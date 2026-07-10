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Жертвами лесного пожара в Испании стали 11 человек
Жертвами пожара из-за падения кабеля ЛЭП в испанской Альмерии стали 11 человек
Стремительное распространение огня в провинции Альмерия вынудило власти эвакуировать тысячу жителей, при этом часть погибших спасатели обнаружили внутри выгоревших автомобилей.
Возгорание в южной провинции Альмерия началось в минувший четверг, передает РИА «Новости».
По предварительным данным телерадиокомпании RTVE, причиной катастрофы стало падение кабеля линии электропередачи, после чего пламя с необычайной скоростью охватило лесной массив.
Служба экстренной помощи Андалусии уточнила число жертв стихии. «В результате пожара погибли 11 человек, а не 12, как сообщалось ранее», – заявил представитель ведомства. Известно, что часть погибших спасатели обнаружили внутри автомобилей, которые оказались охвачены огнем.
Правительство региона организовало масштабную кампанию по спасению людей. Около тысячи местных жителей были эвакуированы из опасной зоны. Их временно разместили в спортивном павильоне муниципалитета Гарруча, а также в спортивном центре и павильоне Мохакара.
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