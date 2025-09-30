Лавров заявил о манипуляциях на парламентских выборах в Молдавии

Лавров: Выборы в Молдавии были жульническими

Tекст: Валерия Городецкая

По словам министра, в ходе выборов происходили откровенные манипуляции голосами избирателей, а президент Майя Санду выступила одним из глашатаев антироссийской риторики, передает ТАСС.

«Выборы жульнические. Я даже поражаюсь, как можно так откровенно манипулировать голосами избирателей», – заявил Лавров журналистам на полях заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что в Молдавии создавались препятствия для голосования жителей Приднестровья, в частности закрывались мосты и объявлялись карантины, из-за чего многие не смогли принять участие в голосовании. При этом, по словам Лаврова, несмотря на манипуляции, патриотическая оппозиция набрала внутри страны больше голосов, чем партия Санду.

Министр подчеркнул, что задействование ресурсов при голосовании за рубежом, особенно в Европе, позволило партии Санду получить нужный результат. В России, по его словам, было открыто только два избирательных участка, что также сыграло свою роль.

«При всех махинациях результат все равно очень показательный. Даже при таких жульнических методах получается у них не очень», – добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о необычной динамике явки и расходовании бюллетеней на выборах в Молдавии. Она заявила о расколе в Молдавии после выборов.