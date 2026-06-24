Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.4 комментария
Дрон ВСУ атаковал тушивших пожар лесников в Херсонской области
Украинский БПЛА нанес удар по пожарному автомобилю лесников во время ликвидации природного возгорания, обошлось без человеческих жертв, рассказали в природоохранном ведомстве региона.
Инцидент произошел с сотрудниками Голопристанского лесхоза в Херсонской области, передает ТАСС. Специалисты занимались тушением природного пожара, когда транспортное средство подверглось нападению.
«В ходе проведения противопожарных мероприятий произошел инцидент: дрон ВСУ ударил в кабину пожарной машины, полностью разбив транспортное средство. Благодаря современным средствам защиты и системам раннего обнаружения угрозы сотрудники успели вовремя эвакуироваться», – рассказали в пресс-службе регионального Минприроды.
В ведомстве добавили, что все специалисты остались невредимыми, хотя техника не подлежит восстановлению. Всего за прошедшую неделю работники хозяйства ликвидировали четыре возгорания на площади около 5,5 гектара.
Директор лесхоза Сергей Лукьян подчеркнул, что защита природы остается прямой обязанностью специалистов, поэтому работа продолжится в штатном режиме. Он также призвал местных жителей соблюдать максимальную осторожность с огнем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года украинские военные совершили атаку на лесопожарную станцию в Херсонской области.
В апреле того же года в этом регионе при ударе беспилотника пострадали шесть сотрудников МЧС.
В ноябре дрон-камикадзе ранил четверых пожарных в Горловке.