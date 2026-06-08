  • Новость часаЗахарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    WSJ назвал Северную Корею «cамой удивительной историей экономического успеха»
    Экономист объяснил торможение Киевом сделки с США по недрам
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    Дрон «Герань» уничтожил украинский патрульный катер в Черном море
    МИД заявил о вмешательстве Запада в выборы в Армении
    Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины
    Иранское командование заявило о прекращении ударов по Израилю
    Лавров: Россия поддержит вступление Бангладеш в БРИКС
    Мнения
    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем нынешняя приватизация отличается от аукционов 1990-х

    В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.

    2 комментария
    Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

    32 комментария
    8 июня 2026, 17:50 • В мире

    Пашинян готов стать антироссийским диктатором

    Пашинян готов стать антироссийским диктатором
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Официальные итоги парламентских выборов в Армении были изменены уже после их оглашения. По новой, скорректированной версии партия премьер-министра Никола Пашиняна получит контроль над парламентом. Есть четыре признака того, что результаты сфальсифицированы. И четыре важных вывода по этому поводу о будущем Армении и России.

    В случае, если партия власти побеждает на выборах с результатом, сильно превышающим прогнозы социологов и данные экзитполов (опросов на выходе с избирательных участков), на Западе ее подозревают или прямо обвиняют в фальсификациях. Но только при соблюдении важного условия: руководство этой страны должно лояльно относиться к России. Премьер-министр Армении Никол Пашинян – совсем другой случай. Он давно мечтал продать Брюсселю свое желание порвать с Москвой и некоторое время назад продал-таки: вплоть до того, что руководство ЕС пообещало компенсировать Армении убытки, возникшие из-за огораживания российского рынка от некоторых армянских товаров.

    Это, разумеется, разовая акция, сугубо предвыборная и для достижения конкретного результата – переизбрания Пашиняна на третий срок. На средних и дальних дистанциях российский рынок армянским товарам ничто не заменит. Но акция, как считают в Брюсселе, удалась: партия Пашиняна «Гражданский договор» взяла верх, и никто из европейцев не посмеет усомниться вслух в честности ее победы. Если бы в Ереване были пророссийские власти, их бы уже обвинили в узурпации власти и краже народной воли, тем более что есть все четыре главных признака, указывающих на подтасовки в масштабах страны.

    Во-первых, заявленный результат в 49,81% голосов партии Пашиняна превысил данные соцопросов на 12-20 процентных пунктов. Во-вторых, экзитполы показывали принципиально другой расклад, по которому партии оппозиции суммарно получают больше мандатов, чем партия власти. В-третьих, явка аномально высокая – 59%, что почти на 10 процентных пунктов больше, чем четыре года назад. Причем она резко выросла в последние часы голосования, будто был осуществлен экстренный вброс бюллетеней. К слову, если бы явка не превышала 50%, это подтвердило бы популярный (и отражаемый в опросах) тезис о том, что половине армян категорически не нравятся ни власть, ни оппозиция. Считается, что путем механического вброса бюллетеней можно увеличить результат «правильной» партии максимум на 15%. Как будто этот «максимум» мы и имеем.

    Становится понятно, зачем в день выборов Пашинян организовал рейды на сторонников оппозиции, прежде всего на партию «Сильная Армения». Ведь в нормальных условиях это глупый ход, поскольку кампания уже прошла: проиграешь – подставишься, выиграешь – навредишь репутации, так что лучше подождать хотя бы пару дней. Другое дело, если это превентивный удар власти по возможным протестам в связи с фальсификацией выборов.

    Если Пашинян решил стать узурпатором, логичнее всего бить по «Сильной Армении». Теперь это главная партия оппозиции, хотя и самая молодая из них: создана в 2025 году с прицелом на эти выборы и на отстранение Пашиняна. Для нее кампания изначально не была честной, поскольку власть вела против этой партии войну и офлайн – с массовыми обысками и арестами, и онлайн – с забубенной пропагандой и затыканием несогласных.

    Дошло до того, что статью про главную партию армянской оппозиции в день выборов удалили из русскоязычной версии одной популярной энциклопедии (в англоязычной версии, что характерно, оставили).

    Тем не менее результат «Сильной Армении» на табло в 23,29% – это в полтора раза больше того, что давали ей социологические опросы. Выражаясь сухим языком политтехнолога, за последнее время партия смогла мобилизовать свой электорат. А из крупных это наиболее пророссийская сила Армении.

    Ее лидер и основатель Самвел Карапетян по Конституции не смог бы претендовать на пост премьера, поскольку имеет российское гражданство. Но и полноценно участвовать в избирательной кампании ему не дали, посадив под домашний арест. Такие меры в отношении лидера оппозиции по определению скандальны и недемократичны. Однако Запад не только не возражал, но и всячески одобрял, подбадривая.

    Сам Пашинян скандалов не боится. Он может хоть обматерить, хоть арестовать не только лидеров оппозиции, но и руководство Армянской апостольской церкви – во многом государствообразующей структуры. Он может отречься от всего, что многие поколения армян считали для себя сакральным, – от Арцаха до Арарата. Он может рискнуть связями с Россией, которая обеспечивает Армении треть экспорта, треть импорта и общую конкурентоспособность промышленности за счет скидок на газ. Это же Пашинян: он продолжит по накатанной.

    Вопрос лишь в том, сколько заходов ему для этого потребуется, поскольку 49,81% – это еще не победа. Победа – это конституционное большинство, три пятых состава парламента (в среднем по миру нужно две трети, но армяне в некоторых вопросах к своему основному закону относятся попроще).

    Изменить Конституцию совершенно необходимо Пашиняну и для полноценного разрыва с Россией, и для заключения мирного договора с Азербайджаном (и стоящей за ним Турцией), который имеет для Еревана характер полной капитуляции.

    Цена конституционного большинства настолько высока, а готовность Пашиняна к скандалам настолько безгранична, что система рискнула и подала четвертый косвенный признак сфальсифицированности выборов, самый надежный: результат подправили в нужную властям сторону уже после оглашения окончательных итогов.

    По «уточненным данным» армянского аналога Центризбиркома, партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна не проходит в парламент: для преодоления порога в 4% ей якобы не хватило 0,004%. 69 штук голосов, не тысяч. По первым официальным итогам хватало, но избирком вдруг решил «округлять до тысячных» – и теперь расклад принципиально иной: из-за перераспределения мандатов от партий «за порогом» у «Гражданского договора» есть заветное большинство, 49,81% превратились в 60 c лишним. «Сим-салабим, ахалай-махалай», – как говорил по схожему поводу иллюзионист Амаяк Акопян.

    Гагик Царукян – это, так сказать, владелец заводов, газет, пароходов и собственной партии. Если бы она была «главной пророссийской силой в Армении», как ее иногда пытаются представлять, было бы довольно грустно. Но это не так, и, что самое главное, Царукян не враг сам себе, а во внешней политике реалист: его бизнес построен с опорой на Россию, так что исход Пашиняна на Запад он не поддерживает и, несомненно, будет бороться за пересчет голосов.

    В «Процветающей Армении» уже заявили о фактах «кражи» голосов во время подсчета. По его словам, на четырех избирательных участках найдены 120 голосов в пользу их партии, которые не были учтены. Так что окончательный расклад сил в армянском парламенте после, вероятно, самых важных выборов в истории республики пока неясен. Но три важных вывода можно сделать уже сейчас.

    Во-первых, Армения переходит в режим политического кризиса с высокой вероятностью протестов и оправданными попытками оспорить официальные результаты выборов. Во-вторых, если Пашинян все-таки продавит официальный результат, вероятное переписывание Конституции со стороны «Гражданского договора» имеет признаки узурпации власти и крайне сомнительно с точки зрения легитимности.

    В-третьих,

    новые лица в оппозиции с четкой пророссийской и даже русофильской позицией нравятся армянскому обществу больше, чем старые политические зубры национал-патриотической ориентации.

    В парламенте предыдущего созыва главной антипашиняновской силой был альянс «Армения» – партия бывшего президента Армении и Нагорного Карабаха Роберта Кочаряна в союзе с националистами из «Дашнакцутюна», основанного еще в XIX веке (те самые дашнаки из учебников истории). Вдвоем они, по официальным данным, набрали около 10%, что хуже результатов в опросах и более чем вдвое хуже результата «Сильной Армении».

    Наконец, в-четвертых: Пашинян показал, что для сохранения власти готов приблизительно на все, ничуть не опасаясь прослыть диктатором. А Запад его в этом поддержит, что, впрочем, все и раньше знали.

    Просто армянские выборы – это гораздо более высокий уровень наглости в сравнении, например, с молдавскими, где результаты Майи Санду и ее людей вытягивали на нужный показатель всеми правдами и неправдами.

    Как и во времена СССР: где армянин прошел, там молдаванину делать нечего.

    Главное
    Суд отклонил жалобу Euroclear по иску Центробанка
    В ОБСЕ заявили о предвзятости армянских СМИ на прошедших выборах
    Кремль: Удар Киева по поезду в Крыму – это преступление
    Военкоры сообщили об уничтожении хаба «Укрпочты» в Харькове
    Грузия решила выйти на российский рынок оливок и оливкового масла
    ЦБ объяснил пропуск Набиуллиной конференции НАУФОР
    Дерматолог рассказала о защите кожи с татуировками от солнца

    Избавление от долгов меняет задачи экономики России

    Уже в ближайшее время российская экономика окажется в ситуации, в которой не была с советского времени: полного отсутствия внешних долгов. Как ни парадоксально, отсутствие внешних заимствований приносит государству не только плюсы, но и сложности. А главное – ставит новые задачи перед российской экономикой в целом. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия строит умный суверенитет

    В своем выступлении на ПМЭФ Владимир Путин обозначил реалистичный и вдохновляющий образ развития России, считают эксперты. По их мнению, президент конкретизировал курс на технологический суверенитет, подтвердил провал Запада изолировать Россию, а также жестко ответил на «письменную истерику» Владимира Зеленского, дав понять, что Россия будет продолжать добиваться своих целей. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска переходят к боям с планшета

    Уже в ближайшие месяцы Вооруженные силы получат систему, принципиальным образом улучшающую эффективность боевых действий. Речь идет об информационной сети управления войсками, которая должна действовать, по словам главы Минобороны Андрея Белоусова, «от взвода до соединения». Как она будет работать? Подробности

    Перейти в раздел

    Попытки навредить России дорого обходятся ВМС Франции

    Всего лишь на несколько дней французские власти осмелились задержать россиянина – капитана танкера «Тагор», захваченного ВМС страны в Атлантическом океане. Париж не скрывает, что настоящая цель подобных захватов – попытка увеличить расходы покупателей российской нефти. Но в итоге реальные убытки несут ВМС Франции и Великобритании. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

    • США взялись за старое: санкции и помощь ВСУ

      Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, подразумевающий новые санкции против России и кредиты для Украины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Застрял в лифте: что делать, куда звонить и почему нельзя выбираться самостоятельно

      Застревание в лифте – одна из самых распространенных бытовых чрезвычайных ситуаций. Остановка кабины между этажами вызывает тревогу даже у тех, кто не страдает клаустрофобией. Паниковать в такой момент не стоит: современные лифты оборудованы системами безопасности и крайне редко представляют угрозу для жизни. Рассказываем, что делать, если лифт остановился между этажами, куда звонить и каких ошибок следует избегать.

    • Как правильно мыть клубнику: 5 способов удалить пестициды, бактерии и грязь

      Ароматная, сочная клубника – настоящее украшение летнего стола. Но прежде чем насладиться ее вкусом, важно уделить внимание правильной обработке ягод. Поверхность клубники – это не просто нежная кожица, а настоящий «магнит» для различных загрязнений: от частиц почвы и пыли до остатков пестицидов и опасных микроорганизмов. Разбираемся, как правильно мыть клубнику, нужно ли это делать перед едой и какие способы действительно помогают очистить ягоды.

    • Квас: польза и вред для организма, сколько можно пить в день и кому он противопоказан

      Квас считается одним из самых популярных летних напитков в России. Он помогает освежиться в жару, содержит продукты брожения и отличается сравнительно невысокой калорийностью. Однако употреблять его можно не всем. Разбираемся, чем полезен квас для организма, сколько его можно пить без вреда для здоровья и кому стоит отказаться от этого напитка.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации