Профессор Касымбеков указал на разрушительное влияние мата на здоровье

Tекст: Катерина Туманова

«Чистая речь – она как чистая вода. Есть люди, которые матерятся просто так. Для связки слов в предложениях. Вроде нормально беседуют, а речь наполнена тяжелыми, матерными, гнилыми словами. И это означает, на мой взгляд, что это мусор в голове», – заявил профессор в беседе с РИА «Новости».

По словам Касымбекова, ругань провоцирует в организме значительный выброс энергии, которая, если не найти ей правильное применение, переходит в разрушительное русло и наносит вред здоровью.

Он подчеркнул, что раньше крепкое слово помогало в тяжелых условиях мобилизовать силы. Когда приходилось побеждать в войнах «благодаря крепкому словцу», строить Большой Чуйский канал или ДнепроГЭС, «необходимо мобилизовать силы, там эта сила давала огромную энергию».

«А когда в повседневности мы пытаемся вставлять речь какие-то непечатные слова, они тоже требуют огромную силу, но уже разрушительную», – считает Касымбеков.

Профессор сослался на медицинские исследования, согласно которым люди, часто использующие мат, чаще болеют, медленнее выздоравливают и живут меньше.

Для долгой жизни необходимо стремиться к гармоничному внутреннему миру, в том числе следить за чистотой выражаемых мыслей, резюмировал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в 2024 году заявил, что в обществе необходимо повышать культурный уровень для эффективной борьбы с матом. В Госдуме в 2025 году предложили увеличить штрафы за мат в десять раз. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с предложением о законодательном запрете мата в общественных местах.