласии Тегерана на бессрочные ядерные инспекции и сохранение открытого режима судоходства в Ормузском проливе.

    30 июня 2026, 10:55 • Новости дня
    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу

    Иран отверг план Парижа по разминированию Ормузского пролива

    Иран осудил провокации Франции по Ормузскому проливу
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран отказался от предложенного Парижем сотрудничества по очистке Ормузского пролива, с соответствующим заявлением выступил замглавы иранского МИД Казим Гарибабади.

    «Мы настоятельно рекомендуем Франции не усложнять ситуацию своими провокациями», – отметил дипломат, пишет Anadolu.

    По словам представителя ведомства, любые параллельные договоренности или вмешательство иностранных вооруженных сил абсолютно недопустимы. Текущая обстановка в регионе оценивается руководством как крайне сложная.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о решении французской и оманской сторон начать совместное разминирование акватории.

    Минэнерго США заявило о восстановлении нефтетрафика через Ормузский пролив. Центральное командование вооруженных сил США подтвердило беспрепятственный проход 55 торговых кораблей через Ормузский пролив за сутки.

    По данным американских СМИ, за четыре дня через Ормузский пролив прошло 124 грузовых судна.

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    29 июня 2026, 10:17 • Новости дня
    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары
    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия для проведения на этой неделе консультаций в Катаре по вопросам безопасного судоходства.

    Представители Соединенных Штатов и Исламской республики договорились о временном прекращении взаимных атак, передает портал Axios.

    «Мы решили прекратить всю кинетическую активность», – заявил изданию высокопоставленный американский чиновник. Ожидается, что во вторник стороны проведут встречу в столице Катара для урегулирования разногласий вокруг Ормузского пролива.

    Перемирию, заключенному 11 дней назад, угрожали возобновившиеся удары и заявления президента США о готовности возобновить войну. По словам другого источника, пока участники конфликта отступают, чтобы суда могли свободно перемещаться во время продолжения технических консультаций. Американскую делегацию на них возглавит Ник Стюарт.

    Причиной эскалации стали разные трактовки меморандума, по которому Иран обязался обеспечить безопасный проход судов в обмен на снятие блокады со своих портов. Договоренность вице-президента США Вэнса о создании горячей линии связи с Корпусом стражей исламской революции пока не реализована. Из-за этого запланированные в Швейцарии переговоры по ядерной программе перенесли в Доху и посвятили проблеме судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Представители двух стран на встрече в Швейцарии договорились разработать механизм безопасного судоходства в Ормузском проливе.

    Для окончательного урегулирования спора стороны запланировали проведение новых переговоров в Катаре.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    28 июня 2026, 20:47 • Новости дня
    Ирак предложил стать посредником между США и Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Багдад предложил свои услуги в качестве переговорщика между Вашингтоном и Тегераном для скорейшего завершения военного конфликта в регионе.

    Ирак выразил готовность выступить посредником между Соединенными Штатами и Ираном для прекращения вооруженного противостояния, передает РИА «Новости».

    «Ирак поддерживает прекрасные отношения как с США, так и с Ираном, и мы готовы работать с обеими сторонами над урегулированием этого конфликта», – заявил глава внешнеполитического ведомства Ирака Фуад Хусейн во время совместной пресс-конференции с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Багдаде.

    Политик напомнил об успешном опыте Багдада в налаживании диалога между Вашингтоном и Тегераном. Он подчеркнул, что конфликт в Ормузском проливе продолжается, несмотря на недавнее подписание меморандума о взаимопонимании. Министр добавил, что война ведет к разрушению всего региона, поэтому ее необходимо закончить.

    В середине июня Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося в конце февраля. Документ определяет сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе. Однако напряженность сохраняется из-за взаимных ударов сторон в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Позже иранское внешнеполитическое ведомство обвинило Вашингтон в нарушении договоренностей из-за новых авиаударов.

    Еще весной глава МИД Ирака Фуад Хусейн предрекал всему миру вооруженный хаос из-за ситуации в Ормузском проливе.

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    29 июня 2026, 20:57 • Новости дня
    В МИД Ирана опровергли планы проведения переговоров с США в Катаре

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исламская республика отправит делегацию в Доху исключительно для решения вопросов по разблокировке замороженных активов, полностью исключая любые контакты с американской стороной, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи подчеркнул полное отсутствие подобных намерений. Дипломат пояснил цели предстоящей на этой неделе поездки экспертной группы в Доху. Визит специалистов направлен исключительно на работу над реализацией меморандума о возврате замороженных средств, передает РИА «Новости».

    «В предстоящие дни никаких переговоров на каком-либо уровне с США у нас в планах нет», – заявил Багаи. Он добавил, что параллельный визит американской делегации в Катар абсолютно не пересекается с задачами иранских представителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал прямые переговоры с Тегераном в Дохе.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном.

    Президент исламской республики Масуд Пезешкиан подтвердил разблокировку размещенных в Катаре иранских средств.

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    28 июня 2026, 23:20 • Новости дня
    Аxios: США и Иран договорились прекратить взаимные удары

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Иран договорились прекратить взаимные удары, заявил высокопоставленный американский чиновник, так как обе стороны планируют встретиться во вторник в столице Катара, чтобы урегулировать спор по поводу Ормузского пролива.

    Перемирие между США и Ираном длится всего 11 дней, а уже находится под угрозой срыва из-за возобновления ударов с обеих сторон и заявлений американского президента Дональда Трампа возобновить войну и «довести дело до конца», пишет портал Аxios.

    Возобновление боевых действий было вызвано противоречивыми интерпретациями меморандума о взаимопонимании о прекращении войны, особенно его условий в отношении Ормузского пролива, отмечает портал.

    «Мы решили прекратить все боевые действия», – заявил Axios высокопоставленный американский чиновник.

    Второй американский чиновник сообщил Axios, что обе стороны «пока» прекратят боевые действия и что «суда могут свободно передвигаться», поскольку технические переговоры должны продолжиться.

    Как американские чиновники, так и третий источник, знакомый с ситуацией, подтвердили запланированную на вторник встречу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид сообщал в ночь на 28 июня, что американские военные нанесли удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива. Затем стало известно, что американский президент пригрозил уничтожить Иран. Ирак предложил стать посредником между США и Ираном.

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    30 июня 2026, 22:25 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Бахрейна ситуацию в зоне Персидского залива

    Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Бахрейна Аз-Зайяни

    Tекст: Антон Антонов

    Телефонный разговор министров иностранных дел России и Бахрейна Сергея Лаврова и Абделя Латыфа Аз-Зайяни был посвящен обстановке в зоне Персидского залива и выполнению июньского меморандума между США и Ираном, сообщает МИД России.

    Переговоры прошли по инициативе бахрейнской стороны. Основное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили развитию ситуации в зоне Персидского залива, сообщается на сайте МИД.

    Они подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения всеми сторонами меморандума о взаимопонимании между США и Ираном о прекращении военного конфликта.

    Лавров и Аз-Зайяни договорились продолжать тесное взаимодействие при обсуждении ближневосточной повестки в Совете Безопасности ООН. Также была подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества России и Бахрейна в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон подписал меморандум о взаимопонимании, направленный на прекращение войны с Ираном.

    18 июня было подписано предварительное соглашение о прекращении огня, а 21 июня в иранский порт беспрепятственно пришло первое грузовое судно – США сняли свою блокаду.

    Однако позднее стороны вновь обменялись ударами. По данным СМИ, после этого США и Иран договорились прекратить взаимные удары.

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    1 июля 2026, 02:49 • Новости дня
    Россия выразила надежду на юридически обязывающее соглашение США и Ирана

    Замсекретаря СБ Венедиктов: США и Ирану нужен юридически обязывающий договор

    Россия выразила надежду на юридически обязывающее соглашение США и Ирана
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия рассчитывает на то, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном откроет путь к юридически обязывающему соглашению, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

    Венедиктов отметил, что Москва поддерживает все достигнутые договоренности между Вашингтоном и Тегераном, включая меморандум, передает ТАСС.

    «Надеемся, что он уже в ближайшем будущем приведет к окончательному урегулированию конфликта и подписанию юридически обязывающего соглашения», – подчеркнул Венедиктов.

    По его словам, без такого документа говорить о прочном и долгосрочном урегулировании ситуации невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул готовность Москвы помочь Вашингтону и Тегерану заключить долгосрочный всеобъемлющий договор.

    В МИД России сообщили о надежде, что заключение меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном поможет восстановить доверие в Персидском заливе и стабилизировать ситуацию в регионе.

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    30 июня 2026, 03:03 • Новости дня
    Пезешкиан назвал условия соблюдения Ираном соглашения с США

    Пезешкиан заявил о готовности Ирана соблюдать соглашение с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Тегеран намерен придерживаться договоренностей по урегулированию конфликта и отказу от ядерного оружия, если Вашингтон снимет морскую блокаду и санкции, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в эфире Press TV.

    «Если американская сторона будет соблюдать соглашение, мы также выполним свои обязательства... Наш подход к безрассудному бряцанию оружием и безосновательным угрозам состоит в том, чтобы полагаться на рациональность и человеческое достоинство при принятии решений, а когда приходит время действовать, защищаться решительно и бесстрашно», – приводит РИА «Новости» реплику президента Ирана.

    Иран и США дистанционно подписали меморандум в ночь на 18 июня. Документ предполагает завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты должны снять морскую блокаду, а иранская сторона – восстановить судоходство в Ормузском проливе.

    Тегеран также обязуется отказаться от получения ядерного оружия. Вопрос ядерной программы планируется урегулировать отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Главным итогом обсуждений для Ирана должно стать полное снятие санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном. При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил  разблокировку размещенных в Катаре иранских средств.


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    29 июня 2026, 12:48 • Новости дня
    Сенатор США Кеннеди призвал «сожрать» Иран и выплюнуть кости

    Сенатор Кеннеди: Иран нужно сожрать и выплюнуть его кости

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенным Штатам следует полностью уничтожить Иран, отказавшись от невыгодных соглашений, заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

    Кеннеди выступил за жесткие военные меры против исламской республики, отказавшись от любых дипломатических компромиссов ради безопасности страны. передает RT.

    «Думаю, по истечении разумного срока – 60 дней или около того – мы должны вернуться и снова обрушиться на них. Думаю, мы должны полностью сожрать их и выплюнуть кости на пол», – сказал он в интервью Fox News.

    Политик добавил, что полное отсутствие соглашения с Ираном значительно лучше, чем подписание плохой сделки.

    США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары.

    До этого США атаковали десять целей в Иране.

    Ранее президент США  подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

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    1 июля 2026, 04:12 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана заявил о полном снятии морской блокады со стороны США

    Галибаф: США полностью сняли морскую блокаду с Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Морская блокада, ограничивавшая торговое судоходство Ирана, была полностью снята Вашингтоном, сообщил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф.

    Отвечая в эфире иранского телевидения на вопрос, сняли ли США блокаду полностью, Галибаф сказал: «Да... вы видели, что Трамп об это объявил, даже 30 дней не прошло [как это предполагалось меморандумом]».

    Он подчеркнул, что после отмены ограничений судоходство для иранских торговых судов и танкеров стало свободным и при пересечении Оманского залива для них не возникает никаких препятствий, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом объявил о снятии американской морской блокады с Ирана и открытии Ормузского пролива.

    Замглавы МИД Ирана Мажид Тахт-Раванчи заявил о начале практического снятия морской блокады США и свободном проходе иранских танкеров через международные воды.

    Центральное командование ВС США сообщило о полном прекращении морской блокады Ирана и отказе от ограничений на движение судов в Персидском и Оманском заливах.

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    29 июня 2026, 10:52 • Новости дня
    Ближневосточный конфликт спровоцировал резкий скачок мировой инфляции

    Мировая инфляция с начала конфликта на Ближнем Востоке ускорилась на 0,5 п.п.

    Tекст: Мария Иванова

    Остановка судоходства в Ормузском проливе из-за военной эскалации разогнала глобальную инфляцию, спровоцировав скачок цен на базовое сырье и удобрения в полтора раза.

    Мировая инфляция с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке ускорилась на 0,5 процентного пункта, передает РИА «Новости».

    Аналитики Банка международных расчетов (БМР) зафиксировали признаки усиления инфляционного давления по всему миру.

    «Уже наблюдаются признаки усиления инфляционного давления. С начала конфликта мировая инфляция ускорилась на 0,5 процентного пункта», – констатировали экономисты банка. Они добавили, что стоимость некоторых сырьевых товаров увеличилась двузначными темпами. В частности, цены на пластмассы и удобрения подскочили на 50%.

    Эксперты отметили, что удорожание издержек на ранних этапах производственных цепочек способно долго поддерживать высокую инфляцию даже после стабилизации цен на энергоносители.

    Транспортные трудности возникли после того, как США и Израиль в конце февраля начали удары по иранским объектам, что привело к остановке судоходства через Ормузский пролив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ближневосточный конфликт разогнал инфляцию в США до 4,2%.

    Блокировка Ормузского пролива спровоцировала резкий рост мировых цен на энергоносители и удобрения.

    Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила о рисках ослабления глобального экономического роста.

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    30 июня 2026, 06:06 • Новости дня
    Ирак выразил готовность принять переговоры США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Багдад выразил готовность предоставить площадку для возможных переговоров США и Ирана, заявил иракский посол в России Абдул-Карим Хашим Мустафа.

    Иракское руководство готово предоставить площадку для диалога между Соединенными Штатами и Ираном при возникновения такой необходимости, так как страна уже имеет подобный опыт.

    «В 2014 году Ирак принял первые непрямые переговоры между США и Ираном. Так что Ирак всегда готов сыграть эту роль, но это зависит от желания двух партнеров – США и Ирана», – заявил дипломат ТАСС.

    Посол отметил, что текущее обострение отношений Ирана с американской и израильской сторонами практически не сказалось на повседневной жизни иракских граждан.

    При этом посол Ирака обратил внимание, что ракеты пересекали воздушное пространство сразу нескольких стран региона, а техническими возможностями для перехвата обладают лишь единицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирака Фуад Хусейн предрекал всему миру вооруженный хаос из-за ситуации в Ормузском проливе. В иракском МИД уже предлагали стать посредником между США и Ираном. Пезешкиан назвал условия соблюдения Ираном соглашения с США.

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    29 июня 2026, 14:45 • Новости дня
    Трамп заявил о предстоящей встрече представителей США и Ирана

    Трамп сообщил о запланированных на вторник переговорах США и Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник в столице Катара состоятся прямые переговоры между Соединенными Штатами и Ираном, организованные по инициативе Тегерана.

    Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал контакт с представителями Тегерана, передает РИА «Новости»

    «Иран запросил встречу. Она состоится завтра в Дохе!» – написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth Social. Ожидается, что переговоры пройдут во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американский президент заявил о согласии Ирана на бессрочные ядерные инспекции.

    До этого глава Белого дома подписал меморандум о прекращении войны с Исламской республикой.

    Между тем замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном в Катаре.

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    29 июня 2026, 11:35 • Новости дня
    Президент Ирана подтвердил разблокировку 6 млрд долларов в Катаре

    Президент Ирана Пезешкиан подтвердил разблокировку 6 млрд долларов в Катаре

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил, что часть замороженных в Катаре активов будет направлена в страну после недавнего соглашения с США.

    Масуд Пезешкиан подтвердил разблокировку иранских средств, размещенных в Катаре, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «В соответствии с реализованной программой, 6 из 12 миллиардов иранских средств в Катаре будут разблокированы и поступят стране». По его словам, над возвратом оставшейся суммы сейчас продолжается работа.

    Ранее, 23 июня, глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати сообщил, что США на первом этапе разблокируют 12 млрд долларов замороженных иранских активов. Пезешкиан уточнил, что половина этой суммы уже предусмотрена к переводу Тегерану.

    Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о завершении начавшегося 28 февраля военного конфликта. Документ устанавливает сроки снятия морской блокады США и восстановления Ираном судоходства в Ормузском проливе. Тегеран также обязуется не получать ядерное оружие, а урегулирование ядерной программы вынесено в отдельное соглашение, переговоры по которому должны пройти в течение 60 дней и привести к снятию антииранских санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственное агентство IRNA обнародовало кадры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, демонстрирующим подписанный с США меморандум о завершении вооруженного противостояния и снятии морской блокады.

    Меморандум предусматривает разблокировку 24 млрд долларов иранских активов и переход ко второй стадии переговоров только после разморозки половины этой суммы.

    По данным иранских источников, США разрешили разблокировать размещенные в Катаре и других странах иранские активы на шесть миллиардов долларов как жест серьезности намерений и для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив.

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    29 июня 2026, 13:08 • Новости дня
    МИД Ирана опроверг сообщения о консультациях с США в Дохе

    Замглавы МИД Ирана Гарибабади опроверг планы переговоров с США 30 июня в Дохе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, входящий в команду переговорщиков по реализации меморандума с США, опроверг информацию о скором начале технических консультаций с Вашингтоном в Дохе.

    Он заявил журналистам: «Проведение технических заседаний рабочих групп на этой неделе не запланировано». По его словам, консультации с Катаром продолжаются в обычном порядке и касаются в том числе контроля за выполнением обязательств другой стороной, передает ТАСС.

    Гарибабади подчеркнул, что сообщения некоторых СМИ о проведении в столице Катара технических переговоров рабочих групп не подтверждаются.

    Ранее журналист портала Axios Барак Равид заявлял, что представители США и Ирана якобы договорились о взаимном прекращении ударов и о проведении 30 июня в Дохе консультаций по урегулированию разногласий вокруг Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Тегеран приостановили боевые действия для проведения на этой неделе консультаций в Катаре по вопросам безопасного судоходства.

    Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади объявил о завершении технических переговоров четырех стран и подготовке к следующему этапу переговоров на высоком уровне.

    Иранская и американская стороны договорились организовать совместные рабочие группы для обсуждения снятия санкций, контроля ядерной программы, восстановления и мониторинга выполнения договоренностей.

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    От ударов украинских дронов страдает не только Россия, но и Казахстан. Сосед снова вынужден сокращать добычу и экспорт нефти из-за ударов беспилотников по энергетической инфраструктуре. Ранее под удар попадал нефтепровод КТК, имеющий важнейшую роль для экспорта казахской нефти. Теперь Астана страдает из-за удара по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Подробности

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    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО

    «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам необходимо меньше сидеть в кабинетах и чаще встречаться с людьми. Такое напутствие партии дал Владимир Путин. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности

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    Мобильные огневые группы усилят искусственным интеллектом

    Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект, рассказал министр Андрей Белоусов. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов. Какая еще помощь может потребоваться «охотникам» на дроны противника? Подробности

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    Чехи вспомнили о зле украинского национализма

    В Чехии вслед за Польшей задумались о лишении Владимира Зеленского госнаград. Речь идет об ордене Белого льва. По мнению экспертов, это не просто очередной политический сигнал Киеву, а зачатки общеевропейской тенденции. Почему чехи возмутились героизацией бандеровцев на Украине? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Трамп уничтожает ЦРУ

      В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

    • Европа исторгает украинцев

      В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Какие законы вступают в силу в июле 2026 года: что изменится для россиян с 1 июля

      С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Изменения затронут кредиты, сделки с недвижимостью, банковские переводы, пенсии и миграционный контроль. Также вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников и новые правила страхования жизни.

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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