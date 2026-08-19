Сестра Ким Чен Ына пригрозила Токио «уничтожающим ударом»

Tекст: Ольга Иванова

Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила о готовности Пхеньяна жестко ответить на потенциальную агрессию, передает РИА «Новости». По ее словам, северокорейское руководство внимательно следит за действиями Токио.

«Если Япония попытается сделать неправильный выбор, то теперь она непосредственно подвергнется незамедлительному уничтожающему удару, после которого невозможно выжить», – подчеркнула Ким Е Чжон.

Политик отметила, что попытки японской военной экспансии рассматриваются как долгосрочная угроза, способная нарушить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с этим военное командование КНДР уже приступило к разработке мер по сдерживанию и подавлению возможной опасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Пхеньян обвинил Токио в стремлении к повторной агрессии.

В Японии открыто обсуждают возможный пересмотр неядерного статуса страны.

В прошлом году Ким Е Чжон заявила о намерении обновить рекорды в применении сил стратегического сдерживания.