Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
ВСУ атаковали дроном лесопожарную станцию в Херсонской области
Украинские военные совершили атаку на леспожарную станцию в Костогрызовском лесничестве в Алешкинском округе Херсонской области, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов, экологии и рыболовства.
Для атаки ВСУ использовали дрон «Баба-Яга», с него было сброшено четыре боеприпаса, указало ведомство, передает ТАСС.
При атаке повреждения получили пожарная машина МАЗ Tital, УАЗ «Фермер» и трактор МТЗ «Беларус».
Кроме того, осколки посекли здания на территории лесничества. Работники лесопожарной станции не пострадали.
Напомним, за прошедшие сутки над Белгородской областью сбили 29 украинских беспилотников.