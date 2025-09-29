Захарова: Явка на участках в Молдавии резко возросла перед закрытием участков

Tекст: Валерия Городецкая

Захарова в комментарии, опубликованном на сайте российского МИД, заявила, что эксперты и политологи зафиксировали многочисленные нарушения и фальсификации, допущенные молдавскими властями на выборах. Она указала на непрозрачную организацию голосования по почте, что вызывает серьезные вопросы к легитимности процесса.

Дипломат подчеркнула, что на некоторых избирательных участках явка резко увеличилась непосредственно перед их закрытием. По ее словам, на других участках бюллетени были израсходованы практически сразу после открытия, что также вызывает подозрения.

«Эксперты и политологи указывают на многочисленные нарушения и фальсификации со стороны властей, обращают внимание на непрозрачную организацию голосования по почте. Как отмечается, явка на некоторых участках странным образом резко возросла непосредственно перед их закрытием, а на других участках наблюдалась обратная картина – бюллетени были израсходованы практически сразу после их открытия», – заявила Захарова.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Молдавии Майя Санду, с трудом обеспечив своей партии 50% голосов на выборах, окончательно потеряла легитимность в глазах народа.

Юрист Илья Ремесло заявил газете ВЗГЛЯД, что в Молдавии прошли экстремально грязные выборы.