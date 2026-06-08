Пашинян готов стать антироссийским диктатором

Tекст: Дмитрий Бавырин

В случае, если партия власти побеждает на выборах с результатом, сильно превышающим прогнозы социологов и данные экзитполов (опросов на выходе с избирательных участков), на Западе ее подозревают или прямо обвиняют в фальсификациях. Но только при соблюдении важного условия: руководство этой страны должно лояльно относиться к России. Премьер-министр Армении Никол Пашинян – совсем другой случай. Он давно мечтал продать Брюсселю свое желание порвать с Москвой и некоторое время назад продал-таки: вплоть до того, что руководство ЕС пообещало компенсировать Армении убытки, возникшие из-за огораживания российского рынка от некоторых армянских товаров.

Это, разумеется, разовая акция, сугубо предвыборная и для достижения конкретного результата – переизбрания Пашиняна на третий срок. На средних и дальних дистанциях российский рынок армянским товарам ничто не заменит. Но акция, как считают в Брюсселе, удалась: партия Пашиняна «Гражданский договор» взяла верх, и никто из европейцев не посмеет усомниться вслух в честности ее победы. Если бы в Ереване были пророссийские власти, их бы уже обвинили в узурпации власти и краже народной воли, тем более что есть все четыре главных признака, указывающих на подтасовки в масштабах страны.

Во-первых, заявленный результат в 49,81% голосов партии Пашиняна превысил данные соцопросов на 12-20 процентных пунктов. Во-вторых, экзитполы показывали принципиально другой расклад, по которому партии оппозиции суммарно получают больше мандатов, чем партия власти. В-третьих, явка аномально высокая – 59%, что почти на 10 процентных пунктов больше, чем четыре года назад. Причем она резко выросла в последние часы голосования, будто был осуществлен экстренный вброс бюллетеней. К слову, если бы явка не превышала 50%, это подтвердило бы популярный (и отражаемый в опросах) тезис о том, что половине армян категорически не нравятся ни власть, ни оппозиция. Считается, что путем механического вброса бюллетеней можно увеличить результат «правильной» партии максимум на 15%. Как будто этот «максимум» мы и имеем.

Становится понятно, зачем в день выборов Пашинян организовал рейды на сторонников оппозиции, прежде всего на партию «Сильная Армения». Ведь в нормальных условиях это глупый ход, поскольку кампания уже прошла: проиграешь – подставишься, выиграешь – навредишь репутации, так что лучше подождать хотя бы пару дней. Другое дело, если это превентивный удар власти по возможным протестам в связи с фальсификацией выборов.

Если Пашинян решил стать узурпатором, логичнее всего бить по «Сильной Армении». Теперь это главная партия оппозиции, хотя и самая молодая из них: создана в 2025 году с прицелом на эти выборы и на отстранение Пашиняна. Для нее кампания изначально не была честной, поскольку власть вела против этой партии войну и офлайн – с массовыми обысками и арестами, и онлайн – с забубенной пропагандой и затыканием несогласных.

Дошло до того, что статью про главную партию армянской оппозиции в день выборов удалили из русскоязычной версии одной популярной энциклопедии (в англоязычной версии, что характерно, оставили).

Тем не менее результат «Сильной Армении» на табло в 23,29% – это в полтора раза больше того, что давали ей социологические опросы. Выражаясь сухим языком политтехнолога, за последнее время партия смогла мобилизовать свой электорат. А из крупных это наиболее пророссийская сила Армении.

Ее лидер и основатель Самвел Карапетян по Конституции не смог бы претендовать на пост премьера, поскольку имеет российское гражданство. Но и полноценно участвовать в избирательной кампании ему не дали, посадив под домашний арест. Такие меры в отношении лидера оппозиции по определению скандальны и недемократичны. Однако Запад не только не возражал, но и всячески одобрял, подбадривая.

Сам Пашинян скандалов не боится. Он может хоть обматерить, хоть арестовать не только лидеров оппозиции, но и руководство Армянской апостольской церкви – во многом государствообразующей структуры. Он может отречься от всего, что многие поколения армян считали для себя сакральным, – от Арцаха до Арарата. Он может рискнуть связями с Россией, которая обеспечивает Армении треть экспорта, треть импорта и общую конкурентоспособность промышленности за счет скидок на газ. Это же Пашинян: он продолжит по накатанной.

Вопрос лишь в том, сколько заходов ему для этого потребуется, поскольку 49,81% – это еще не победа. Победа – это конституционное большинство, три пятых состава парламента (в среднем по миру нужно две трети, но армяне в некоторых вопросах к своему основному закону относятся попроще).

Изменить Конституцию совершенно необходимо Пашиняну и для полноценного разрыва с Россией, и для заключения мирного договора с Азербайджаном (и стоящей за ним Турцией), который имеет для Еревана характер полной капитуляции.

Цена конституционного большинства настолько высока, а готовность Пашиняна к скандалам настолько безгранична, что система рискнула и подала четвертый косвенный признак сфальсифицированности выборов, самый надежный: результат подправили в нужную властям сторону уже после оглашения окончательных итогов.

По «уточненным данным» армянского аналога Центризбиркома, партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна не проходит в парламент: для преодоления порога в 4% ей якобы не хватило 0,004%. 69 штук голосов, не тысяч. По первым официальным итогам хватало, но избирком вдруг решил «округлять до тысячных» – и теперь расклад принципиально иной: из-за перераспределения мандатов от партий «за порогом» у «Гражданского договора» есть заветное большинство, 49,81% превратились в 60 c лишним. «Сим-салабим, ахалай-махалай», – как говорил по схожему поводу иллюзионист Амаяк Акопян.

Гагик Царукян – это, так сказать, владелец заводов, газет, пароходов и собственной партии. Если бы она была «главной пророссийской силой в Армении», как ее иногда пытаются представлять, было бы довольно грустно. Но это не так, и, что самое главное, Царукян не враг сам себе, а во внешней политике реалист: его бизнес построен с опорой на Россию, так что исход Пашиняна на Запад он не поддерживает и, несомненно, будет бороться за пересчет голосов.

В «Процветающей Армении» уже заявили о фактах «кражи» голосов во время подсчета. По его словам, на четырех избирательных участках найдены 120 голосов в пользу их партии, которые не были учтены. Так что окончательный расклад сил в армянском парламенте после, вероятно, самых важных выборов в истории республики пока неясен. Но три важных вывода можно сделать уже сейчас.

Во-первых, Армения переходит в режим политического кризиса с высокой вероятностью протестов и оправданными попытками оспорить официальные результаты выборов. Во-вторых, если Пашинян все-таки продавит официальный результат, вероятное переписывание Конституции со стороны «Гражданского договора» имеет признаки узурпации власти и крайне сомнительно с точки зрения легитимности.

В-третьих,

новые лица в оппозиции с четкой пророссийской и даже русофильской позицией нравятся армянскому обществу больше, чем старые политические зубры национал-патриотической ориентации.

В парламенте предыдущего созыва главной антипашиняновской силой был альянс «Армения» – партия бывшего президента Армении и Нагорного Карабаха Роберта Кочаряна в союзе с националистами из «Дашнакцутюна», основанного еще в XIX веке (те самые дашнаки из учебников истории). Вдвоем они, по официальным данным, набрали около 10%, что хуже результатов в опросах и более чем вдвое хуже результата «Сильной Армении».

Наконец, в-четвертых: Пашинян показал, что для сохранения власти готов приблизительно на все, ничуть не опасаясь прослыть диктатором. А Запад его в этом поддержит, что, впрочем, все и раньше знали.

Просто армянские выборы – это гораздо более высокий уровень наглости в сравнении, например, с молдавскими, где результаты Майи Санду и ее людей вытягивали на нужный показатель всеми правдами и неправдами.

Как и во времена СССР: где армянин прошел, там молдаванину делать нечего.