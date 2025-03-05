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ПВО за сутки сбила 29 дронов ВСУ над Белгородской областью
Гладков сообщил об уничтожении 29 украинских дронов над Белгородской областью за сутки
За сутки над Белгородской областью было сбито 29 украинских дронов, 20 населенных пунктов подверглись обстрелам, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как сообщается в Telegram-канале Гладкова, за прошедшие сутки по территории Белгородской области было выпущено 36 снарядов и проведены атаки с использованием 36 беспилотников. Из них 29 дронов были сбиты, пострадавших среди населения нет. Гладков уточнил, что атаки произошли в шести районах области.
По его словам, в Белгородском районе по поселку Дубовое и близлежащим селам ВСУ было выпущено семь боеприпасов, пять беспилотников были отражены системой ПВО. В Валуйском муниципальном округе было подавлено шесть беспилотников ВСУ. В Волоконовском районе обстрелам подверглись два села, выпущено одиннадцать артснарядов и произошла одна атака беспилотника.
В Грайворонском муниципальном округе поселок Горьковский подвергся обстрелу ВСУ с применением трех боеприпасов. В Краснояружском районе по четырем селам было выпущено восемь боеприпасов и осуществлены атаки трех беспилотников, заявил Гладков.
Шебекинский муниципальный округ также подвергся обстрелам. Город Шебекино и несколько сел и хуторов были атакованы дважды, использованы семь боеприпасов и 21 беспилотник, 18 из которых были сбиты.
Ранее в Минобороны сообщили, что система ПВО сбила за ночь восемь украинских БПЛА над четырьмя регионами России, включая Белгородскую область. До этого система ПВО уничтожила два украинских БПЛА, которые атаковали промышленное предприятие в Сызрани, при этом пострадавших нет.