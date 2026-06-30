Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?8 комментариев
В Москве похоронили бывшего министра обороны Сергея Иванова
Похороны бывшего спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова завершились на Троекуровском кладбище.
Траурная церемония прощания с бывшим спецпредставителем президента по вопросам экологии и транспорта прошла в столице, передает ТАСС. Могила видного политика расположена в глубине некрополя.
Ветеран внешней разведки скончался 26 июня. С конца прошлого века он занимал ключевые государственные посты. В 1998 году деятель стал заместителем директора ФСБ, а затем долгое время работал секретарем Совета безопасности России.
В начале нулевых он руководил министерством обороны, запустив процесс перехода к профессиональной армии и масштабную модернизацию вооруженных сил. Позднее политик трудился на постах вице-премьера и главы администрации президента.
На своей последней должности он продолжал активно участвовать в развитии страны. Работая в наблюдательном совете Ростеха, государственный деятель плотно курировал вопросы высокотехнологичной промышленности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким политика.
Позже глава государства посетил церемонию прощания в Центральной клинической больнице.