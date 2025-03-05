ПВО за сутки сбила 29 дронов ВСУ над Белгородской областью

Гладков сообщил об уничтожении 29 украинских дронов над Белгородской областью за сутки

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram-канале Гладкова, за прошедшие сутки по территории Белгородской области было выпущено 36 снарядов и проведены атаки с использованием 36 беспилотников. Из них 29 дронов были сбиты, пострадавших среди населения нет. Гладков уточнил, что атаки произошли в шести районах области.

По его словам, в Белгородском районе по поселку Дубовое и близлежащим селам ВСУ было выпущено семь боеприпасов, пять беспилотников были отражены системой ПВО. В Валуйском муниципальном округе было подавлено шесть беспилотников ВСУ. В Волоконовском районе обстрелам подверглись два села, выпущено одиннадцать артснарядов и произошла одна атака беспилотника.

В Грайворонском муниципальном округе поселок Горьковский подвергся обстрелу ВСУ с применением трех боеприпасов. В Краснояружском районе по четырем селам было выпущено восемь боеприпасов и осуществлены атаки трех беспилотников, заявил Гладков.

Шебекинский муниципальный округ также подвергся обстрелам. Город Шебекино и несколько сел и хуторов были атакованы дважды, использованы семь боеприпасов и 21 беспилотник, 18 из которых были сбиты.

Ранее в Минобороны сообщили, что система ПВО сбила за ночь восемь украинских БПЛА над четырьмя регионами России, включая Белгородскую область. До этого система ПВО уничтожила два украинских БПЛА, которые атаковали промышленное предприятие в Сызрани, при этом пострадавших нет.