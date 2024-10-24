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Пашинян заявил о согласовании вопросов для мира между Арменией и Азербайджаном
Премьер Армении Пашинян: Ереван и Баку согласовали ключевые вопросы для мирного договора
Армения и Азербайджан согласовали все принципиальные вопросы для установления фундамента для мира, Ереван предлагает Баку подписать договор, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании «БРИКС плюс».
По словам Пашиняна, Армения и Азербайджан достигли согласия по всем принципиальным вопросам, необходимым для установления мира и нормализации отношений, передает ТАСС,
Премьер-министр Армении заявил, что уже согласованные формулировки решают ключевые вопросы, включая взаимное признание территориальной целостности и отказ от территориальных претензий.
«Армения предлагает Азербайджану подписать этот договор», – заявил Пашинян.
Документ, по словам Пашиняна, согласован на 80–90% и включает обязательства о неприменении силы и невмешательстве во внутренние дела друг друга. Планируется установление дипломатических отношений и создание механизмов для исполнения мирного договора.
Пашинян также отметил, что после ратификации парламентом Армении положения о совместной деятельности комиссии по делимитации государственной границы стороны смогут активизировать процесс делимитации границ на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.
Премьер Армении заявил, что решение конституционного суда Армении полностью развеяло опасения относительно возможных территориальных претензий. Он отметил, что такие интерпретации являются безосновательными и нелегитимными.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели часовую беседу на заседании в формате «БРИКС плюс», где к ним присоединились главы МИД обеих стран.
До этого Никол Пашинян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном в октябре.
Парламент Армении утвердил положение о совместной деятельности комиссий по делимитации государственной границы с Азербайджаном.