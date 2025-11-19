  • Новость часаПутину показали российского антропоморфного робота
    Удар ATACMS по Воронежу был невозможен без США
    Politico: Обстоятельства вынудят Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине
    Рестораны потребовали равных условий с магазинами на рынке готовой еды
    Минтруд рассказал об увеличении пенсий с Нового года
    США отказались обсуждать возобновление авиасообщения с Россией
    Еврокомиссия одобрила план по созданию «военного Шенгена»
    Володин: Никто не собирается повышать возраст выхода на пенсию
    Британия обвинила российское судно «Янтарь» в «лазерной атаке» на самолеты ВВС
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    13 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    41 комментарий
    19 ноября 2025, 18:04 • Новости дня

    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС

    Сикорский: Президент Навроцкий готовит почву для выхода Польши из ЕС

    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил президента Кароля Навроцкого в том, что тот своей риторикой готовит общественность к выходу страны из Европейского союза, пишет польская пресса.

    Глава МИД Польши Сикорский заявил об опасности высказываний президента Кароля Навроцкого. По его словам, высказывания Навроцкого о том, что европейская интеграция – это заговор против Польши, и «не помогает ни Евросоюзу, ни самой стране» говорит о планах выхода страны из ЕС. «Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из Евросоюза», - цитирует Сикорского РИА «Новости»  со ссылкой на издание Rzeczpospolita.

    Сикорский также отметил, что Навроцкий, как и любой гражданин, имеет право на собственное мнение, однако подчеркнул, что глава государства не должен «выдумывать опасность для суверенитета», поскольку это подрывает доверие к структурам Евросоюза и может дестабилизировать внутреннюю и внешнюю политику государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал у президента Навроцкого извинений за отказ утвердить повышения в званиях польских офицеров спецслужб.

    До этого власти Польши заявили о намерении подать в суд на Евросоюз из-за вынужденного приема мигрантов. А президент Навроцкий отказался реализовать в Польше миграционный пакт Евросоюза.

    17 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер

    Политолог Козюлин: Франция может обогнать Британию в рейтинге недружественных правительств

    Эксперт: В ноябре в рейтинге недружественных России правительств может смениться лидер
    @ Bastien Ohier/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Главные недоброжелатели России в Европе очевидны, это власти Британии и Франции, считает политолог Вадим Козюлин. По его мнению, именно они поборются в ноябре за первую строчку рейтинга недружественных правительств, составленного редакцией газеты ВЗГЛЯД. Ранее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали «историческое» соглашение о военной помощи Украине о продаже 100 истребителей Rafale.

    «В ноябре, скорее всего, развернется настоящее соперничество между Францией и Британией за нахождение на первом месте рейтинга недружественных правительств. Заявления Парижа о намерениях передать Украине 100 единиц истребителей Rafale – это очень серьезная заявка», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Конечно, в осуществимость столь грандиозных планов, поверить достаточно трудно, однако здесь важна тенденция: Эммануэль Макрон продолжает держаться за звание главного ястреба Европы, а значит, в ближайшее время от него стоит ждать и других рискованных действий», – продолжает он.

    «В целом же идея создания такого рейтинга весьма перспективна. Он позволяет читателям увидеть, какие правительства действительно проводят недружественную политику в отношении России, а какие вынужденно следуют в русле сложившихся внешнеполитических обстоятельств», – пояснил эксперт.

    Особую ценность, по его словам, представляет ежемесячный формат публикации: «Это дает возможность отслеживать динамику изменений в политике различных государств и делать обоснованные выводы. Также принципиально важна сама формулировка – акцент на «недружественных правительствах», а не на государствах в целом».

    «Политическое руководство, например, Германии рано или поздно сменится. Но с немецким народом нам предстоит выстраивать дальнейшие отношения. Крайне важно, чтобы наши граждане не переносили негатив с конкретных политиков на всех людей западной культуры. Этот подход полностью соответствует линии, которую в последнее время последовательно проводят российские дипломаты», – резюмировал Козюлин.

    Ранее Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали «историческое» соглашение о военной помощи Украине. Детали документа до сих пор не раскрываются, однако, по данным газеты Le Monde, Украина согласилась закупить у Парижа 100 истребителей Rafale в течение десяти лет. Отмечается, что часть машин может поступить ВСУ напрямую из запасов Пятой республики.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынуждено оказался «по ту сторону баррикад из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств.

    Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году. Первыми в него были занесены США и Чехия: обе страны в тот период выслали большое количество российских дипломатов. Значительно расширился документ уже после начала спецоперации.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страна постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Комментарии (4)
    18 ноября 2025, 09:46 • Новости дня
    В Венгрии удивились призывам шведского министра изъять российские активы

    Аналитик Кошкович высмеял слова министра Швеции Розенкранц об активах России

    В Венгрии удивились призывам шведского министра изъять российские активы
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Аналитик Центра фундаментальных прав из Венгрии Золтан Кошкович выразил недоумение позицией министра Швеции по делам ЕС Джессики Розенкранц, предложившей активнее использовать замороженные российские активы.

    Слова шведского министра по делам ЕС Джессики Розенкранц о необходимости поддержки Украины и использовании замороженных российских активов вызвали удивление экспертов, передает РИА «Новости». Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович опубликовал в соцсети резкую реакцию на высказывание шведского политика.

    «Нет... серьезно... как вы стали министром? Это... обескураживающе», – написал Кошкович после выступления Розенкранц. По мнению эксперта, предложение шведского министра поддерживать Украину и использовать российские активы вызывает вопросы относительно ее компетентности.

    Ранее глава Еврокомиссии направила странам Евросоюза письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя вариантами финансирования Украины на основе займов.

    Еврокомиссия ожидает завершения конфликта на Украине к концу 2026 года.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил инициативу фон дер Ляйен с покупкой водки алкоголику.

    Комментарии (4)
    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 21:38 • Новости дня
    Названо число обученных в Испании солдат ВСУ

    Более 8 тыс. украинских военных прошли подготовку в Испании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку, сообщил МИД страны на Пиренеях.

    Более восьми тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку на территории Испании, передает ТАСС. Эта информация содержится в пресс-релизе министерства иностранных дел Испании, распространенном после встречи главы ведомства Хосе Мануэля Альбареса с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

    Напомним, власти Испании заняли седьмое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Альбарес подчеркнул, что Испания будет продолжать предоставлять снаряжение и обучать солдат ВСУ. Также уточняется, что с начала спецоперации Мадрид уже выделил свыше 110 млн евро в качестве гуманитарной помощи и обещал направить около 600 млн евро на восстановление Украины.

    Кроме того, министр иностранных дел Испании подписал соглашение о совместной борьбе с так называемой российской дезинформацией в Латинской Америке.

    Встреча Альбареса и Ермака прошла в ходе визита в Испанию Владимира Зеленского.

    Сейчас Испания находится на седьмом месте в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД. Власти Испании выделяют Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро.

    А в конце лета российские военные нанесли удары ФАБ-3000 по позициям наемников из Испании.

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе

    СМИ: Нехватка тротила в Европе замедлила поставки боеприпасов Киеву

    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе
    @ Wolf von Dewitz/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны НАТО испытали серьезный дефицит тротила, что затруднило поставки боеприпасов Евросоюзом на Украину и привело к росту цен, пишут СМИ.

    Дефицит тротила в странах НАТО, вызванный активными поставками вооружений в Израиль, существенно осложнил обеспечение Украины боеприпасами, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph. Единственный крупный завод по производству тротила в ЕС, принадлежащий Nitro-Chem и расположенный в Польше, большую часть своей продукции экспортирует в США, где тротил необходим для изготовления таких бомб, как МК-84 и BLU-109. Это привело к тому, что британские и европейские страны остро зависят от одного перегруженного предприятия.

    СМИ отмечают, что нехватка взрывчатки вынудила Киев сокращать использование артиллерии, а западные страны столкнулись с необходимостью спешно пополнять собственные запасы.

    The Daily Telegraph отмечает, что нехватка тротила на западных рынках спровоцировала резкий рост цен. За последние десятилетия стоимость одной тонны вещества в Британии увеличилась примерно с 837 до 33 тыс. фунтов. Это может сказаться не только на поле боя, но и навредить другим отраслям, например, производству электроники, поскольку металлы для нее добывают тоже с применением взрывчатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее рабочие центра в Лаврио в Греции заблокировали колонну из 18 грузовиков с 350 тоннами тротила для отправки на Украину.

    Финляндию превратили в производственную площадку для тротила и пороха НАТО.

    Во время учений альянса НАТО по подрыву тротила в Польше погибли два солдата.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 09:47 • Новости дня
    Захарова заявила о причастности ЕС к «схемам Миндича»

    Захарова заявила о причастности европейских политиков к схемам Миндича

    Захарова заявила о причастности ЕС к «схемам Миндича»
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ряд европейских политиков, включая главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и экс-главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, являлись участниками коррупционных схем украинского бизнесмена Тимура Миндича, а не сторонними наблюдателями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, европейские политики были не просто осведомлены, а напрямую участвовали в коррупционных схемах, которые организовал украинский бизнесмен Тимур Миндич, передает Радио Sputnik.

    Дипломат напомнила, что глава ЕК закупала вакцины для ЕС по СМС.

    «Вы считаете, у нее были какие-то иллюзии относительно ситуации на Украине или киевского режима? Они же в этих схемах и участвовали», – отметила Захарова.

    По ее словам, такие ключевые европейские фигуры, как фон дер Ляйен и бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, не только знали о происходящем, но и активно вовлекались в схемы. Дипломат подчеркивает, что деньги, которыми распоряжались друг через друга представители ЕС и Миндич, направлялись на счета, связанные с самими европейскими политиками.

    Захарова делает вывод, что все происходящее – это осознанные действия, а не простая халатность или неведение. Она подчеркивает, что суть происходящего – в участии западных политиков в схемах и контроле за распределением средств.

    Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер допустил, что польские власти могли помочь бизнесмену Тимуру Миндичу покинуть Украину.

    Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Миндич не способен организовать масштабную коррупционную схему и не является главой мафии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил идею фон дер Ляйен о помощи Украине с покупкой водки алкоголику.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 17:23 • Новости дня
    ЕК оценила финансовые потребности Киева до 2027 года

    Politico: ЕК оценила финансовые потребности Киева в 2026–2027 годах в 135,7 млрд евро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза рассмотреть экспроприацию российских активов для покрытия финансовых потребностей Киева, пишет Politico.

    В опубликованном Politico письме указывается, что речь идет о сумме 135,7 млрд евро на 2026–2027 годы, если конфликт завершится к концу 2026 года, передает ТАСС.

    Из этой суммы 52,3 млрд евро предлагается направить на макрофинансовые нужды, а 83,4 млрд евро – на военные расходы. Как отмечается в документе, даже с учетом всей уже выделенной международной помощи, Украине «потребуется значительно больше ресурсов для стабилизации ситуации и поддержки экономики».

    Ранее Еврокомиссия направила странам Евросоюза официальное письмо, в котором изложены предложения по экспроприации российских активов для финансирования Украины.

    Спикер российского МИД Мария Захарова пообещала жесткий ответ на присвоение активов России.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 13:31 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отправила странам ЕС план экспроприации активов России

    Фон дер Ляйен направила странам ЕС план помощи Киеву за счет активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия предложила странам ЕС рассмотреть три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов на сумму, необходимую до 2027 года, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, Еврокомиссия направила странам Евросоюза официальное письмо, в котором изложены предложения по экспроприации российских активов для финансирования Украины, передает ТАСС.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен также указала на необходимость рассмотреть альтернативные варианты поддержки, основанные на займах. В качестве дополнительных опций она предложила гранты от государств ЕС и общий заем, привлеченный союзом.

    В письме ЕК отмечается, что нехватка финансовых средств у Киева в 2026–2027 годах будет «очень значительной». Фон дер Ляйен настаивает, что решение о форме поддержки должно быть принято на заседании саммита ЕС, который состоится 18–19 декабря.

    Дипломатический источник подтвердил, что, по оценке Еврокомиссии, внешние финансовые потребности Украины в указанный период превысят 70 млрд евро. По его словам, соответствующие доводы изложены в письме, направленном странам – членам ЕС.

    Ранее журнал Conversation сообщил, что Евросоюз отложил конфискацию российских активов из-за сомнений в победе Киева.

    Власти Франции допустили, что кредит Украине в 140 млрд евро может не быть возвращен.

    Венгрия и Словакия рассматривают вариант блокировки инициативы ЕС по изъятию российских замороженных активов.

    Глава Euroclear Валери Урбен предупредила о возможности обращения в суд для блокировки передачи этих активов.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 08:49 • Новости дня
    В Польше предложили привлечь союзников Украины к ответу за коррупцию

    Mysl Polska: Союзники Киева в ЕС должны ответить за сокрытие коррупции на Украине

    В Польше предложили привлечь союзников Украины к ответу за коррупцию
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны, предоставлявшие финансовую помощь Киеву, должны ответить за укрывательство коррупции на Украине, заявил польский портал Mysl Polska.

    Польский портал Mysl Polska обратился с призывом к европейским союзникам Киева понести ответственность за покрытие коррупции на Украине, передает РИА «Новости» .

    В статье издания высказано удивление тем, что западные разведывательные службы якобы не замечали гигантской схемы коррупции, развернувшейся внутри украинских структур.

    В материале подчеркивается, что ответственность за огромные хищения лежит на элитах тех стран, которые обеспечивали Украину финансированием и политической поддержкой, ведь речь идет о государственных ресурсах. Отмечается, что народам этих стран следует знать, как расходуются их средства.

    Авторы призвали призвать к ответу всех, кто знал о коррупции, но «молчал», а также тех, кто имел обязательства контролировать и отчитываться, но не предпринял надлежащих мер. В публикации подчеркивается, что последствия скандала должны выйти за пределы самой Украины, чтобы охватить западные страны и их политиков.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не допустит так называемую украинскую мафию в Евросоюз.

    Евросоюз потребовал от Украины прозрачности при распределении финансовой помощи.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание на молчание Белого дома по поводу коррупционного скандала на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупция в окружении Владимира Зеленского начала мешать усилиям Запада в конфликте с Россией.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 14:14 • Новости дня
    Захарова оценила предложение ЕК разместить украинских военных в ЕС

    Захарова: В ЕК «накаркали» будущее Украины без армии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усмотрела в словах еврокомиссара Андрюса Кубилюса предвестие утраты Украиной своей армии.

    Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предложил после завершения конфликта на Украине развернуть украинские батальоны в странах ЕС, граничащих с Россией, передает ТАСС.

    Захарова прокомментировала эту инициативу. «Мне кажется, он буквально накаркал будущее Украины: судя по его прогнозу, вооруженные силы ей больше не понадобятся», – сказала дипломат.

    Ранее Кубилюс сообщил на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца года.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 22:07 • Новости дня
    Тегеран отказался от переговоров с «евротройкой» по ядерной программе

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Ирана объявили, что прекращают диалог по ядерной теме с европейскими странами, ссылаясь на действия по механизму snapback.

    Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не собирается возобновлять переговоры с Великобританией, Германией и Францией по иранской ядерной программе, передает ТАСС. Причиной такого решения стало инициирование «евротройкой» механизма snapback, направленного на восстановление антииранских санкций Совета Безопасности ООН.

    Хатибзаде уточнил, что обсуждение атомной повестки с «евротройкой» завершается, поскольку, по его мнению, европейские страны действовали вразрез с нормами международного права. Он подчеркнул, что с Германией, Францией и Британией сохраняются отношения по другим вопросам, однако диалог по ядерной тематике более невозможен.

    Совет Безопасности ООН 26 сентября отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, который продлевал на шесть месяцев действие резолюции 2231, поддерживающей соглашение по иранской ядерной программе. 28 сентября Совбез ввел в действие комплекс санкций против Ирана.

    29 сентября Совет Евросоюза, вслед за «евротройкой», частично восстановил рестрикции против Ирана. Эти меры включают запрет на въезд некоторых лиц, заморозку активов, торговые ограничения, ограничения в работе иранских банков в Европе и запрет обслуживания иранских грузовых рейсов в европейских аэропортах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта обсудили иранскую ядерную программу, отметив необходимость предотвратить новую эскалацию. Иран прекратил обогащение урана из-за повреждения ключевой ядерной инфраструктуры в результате атак.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 03:11 • Новости дня
    Постпред США при НАТО призвал Европу быть агрессивнее к российским активам

    Постпред США при НАТО Уитакер: Европа должна смело изъять российские активы

    Tекст: Антон Антонов

    Европа должна «смело действовать» и быть более агрессивной в процессе изъятия российских зарубежных активов, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

    По мнению Уитакера, конфискация российских активов стала бы важным шагом не только для экономической и военной поддержки Украины на ближайшие годы, но и ознаменовала бы более «агрессивный» подход со стороны европейских властей, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Дипломат указал, что Соединенные Штаты часто делают замечание, что Европа «недостаточно агрессивна». «Я думаю, что сейчас пришло для них самое время смело действовать», – сказал Уитакер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подготовило проект мер для ответа на возможную конфискацию российских активов странами Запада. Еврокомиссия предложила странам Евросоюза три варианта финансирования Украины, включая экспроприацию замороженных российских активов до 2027 года.

    Глава Euroclear Валери Урбан сообщила, что в бельгийском депозитарии находится 193 млрд евро российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России. Урбан также предупредила о возможном обращении в суд для блокировки передачи этих активов европейскими властями.

    Комментарии (2)
    17 ноября 2025, 08:35 • Новости дня
    ЕС отложил конфискацию российских активов из-за сомнений в победе Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз откладывает конфискацию замороженных российских активов, поскольку его лидеры все меньше уверены в перспективе победы Киева в конфликте на Украине, пишет журнал Conversation.

    По данным журнала Conversation, Евросоюз откладывает решение о конфискации замороженных российских активов, чтобы обезопасить себя на случай изменения обстановки в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что Европа таким образом переоценивает свои риски, а в основе этой осторожности лежат стратегические сомнения.

    В публикации подчеркивается, что лидеры ЕС больше не уверены в том, что Украина может победить, даже если они не говорят об этом вслух. Причины этого связаны с растущим скепсисом относительно дальнейших перспектив Киева на фоне затянувшегося конфликта.

    Conversation пишет, что обсуждение судьбы российских активов стало своего рода индикатором веры Брюсселя в долгосрочную устойчивость Украины.

    По мнению издания, эти средства являются своеобразной геополитической ставкой: согласие на их конфискацию означало бы, что ЕС поддерживает сценарий победы Киева, а промедление помогает сохранить гибкость при возможных переменах на фронте.

    Ранее власти Франции допустили, что предоставленный Украине кредит в 140 млрд евро может не быть возвращен из-за юридических сложностей.

    Глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен ранее предупредила о возможности обращения в суд для блокировки передачи замороженных российских активов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что коррупция Зеленского начала мешать войне Запада с Россией.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 09:15 • Новости дня
    Финский политик Мема увидел угрозу в словах Стубба об оружии для Украины

    Политик Мема осудил призыв Стубба дать Украине оружие для ударов по России

    Tекст: Вера Басилая

    Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема резко высказался в адрес президента Финляндии Александра Стубба за заявление о необходимости оказывать военное давление на Россию ради завершения украинского конфликта.

    Президент Финляндии Александр Стубб призвал оказывать военное давление на Россию ради завершения конфликта на Украине, что вызвало резкую реакцию в стране, передает РИА «Новости». Его заявление подверг критике член национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Мема процитировал президента Финляндии: «Стубб говорит, что мы должны предоставить Украине любое оружие, необходимое для нанесения ударов по России и ее военной промышленности. По его мнению, это ключ к решению украинского конфликта».

    Мема считает, что путь, предложенный Стуббом, приведет лишь к эскалации, потому что Россия может отвечать еще более крупными ударами, что чревато катастрофой.

    Армандо Мема напомнил об общей границе между Финляндией и Россией и предостерег, что Москва может отреагировать на такую враждебную риторику со стороны Хельсинки. Он выразил опасения относительно роста напряженности между двумя странами.

    Ранее, выступая в интервью для Associated Press, Стубб отметил, что не ожидает скорого прекращения огня на Украине.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что европейские страны обсуждают гарантии безопасности для Киева без учета интересов России.

    Ранее Стубб пытался убедить Дональда Трампа в утрате Россией статуса «великой державы».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Стубба по поводу будущих отношений с Россией «психологической непереносимостью».

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 09:26 • Новости дня
    Стубб заявил о необходимости согласия Бельгии по активам России

    Стубб: Решения ЕС по активам России должны учитывать интересы Бельгии

    Tекст: Вера Басилая

    Решения по судьбе 210 млрд евро российских активов, замороженных в Евросоюзе, должны учитывать интересы Бельгии, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

    Президент Финляндии Александер Стубб в интервью бельгийской газете Le Soir отметил, что любое решение Евросоюза относительно замороженных активов России должно устраивать Бельгию, передает ТАСС.

    Стубб также выразил несогласие с теми, кто оказывает давление на бельгийские власти по этому вопросу.

    Большая часть из 210 млрд евро замороженных суверенных активов России на территории Евросоюза сосредоточена на платформе Euroclear, базирующейся в Бельгии.

    Ранее власти Франции допустили, что кредит на сумму 140 млрд евро, предоставленный на Украине и обеспеченный замороженными российскими активами, может не быть возвращен из-за юридических трудностей.

    Глава Euroclear Валери Урбан заявила, что у бельгийского депозитария хранится 193 млрд евро российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежит Центробанку России.

    Валери Урбан также предупредила о вероятности судебного иска для блокировки передачи замороженных российских активов европейскими властями.

    В Службе внешней разведки заявили, что в случае конфискации этих активов Бельгии придется нести серьезную ответственность.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 22:49 • Новости дня
    Евросовет объявил о планах расширения ЕС с включением Украины и Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Ближайшее расширение Евросоюза предусматривает принятие в объединение Украины, Молдавии и ряда стран Западных Балкан, что должно повысить геополитическое влияние ЕС, заявил председатель Евросовета Антониу Кошта.

    Кошта заявил, что расширение Евросоюза, в которое войдут Украина, Молдавия и страны Западных Балкан, станет ключевым этапом для укрепления позиций ЕС как геополитического игрока, передает РИА «Новости».

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что Албания завершит переговоры о вступлении в ЕС в конце 2027 года, а Черногория – в 2026 году. По ее словам, переговоры по вступлению Украины и Молдавии могут быть завершены к концу 2028 года.

    ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов летом 2022 года, однако процесс их интеграции вызывает споры внутри самого Евросоюза. Ряд стран, включая Венгрию, выступают против скорого вступления Киева в союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично заявил, что решения о членстве Украины пока нельзя принимать, так как для этого необходимо единогласие всех участников ЕС, а Венгрия пока не поддерживает этот процесс.

    Источник в Москве подчеркивал, что возможная попытка интеграции Украины и Молдавии в ЕС помимо мнения Венгрии ставит под сомнение репутацию Еврокомиссии, при этом Киев и Кишинев, по мнению Москвы, в ближайшее время не смогут соответствовать критериям организации.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности союза.

    Новый премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Украина не готова к вступлению в Евросоюз.

    В МИД уточнили, что возможное членство Украины в Евросоюзе приведет к критическим последствиям для экономики Европы, включая рост преступности и налоговой нагрузки.

    Комментарии (0)
    Цистерны с газом загорелись на Урале
    Правительство спрогнозировало снижение цен на АЗС в ближайшее время
    Ходорковский и Гудков внесены в список террористов и экстремистов
    Депутаты «Слуги народа» предложили создать коалиционное правительство Украины
    Озвучены планируемые расходы Германии на покупку танков и БТР
    Для отбора российских космонавтов решили применять ИИ
    Памятник комментатору Уткину открыли на кладбище в Балашихе

    Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции

    У Банка России и Сбербанка появились серьезные претензии к онлайн-магазинам типа Ozon и Wildberries. Скидки при оплате товаров банками маркетплейсов они считают стыдными практиками, которые надо запретить. Герман Греф еще и обвинил маркетплейсы в том, что они недоплатили 1,5 трлн рублей в казну государства. Откуда ноги у этого конфликта и чем он закончится? Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Ледокол «Сталинград» станет символом господства России в Арктике

    В Санкт-Петербурге заложен новый ледокол проекта 22220, получивший название «Сталинград». Почему имя нового корабля имеет особую символику для сегодняшнего геополитического соперничества в Арктике, какими возможностями обладают ледоколы данного класса и в чем уже сейчас заключаются их основные задачи? Подробности

    Франция мечтает заработать на украинских иллюзиях

    Во Франции потирают руки после сделки, заключенной в начале недели с Украиной на продажу колоссального количества вооружений, в том числе ста истребителей «Рафаль». Выводы французских военных экспертов парадоксальны: они верят, будто бы «Рафали» могли изменить ход конфликта для Украины, но при этом признают, что в ближайшие годы киевский режим в любом случае эти истребители не получит. А главное – никто не знает, кто оплатит все это оружие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

  • О газете
