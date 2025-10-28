Шойгу уличил «недругов» России в желании поделить страну на мелкие образования

Шойгу уличил «недругов» России в желании поделить страну на мелкие части

Tекст: Ирма Каплан

Агрессивное воздействие извне оказывается на Россию и все ее общество, против страны ведется массированная антироссийская пропаганда, при этом атаки направлены на исторические, культурные и духовные ценности, а также на согласие и братство между народами России и стран СНГ, отмечает Шойгу в статье для «Аргументов и Фактов».

«Наши недруги ошибочно решили, что многонацио­нальность России – это ее уязвимое место, и с завидным упрямством предпринимают попытки разобщить нас. Их цель – десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах», – пишет он.

Шойгу подчеркивает, что коллективный Запад ошибается в оценке природы российских межнациональных отношений и духовной прочности российского народа.

Способность к единению и сохранению внутренних ценностей, согласно публикации, позволяет уверенно противостоять внешним попыткам разрушения. А многовековая история совместного проживания различных народов стала основой современной российской государственности.

