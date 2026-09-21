Постпред при ОБСЕ Полянский: Европа одержима идеей победить Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

Полянский заявил, что европейские элиты не готовы менять курс на противостояние с Москвой, передает РИА «Новости». «Они просто одержимы идеей победить Россию. Эти элиты, находящиеся у власти в большинстве европейских стран, – те же самые элиты, которые на протяжении многих лет продвигали этот украинский антироссийский проект. Они заинтересованы в этом проекте», – сказал дипломат в подкасте East Meets West with Olga and Tara.

Полянский отметил, что было бы наивно ожидать от европейских политиков изменения курса даже при осознании собственных ошибок. Он подчеркнул, что возможности для дипломатии появятся только в случае серьезных политических изменений и прихода к власти людей, понимающих опасность ситуации.

Россия, по словам постпреда, сохраняет готовность к дипломатическому решению и предпочла бы мирную реализацию целей специальной военной операции. Однако при отсутствии такого сценария Москва намерена добиваться своих целей на поле боя. Дипломат добавил, что в Европе обеспокоены возможным успехом России, но не имеют четкого плана действий, руководствуясь лишь русофобией и желанием победы Украины.

Полянский также рассказал, что на неформальные вопросы о том, как европейские коллеги представляют себе победу над военной державой, он получает лишь эмоциональные заявления. По его мнению, это не помогает найти выход из ситуации, созданной Европой, киевским режимом и его спонсорами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский назвал Германию ярким примером доведения русофобии до крайностей.

Дипломат предупредил о вероятности прямого столкновения с западными странами.

Европейские политики питают иллюзии относительно возможности нанести Москве стратегическое поражение.