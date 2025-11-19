Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Сикорский: Президент Навроцкий готовит почву для выхода Польши из ЕС
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил президента Кароля Навроцкого в том, что тот своей риторикой готовит общественность к выходу страны из Европейского союза, пишет польская пресса.
Глава МИД Польши Сикорский заявил об опасности высказываний президента Кароля Навроцкого. По его словам, высказывания Навроцкого о том, что европейская интеграция – это заговор против Польши, и «не помогает ни Евросоюзу, ни самой стране» говорит о планах выхода страны из ЕС. «Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза», - цитирует Сикорского РИА «Новости» со ссылкой на издание Rzeczpospolita.
Сикорский также отметил, что Навроцкий, как и любой гражданин, имеет право на собственное мнение, однако подчеркнул, что глава государства не должен «выдумывать опасность для суверенитета», поскольку это подрывает доверие к структурам Евросоюза и может дестабилизировать внутреннюю и внешнюю политику государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал у президента Навроцкого извинений за отказ утвердить повышения в званиях польских офицеров спецслужб.
До этого власти Польши заявили о намерении подать в суд на Евросоюз из-за вынужденного приема мигрантов. А президент Навроцкий отказался реализовать в Польше миграционный пакт Евросоюза.