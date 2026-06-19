Биржевые цены на газ в Европе выросли до 496 долларов

Биржевые котировки газа в Европе выросли на 3% – до 496 долларов

Tекст: Мария Иванова

Торги открылись у отметки 489,8 доллара, а к утру показатель прибавил 3%, передает РИА «Новости».

Динамика рассчитывалась от расчетной цены предыдущего дня, составлявшей 481,5 доллара за тыс. кубометров.

Весной котировки демонстрировали высокую волатильность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В марте средние цены подскочили почти на 60%, превысив 600 долларов впервые с февраля 2023 года. Однако в апреле произошло снижение на 14%, примерно до 540 долларов.

Максимальная стоимость за время конфликта фиксировалась 19 марта на уровне 853,7 доллара. Резкий скачок произошел после того, как генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби сообщил о повреждении двух из 14 линий производства СПГ в Катаре.

Исторический рекорд стоимости газа на европейских распределительных центрах был установлен в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигали 3892 долларов за тыс. кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня стоимость июльских фьючерсов TTF превысила 600 долларов за тысячу кубометров. Затем котировки голубого топлива на европейских биржах продемонстрировали умеренный рост.

К середине месяца цены на энергоносители стабилизировались на уровне чуть ниже 500 долларов.