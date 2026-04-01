Эксперт Кучава: Мошенники перешли на городские звонки

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мошенники вернулись к стационарной связи потому, что это технически просто. Городской номер до сих пор воспринимается многими как маркер надежности», – пояснил Кучава, передает РИА «Новости».

Особенно таким номерам доверяют люди старшего поколения.

По словам эксперта, у операторов фиксированной связи практически нет инструментов антифрода, которые уже действуют в мобильных сетях. При этом звонок с «домашнего» телефона создает у абонента ложное ощущение официальности и безопасности, чем активно пользуются злоумышленники.

Кучава отметил, что спектр легенд при таких звонках широк: аферисты представляются не только сотрудниками телекоммуникационных компаний вроде «Ростелекома» или МГТС, но и работниками Социального фонда, управляющих компаний, коммунальных служб, горгаза и собеса. В каждом случае используется срочная и понятная причина звонка – продление договора, замена счетчиков, перерасчет пенсии, модернизация линии связи или смена кода от домофона.

Цель таких контактов, подчеркнул эксперт, всегда одна – получить персональные данные или код из смс, который на самом деле открывает доступ к порталу «Госуслуг». Единственной реальной защитой он назвал бдительность и четкое правило, которое важно донести до пожилых родственников: звонок с городского номера не гарантирует безопасность, поскольку номера легко подделать.

Кучава также напомнил, что официальные структуры, включая Социальный фонд, телеком-операторов, управляющие компании и банки, не запрашивают по телефону коды из смс, паспортные данные и не требуют совершать финансовые операции.

Ранее в МВД предупреждали, что одной из самых распространенных легенд телефонных аферистов является «замена домофона».