Иркутская область первой внедрила модель подготовки ИТ-кадров через учителей

Tекст: Елизавета Шишкова

В Иркутской области стартовал инновационный проект «Техноматика» для повышения квалификации учителей информатики. В программу включены более восьмидесяти педагогов из 18 муниципалитетов, занятия проходят в Иркутском государственном университете путей сообщения в очно-заочном формате. По завершении обучения участники получат удостоверения установленного образца с внесением данных в ФИС ФРДО, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Организаторы подчеркивают, что курс ориентирован не на шаблоны уроков, а на формирование современных профессиональных компетенций. Педагоги получают методические материалы, практические кейсы и инструменты проектной работы, позволяющие самостоятельно конструировать программы и внедрять новые подходы к преподаванию информатики. Проект подготовлен при участии правительства региона, компании «Честный знак», образовательных организаций и федеральной команды #КиберЛюди.

Программу «Информатика в междисциплинарных проектах: Архитектура образовательных решений» реализует «Честный знак» в рамках стратегического партнерства с правительством Иркутской области, соглашение о котором подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Игорь Кобзев и гендиректор ЦРПТ Михаил Дубин.

«Честный знак» – это высоконагруженная цифровая платформа федерального масштаба, которая интегрирована с 27 ведомствами и всеми 89 субъектами РФ. Система обрабатывает 1,5 млн операций в секунду, а её хранилище данных достигает 189 петабайт», – отметил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. Он акцентировал, что Иркутская область выбрана флагманским регионом благодаря статусу мощного научно-образовательного центра Восточной Сибири.

Депутат Госдумы Мария Василькова напомнила, что президент РФ Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» говорил о необходимости особого статуса учителя и реальных возможностях профессионального роста. По словам парламентария, проект позволяет педагогам учиться у ведущих технологических компаний, развивающихся на переднем крае цифровой экономики, и тем самым качественно готовить новое поколение специалистов. Василькова назвала Иркутскую область логичной пилотной площадкой, где активно развиваются химическая промышленность, нефтегазовый сектор, транспорт, энергетика, ИТ и цифровые производства.

Депутат подчеркнула, что в регионе работают крупные предприятия федерального уровня, среди которых Газпром, Роснефть, Иркутский авиационный завод, Иркутская нефтяная компания, Фармасинтез, ЭН+, РУСАЛ и другие высокотехнологичные производства, формирующие спрос на программистов и разработчиков цифровых решений. В этой связи подготовка инженерных и ИТ-кадров названа стратегической задачей, а новая модель обучения учителей информатики – первой в стране. Василькова выразила уверенность, что после успешной апробации опыт Иркутской области будет распространен на другие регионы России.

Программа включает очный интенсив, онлайн-модуль в цифровой образовательной среде и дистанционный сопровождающий трек. Федеральные эксперты знакомят педагогов с современными цифровыми технологиями, проектной деятельностью, практическим применением искусственного интеллекта и новыми методами преподавания информатики. После окончания курсов учителя с нового учебного года начнут вести дополнительные программы для школьников по основам проектной деятельности, робототехнике, программированию, веб-разработке, графическому дизайну, прототипированию и моделированию, вузом-партнером выступает Мичуринский государственный аграрный университет.

По данным министерства образования Иркутской области, с сентября по декабрь 2026 года планируется открыть 30 учебных групп, где будут заниматься около 400 учащихся с пятого по одиннадцатый классы. Василькова отметила, что ключевая роль в подготовке педагогов должна принадлежать именно таким высокотехнологичным компаниям, как «Честный знак», которые каждый день работают с искусственным интеллектом, большими данными и сложными информационными системами. Запуск «Техноматики» стал очередным этапом системной работы по развитию ИТ-образования в регионе и формированию сквозной системы подготовки кадров от школы до высокотехнологичных предприятий.