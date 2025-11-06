Пискарев сообщил о подготовке Западом кампании против участников СВО на выборах

Пискарев сообщил о планах Запада дискредитации участников СВО на выборах

Tекст: Вера Басилая

Планы масштабной кампании по дискредитации кандидатов из числа участников спецоперации на Украине на выборах в Госдуму в 2026 году разрабатываются на Западе, следует из сообщения в Telegram-канале комиссии Госдумы.

Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев рассказал, что ответственными за реализацию этой кампании назначены преимущественно иноагенты. Он подчеркнул, что новый подход подтвержден резолюцией Брюссельской конференции, где присутствовали представители Европарламента, ПАСЕ, беглые иноагенты и экстремисты.

«Планируется масштабная кампания против кандидатов из числа участников СВО. Реализация данной стратегии возлагается преимущественно на иноагентов», – заявил Пискарев. По его словам, борьба за западное финансирование подталкивает эмигрантские круги к поиску все новых форм дискредитации российских военнослужащих.

Пискарев отметил, что планы по запуску кампании и методы по дискредитации уже обсуждаются и отрабатываются за рубежом. Анализ действий иноагентов за 2023-2024 годы показывает, что кампания против российских военнослужащих становится главным направлением их работы.

Ранее глава Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что на Россию оказывается колоссальное внешнее давление. Запад ведет широкомасштабную пропаганду против России.