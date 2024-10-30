Ереван выразил надежду на согласование всех пунктов мирного соглашения с Баку

В Армении сообщили о возможности согласовать оставшиеся пункты мирного соглашения с Баку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Арутюнян отметил на брифинге в парламенте, что стороны близки к достижению компромисса по остающимся несогласованными пунктам. По его словам, Ереван стремится к тому, чтобы подписание мирного соглашения стало реальностью в ближайшем будущем, сообщает ТАСС.

Арутюнян подчеркнул важность контактов между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эти взаимодействия, по мнению Еревана, способствуют прогрессу в переговорах и приближают стороны к заключению окончательного соглашения. Вопросы, которые остаются несогласованными, постепенно обсуждаются и решаются в рамках этих диалогов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном в октябре.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Армения и Азербайджан согласовали все принципиальные вопросы для установления фундамента для мира, и Ереван предложил Баку подписать договор.

Процесс демаркации и делимитации границ между Арменией и Азербайджаном будет верным путем к мирному договору, заявил президент России Владимир Путин.