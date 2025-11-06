  • Новость часаСтало известно о крупных потерях ВСУ после ударов по казарме в Чернигове
    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта
    Захарова выразила уверенность в повторном освобождении Киева от нацистов
    ЕС собрался прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз
    Психотерапевт объяснил, почему после путешествия снова хочется отдохнуть
    Путин назвал недопустимым раздувание межнациональных противоречий
    Несколько украинских военных сдались в плен в Красноармейске
    Володин призвал ускорить введение детских сим-карт в России
    Еврокомиссия занялась поиском способов пополнения бюджета Украины
    Каждый житель Украины задолжал почти 7 тыс. долларов
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    4 комментария
    6 ноября 2025, 10:10 • Новости дня

    Пискарев сообщил о подготовке Западом кампании против участников СВО на выборах

    Пискарев сообщил о планах Запада дискредитации участников СВО на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Запад через иноагентов планируют провести масштабную информационную кампанию против кандидатов, участвовавших в СВО на выборах в Госдуму в 2026 году, заявил глава комиссии Госдуму по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

    Планы масштабной кампании по дискредитации кандидатов из числа участников спецоперации на Украине на выборах в Госдуму в 2026 году разрабатываются на Западе, следует из сообщения в Telegram-канале комиссии Госдумы.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев рассказал, что ответственными за реализацию этой кампании назначены преимущественно иноагенты. Он подчеркнул, что новый подход подтвержден резолюцией Брюссельской конференции, где присутствовали представители Европарламента, ПАСЕ, беглые иноагенты и экстремисты.

    «Планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО. Реализация данной стратегии возлагается преимущественно на иноагентов», – заявил Пискарев. По его словам, борьба за западное финансирование подталкивает эмигрантские круги к поиску все новых форм дискредитации российских военнослужащих.

    Пискарев отметил, что планы по запуску кампании и методы по дискредитации уже обсуждаются и отрабатываются за рубежом. Анализ действий иноагентов за 2023-2024 годы показывает, что кампания против российских военнослужащих становится главным направлением их работы.

    Ранее глава Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что на Россию оказывается колоссальное внешнее давление. Запад ведет широкомасштабную пропаганду против России.

    5 ноября 2025, 16:28 • Новости дня
    Бельгия заявила о планах активировать четвертую статью НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен допустил начало консультаций стран НАТО из-за появления неопознанных дронов на территории страны.

    Бельгия рассматривает возможность активации четвертой статьи Вашингтонского договора НАТО на фоне инцидентов с неопознанными беспилотниками, пишет ТАСС со ссылкой на издание 7sur7. Глава Минобороны Тео Франкен заявил: «В ближайшие часы и дни будет решен вопрос, должна ли Бельгия активировать четвертую статью НАТО».

    Планируемая активация статьи может привести к началу консультаций по вопросам безопасности с другими государствами блока. В настоящий момент детали появления беспилотников не раскрываются, ситуация остается напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бельгии вечером 4 ноября были закрыты все аэропорты из-за появления беспилотников над их территориями. Международный аэропорт Завентем в Брюсселе отменил 40 рейсов. Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер объявил о созыве национального совета безопасности 6 ноября для обсуждения инцидента с участием силового блока кабмина. Экс-министр военного ведомства Бельгии Людивин Дедондер раскритиковала высказывания действующего министра обороны Франкена в адрес России после появления беспилотников.

    Комментарии (15)
    3 ноября 2025, 18:04 • Новости дня
    Французская пресса нашла место возможного конфликта России и НАТО в Европе

    Портал AgoraVox сравнил Сувалкский коридор с точкой нового Карибского кризиса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский портал AgoraVox предупредил о возможности острого столкновения России и НАТО из-за Сувалкского коридора и изоляции Прибалтики.

    Сувалкский коридор может стать местом гипотетического конфликта между Россией и НАТО, пишет журналист Патрис Браво на AgoraVox.

    В публикации, цитируемой РИА «Новости», говорится: «В случае гипотетического конфликта между Россией и НАТО установление контроля над этим коридором российскими войсками может привести к изоляции стран Прибалтики (Литвы, Латвии и Эстонии) от остальной части альянса».

    Автор материала отмечает, что если западный альянс попытается ограничить выход из Калининграда к Балтийскому морю, это может спровоцировать противостояние, схожее по масштабам и опасности с Карибским кризисом. По мнению Браво, регион Сувалкского коридора стратегически важен для обеих сторон, и контроль над ним станет ключевым фактором эскалации ситуации в случае кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.

    Позже Литва прекратила транзит грузов «Лукойла» и «Роснефти» в Калининград.

    Власти Белоруссии назвали инициативу бессрочного закрытия границы со стороны Литвы недружественной.

    Комментарии (16)
    5 ноября 2025, 20:15 • Видео
    В США сменилась эпоха

    Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    Комментарии (2)
    3 ноября 2025, 18:40 • Новости дня
    Эксперт объяснил испытания США межконтинентальной ракеты

    Эксперт Козюлин разъяснил предстоящий запуск США межконтинентальной ракеты

    Эксперт объяснил испытания США межконтинентальной ракеты
    @ Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Испытания межконтинентальных баллистических ракет без ядерных боеголовок проводят множество стран, в том числе Россия. Москва и Вашингтон всегда предупреждают друг друга об этом в рамках прямых обоюдных договоренностей, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее СМИ сообщили об испытании США межконтинентальной ракеты.

    «Испытание межконтинентальной баллистической ракеты, не оснащенной ядерной боеголовкой, – это довольно стандартная процедура для проверки надежности боеприпаса или даже каких-то отдельных параметров периферийного оборудования. Это не испытания ядерного оружия, начать которые глава Белого дома Дональд Трамп поручил Пентагону», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Подобные испытания проводят множество стран, в том числе и Россия. При этом, судя по всему, Вашингтон предупредил Москву об этом заранее во избежание недопонимания и неправильного толкования маневров, но эта информация не для СМИ или общественности.

    Наши страны вышли из соглашения СНВ-3, но прямые российско-американские договоренности по этому вектору сохраняются и работают», – детализировал собеседник.

    Ранее издание Newsweek со ссылкой на навигационные предупреждения, сообщило, что Соединенные Штаты запланировали первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), способной нести ядерный заряд, но не оснащенной боеголовкой.

    На прошлой неделе Трамп объявил в соцсетях, что приказал министерству обороны немедленно начать испытания ядерного оружия, поскольку, по его словам, Россия и Китай продолжают испытания своих арсеналов.

    Министр энергетики Крис Райт позже пояснил, что испытания не будут включать в себя реальные детонации, подобные тем, что проводились в стране ранее. Вместо этого будут задействованы все остальные компоненты ядерного оружия, чтобы гарантировать их способность спровоцировать атомный взрыв.

    В прошлом месяце президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. Военными были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российский ядерный щит спрячут от слежки натовского искусственного интеллекта.

    Комментарии (2)
    5 ноября 2025, 14:45 • Новости дня
    МИД напомнил США о требовании вернуть России дипломатическую собственность
    МИД напомнил США о требовании вернуть России дипломатическую собственность
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва настаивает на возвращении российской дипсобственности Соединенными Штатами Америки, подчеркивая, что имущество с дипиммунитетом удерживается вопреки международным нормам, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, США должны возвратить российскую дипломатическую собственность – это требование не подлежит отмене, передает РИА «Новости».

    Рябков отметил: «Собственность необходимо вернуть. Это неотменимое требование. Хоть бы они не позорились, они забрали государственную собственность, защищенную дипиммунитетом, и возвращать не хотят».

    Рябков подчеркнул, что действия Вашингтона являются не просто ошибкой, а грубым нарушением всех существующих международных норм, регулирующих вопросы дипломатической собственности. По его словам, сложившуюся ситуацию необходимо срочно исправить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил бывшего президента США Барака Обаму в изъятии российской дипломатической собственности.

    Россия добивается возвращения своей дипсобственности в США.

    Россия ранее поднимала вопрос о возврате дипсобственности на переговорах с американской стороной.

    Комментарии (13)
    3 ноября 2025, 14:44 • Новости дня
    Финский политик назвал отказ США передавать Tomahawk удачей для Зеленского

    Финский политик Мема назвал отказ США передавать Tomahawk удачей для Зеленского

    Финский политик назвал отказ США передавать Tomahawk удачей для Зеленского
    @ US Navy/Navy Media Content Operations/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема отметил, что отказ президента США Дональда Трампа поставлять ракеты Tomahawk Украине стал хорошей новостью для президента Украины Владимира Зеленского.

    Отказ Трампа от передачи ракет Tomahawk на Украину стал позитивным сигналом для Зеленского, передает ТАСС со ссылкой на публикацию члена финской партии «Альянс свободы» Мема в соцсети X (соцсеть заблокирована в России).

    Политик отметил, что «президент Трамп заявил, что не намерен поставлять ракеты Tomahawk Украине, несмотря на заявления Пентагона о готовности их предоставить».

    Мема добавил, что передача этих ракет привела бы к прямому вовлечению США в конфликт на Украине. По его мнению, отказ от поставок ракет минимизирует риски эскалации и предотвращает более жесткую реакцию со стороны России.

    Финский политик подчеркнул, что данная позиция США выгодна украинскому руководству и снижает накал ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Военное министерство США ранее разрешило поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину.

    Евросоюз отложил до декабря решение о возможном использовании российских замороженных активов для поддержки на Украине.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Глава Минобороны Бельгии опроверг угрозу «стереть Москву с лица земли»

    Глава Минобороны Бельгии Франкен опроверг угрозу «стереть Москву с лица земли»

    Глава Минобороны Бельгии опроверг угрозу «стереть Москву с лица земли»
    @ Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава минобороны Бельгии Тео Франкен в интервью RTBF заявил, что не угрожал «стереть Москву с лица земли», он попылся переложить ответственность за эту формулировку на бельгийскую газету De Morgen.

    Франкен в интервью RTBF заявил, что не угрожал «стереть Москву с лица земли», передает РИА «Новости».

    По его словам, ответственность за спорную формулировку несет бельгийская газета De Morgen, которая, как считает министр, «очень злобно, неверно и несправедливо» интерпретировала его ответ.

    Он уточнил, что в действительности в беседе с журналистом другой бельгийской газеты Humo говорил только о принципах взаимного ядерного сдерживания НАТО.

    Франкен подчеркнул, что отвечал на вопрос, намерена ли Россия нанести ядерный удар по Брюсселю, и высказал мнение, что Путин не пойдет на этот шаг из-за ожидаемых серьезных последствий.

    Франкен заявил, что De Morgen сделала ложный заголовок, вырвав из контекста его слова. Министр подчеркнул, что никогда не говорил о намерении «стереть Москву с лица земли» и считает подобную интерпретацию крайне несправедливой. Он добавил, что именно искаженный заголовок спровоцировал волну реакций как внутри Бельгии, так и за рубежом, в том числе и в России.

    Ранее российское посольство в Бельгии подвергло критике публикации в местных СМИ, назвав заявления, появившиеся в De Morgen, ненормальными и опасными для европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что слова официальных лиц Бельгии об уничтожении Москвы недопустимы.

    Российское посольство назвало угрозы Франкена маразмом.

    Дмитрий Медведев прокомментировал идею испытать «Посейдон» в Бельгии сарказмом.

    Комментарии (9)
    5 ноября 2025, 12:43 • Новости дня
    Реакцию Путина на обострение отношений с США сочли неожиданной для мира

    Sohu назвал реакцию Путина на обострение отношений с США неожиданной для мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мировое сообщество оказалось удивлено действиями президента Владимира Путина в ответ на обострение отношений между Россией и Соединенными Штатами, что сопровождалось продуманными военными и дипломатическими шагами, пишет Sohu.

    О реакции российского лидера на ужесточение санкций и перенос российско-американского саммита написали журналисты издания Sohu, передает RT.

    В материале отмечается, что Путин буквально за три дня совершил ряд резко сменявшихся действий, которые, как подчеркивают авторы, «оставили наблюдателей по всему миру в изумлении».

    Журналисты обратили особое внимание на успешные испытания новейших российских вооружений – крылатых ракет «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Также в публикации отдельно подчеркивается заявление Путина, в котором он предложил создать условия для сдачи в плен бойцам ВСУ, оказавшимся в окружении.

    По мнению авторов, такое сочетание жесткой силовой демонстрации и дипломатических шагов стало наглядной демонстрацией военной мощи России и дало понять, что стратегическая инициатива остается за Москвой.

    Напомним, Путин заявил о уникальных характеристиках подводного аппарата «Посейдон», который способен погружаться на глубину до тысячи метров. Система «Буревестник» превзошла все известные в мире ракетные комплексы по дальности полета.

    Эти новые разработки помогут стране добиться успехов не только в обороне, но и в гражданских сферах, включая строительство космических кораблей.

    Российские военные полигоны сохраняют боеготовность, а «Буревестник» и «Посейдон» уже не вызывают сомнений у военных специалистов.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 07:59 • Новости дня
    Эксперт Разбегин заявил о сопоставимости тоннеля Россия–США с Лефортовским

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Проект подводного тоннеля, который может соединить Чукотку и Аляску, по уровню технических сложностей сравним со строительством Лефортовского тоннеля в Москве, рассказал автор проекта, учёный Виктор Разбегин.

    По его словам, техническая реализуемость сооружения тоннеля между Россией и США не вызывает сомнений, передает РИА «Новости». Разбегин отметил, что по степени сложности возведение такого объекта сопоставимо с реализацией Северомуйского тоннеля или Лефортовского тоннеля в Москве. По его словам, российские специалисты обладают всеми необходимыми знаниями и опытом для решения подобных задач.

    Разбегин подчеркнул: «Мы сейчас на основе серьезной доказательной базы можем сказать, что этот тоннель технически реализуем, безусловно экономически эффективен и целесообразен, и это тот уникальный проект, который затрагивает интересы практически всего мира».

    Исследования технических решений ведутся с 1990-х годов. Оптимальная конструкция включает два транспортных тоннеля и сервисный, соединенные перемычками. География пролива с двумя островами потребует разделить будущий тоннель на три части, наиболее протяженные из которых можно сравнить по длине с Евротоннелем. Общая длина объекта потенциально составит 98–112 км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автор проекта назвал длину тоннеля между Россией и Аляской около 100 км. Материалы по строительству тоннеля между Россией и США были обновлены перед встречей лидеров двух стран. Глава РФПИ подтвердил обсуждение проекта подводного тоннеля между Россией и Аляской.

    Комментарии (0)
    6 ноября 2025, 03:36 • Новости дня
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    Трамп: Путин говорил о попытках десять лет урегулировать конфликт на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин говорил ему о попытках Москвы на протяжении десяти лет урегулировать конфликт на Украине.

    «Президент Путин. Я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал, что мы пытаемся урегулировать войну уже десять лет, но не смогли», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По заявлению Трампа, за время своего президентства ему удалось урегулировать несколько конфликтов. Некоторые из них, по версии американского лидера, были решены за один час и без поддержки ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 17:37 • Новости дня
    Путин сообщил о телеграмме Дарчиева с разъяснениями слов Трампа о ядерных испытаниях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время совещания с членами Совбеза России Владимир Путин отметил, что по вопросу заявлений президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях в Москву поступила специальная телеграмма из Вашингтона от посла Александра Дарчиева.

    Посол России в США Александр Дарчиев направил в Москву телеграмму с разъяснениями относительно недавних высказываний президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает РИА «Новости».

    «Что касается разъяснений, то многим коллегам поступила телеграмма из министерства иностранных дел от нашего посла в Вашингтоне на эту тему», – сказал Путин.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала разъяснений от Вашингтона по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    Россия заявляла о готовности принять ответные меры в случае проведения ядерных испытаний другими государствами.

    Министерство обороны России сообщило о необходимости безотлагательно начать подготовку к новым ядерным испытаниям на полигоне «Новая Земля».

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 16:35 • Новости дня
    Финляндия предложила провести встречу Путина и Трампа на саммите G20

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Финляндии Александр Стубб выступил с инициативой организации переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в рамках ноябрьского саммита G20 в ЮАР, сообщает агентство Yle.

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил провести в конце ноября встречу между президентом России Владимиром Путиным и экс-президентом США Дональдом Трампом, передает «Газета.ru».

    Стубб озвучил инициативу на открытии Национальных курсов по обороне. По его словам, такой саммит мог бы пройти на полях G20 в Йоханнесбурге, а даты проведения встречи – 21-22 ноября.

    Финский лидер считает, что переговоры Путина и Трампа могут быть важны для обсуждения международной безопасности и диалога между Москвой и Вашингтоном. Подробности реакции сторон пока не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас необходимости в оперативной организации встречи Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москве нужны гарантии конкретных результатов от возможной встречи президентов России и США.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Финляндия запланировала нарастить численность спецназа

    Власти Финляндии объявили о росте численности спецназа страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финские военные собираются в течение нескольких лет нарастить спецподразделения за счет новых наборов среди военнообязанных до 30 лет, сообщает местная пресса.

    Численность спецназа в силах обороны Финляндии значительно увеличится в ближайшие годы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Iltalehti.

    Издание уточняет, что егерский полк специального назначения «Утти» объявил о начале набора на новый курс спецназа, который стартует в июле 2026 года.  Туда могут принять всех военнообязанных в возрасте до 30 лет,  прошедших воинскую службу или курс подготовки унтер-офицеров резерва.

    Продолжительность курса составит 12 месяцев. Ожидается, что эти меры позволят значительно увеличить число подготовленных бойцов спецназа в структуре вооруженных сил страны.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Финляндии переходят на стандартные для НАТО калибры стрелкового оружия, включая патроны диаметром 5,56 на 45 мм. Финские силы обороны также планируют заменить автоматы, созданные на базе Калашникова, на западные аналоги.

    Кроме того, в Финляндии начали строить пробный участок ограждения длиной три километра на границе с Россией.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 14:23 • Новости дня
    Euractiv: НАТО интегрирует дроны в вооруженные силы у границ России к 2026 году

    Tекст: Ольга Иванова

    К середине 2026 года страны НАТО начнут активную интеграцию беспилотников и систем противодействия им на восточном фланге с акцентом на совершенствование ПВО, сообщает издание Euractiv.

    Генерал-майор командования НАТО по трансформации Константин-Адриан Чолпоня сообщил изданию, что интеграция беспилотников в войска Североатлантического альянса у границ России произойдет к середине 2026 года. Ожидается, что первые результаты будут представлены на следующем саммите НАТО в Анкаре, который пройдет в июле 2026 года, передает ТАСС.

    По словам Чолпони, уже с начала 2026 года члены НАТО начнут масштабные испытания беспилотников, а также средств противодействия им. Эти испытания станут этапом перед непосредственным включением новых систем в вооруженные силы альянса, особенно на восточных рубежах организации.

    Генерал подчеркнул, что НАТО намерена сделать беспилотники ключевой частью системы противовоздушной обороны блока, в частности в рамках операции «Восточный часовой». Эта миссия ориентирована на выявление и нейтрализацию беспилотных аппаратов, действующих в воздушном пространстве альянса.

    Чолпоня также заявил в интервью, что отсутствие интеграции дронов приведет к «коктейлю смертельных атак беспилотников» против сил НАТО, но не уточнил, кто может стать источником угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель координационной службы совета погранслужб СНГ Александр Манилов рассказал об интенсивной разведдеятельности НАТО на территории России и Белоруссии, а также о проблемах с наркотрафиком.

    Эксперт разъяснил задачи разведывательной миссии НАТО у российских границ.

    Молдавия назвала Россию главной угрозой в обновленной военной стратегии.

    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 04:51 • Новости дня
    Грушко рассказал, как НАТО отрабатывает блокировку Калининградской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Усилиями государств НАТО Балтика превратилась в зону конфронтации, которая резко обострилась после вступления Финляндии и Швеции в альянс, отметил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Он напомнил, что альянс в 2025 году запустил миссию «Балтийский часовой», через которую пытается установить свои правила судоходства в акватории. Союзники по НАТО первым делом хотят контролировать, а затем и максимально ограничить морские грузоперевозки, осуществляемые в интересах России.

    «Этим дело не ограничивается. Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами», – заявил Грушко «Известиям».

    По словам дипломата, увидеть потенциал для диалога с целью снижения напряженности в этой активности очень сложно.

    «Да и страны НАТО, в отличие от нас, не демонстрируют открытости к ведению честного и равноправного обсуждения путей деэскалации в регионе. В связи с этим будем использовать все возможности международно-правового и иного характера для обеспечения национальной безопасности и интересов нашей страны», – подчеркнул он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, французский портал AgoraVox предупредил о возможности острого столкновения России и НАТО из-за Сувалкского коридора и изоляции Прибалтики. Euractiv сообщил, что НАТО интегрирует дроны в вооруженные силы у границ России к 2026 году. Эксперт разъяснил задачи разведывательной миссии НАТО у российских границ.


    Комментарии (0)
    5 ноября 2025, 17:48 • Новости дня
    Сийярто подтвердил готовность Будапешта принять встречу Путина и Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия выразила готовность провести саммит президентов России и США в Будапеште при условии успешной подготовки мероприятия и достижении согласия сторон, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто сообщил о готовности Будапешта принять мирную встречу президентов России и США, если предварительная работа по ее организации будет успешной, передает ТАСС. По его словам, встреча будет возможна при условии, что обе стороны подготовятся к такому мероприятию и дадут согласие на участие.

    Сийярто заявил: «Венгрия готова принять мирный российско-американский саммит в Будапеште, если подготовительная работа будет успешной. Мы надеемся, что он завершится соглашением между президентами США и России, которое вернет мир в Центральную Европу».

    Министр также подчеркнул, что одна из наиболее значимых тем предстоящих переговоров между премьер-министром Виктором Орбаном и президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 ноября будет касаться урегулирования конфликта на Украине.

    Напомним, Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным, намеченная в Будапеште, отменена, но может быть проведена в будущем.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что перспективы саммита России и США в Будапеште зависят от позиции американской стороны.

    Дональд Трамп допустил возможность переговоров с Владимиром Путиным при условии согласия по вопросу Украины.

    Комментарии (0)
    Штурмовик пообещал освободить Купянск в течение недели
    ОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
    Bloomberg заявило о движении Европы и Британии к экономическому краху
    Между Россией и Турцией спустя 14 лет возобновилось паромное сообщение
    Apple и Google собрались подружить Siri и Gemini за 1 млрд долларов
    Продажи новых Lada в России резко упали
    Анджелине Джоли предложили приехать к детям Донбасса и Новороссии

    Мир испугался «пузыря» в сфере искусственного интеллекта

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия «пузыря», созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос – отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего «пузыря» доткомов в начале 2000-х? Подробности

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации