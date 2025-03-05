Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.28 комментариев
Система ПВО сбила за ночь восемь украинских БПЛА над четырьмя регионами России
Минобороны: Система ПВО сбила за ночь восемь украинских БПЛА над четырьмя регионами России
Российские средства ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников над четырьмя регионами, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что три беспилотника были сбиты над территорией Белгородской области, столько же над республикой Крым, а по одному БПЛА были уничтожены над Курской и Брянской областями.
Накануне система ПВО уничтожила два украинских БПЛА, которые атаковали промышленное предприятие в Сызрани, пострадавших нет. Ранее российская система ПВО за ночь перехватила и уничтожила 18 украинских беспилотников над российскими регионами.