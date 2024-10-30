Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.0 комментариев
Ереван выразил надежду на согласование всех пунктов мирного соглашения с Баку
В Армении сообщили о возможности согласовать оставшиеся пункты мирного соглашения с Баку
Глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян выразил надежду, что Ереван и Баку смогут согласовать оставшиеся пункты проекта мирного соглашения, подчеркнув важность контактов между лидерами двух стран.
Арутюнян отметил на брифинге в парламенте, что стороны близки к достижению компромисса по остающимся несогласованными пунктам. По его словам, Ереван стремится к тому, чтобы подписание мирного соглашения стало реальностью в ближайшем будущем, сообщает ТАСС.
Арутюнян подчеркнул важность контактов между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эти взаимодействия, по мнению Еревана, способствуют прогрессу в переговорах и приближают стороны к заключению окончательного соглашения. Вопросы, которые остаются несогласованными, постепенно обсуждаются и решаются в рамках этих диалогов.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном в октябре.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Армения и Азербайджан согласовали все принципиальные вопросы для установления фундамента для мира, и Ереван предложил Баку подписать договор.
Процесс демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном будет верным путем к мирному договору, заявил президент России Владимир Путин.