Умерла звезда «Доктора Кто» и «Ширли Валентайн» Полин Коллинз

Умерла звезда «Доктора Кто» и «Ширли Валентайн» актриса Полин Коллинз

Tекст: Мария Иванова

Британская актриса Полин Коллинз, известная по фильмам «Ширли Валентайн» и сериалу «Доктор Кто», скончалась на 86-м году жизни, пишет канал 360.

По данным The Guardian, артистка умерла в доме престарелых на севере Лондона в окружении семьи. Она несколько лет страдала от болезни Паркинсона.

«Она мирно скончалась в окружении своей семьи в доме престарелых в Хайгейте, на севере Лондона. Она страдала болезнью Паркинсона в течение нескольких лет», сообщила газета.

Родственники актрисы отмечают, что Коллинз была яркой и искрометной, а ее профессионализм проявлялся как на сцене, так и на экране.

Полин Коллинз родилась в Эксмуте в 1940 году, окончила Центральную школу речи и драмы, а до своей актерской карьеры работала учительницей. Получила известность после ролей в сериалах «Вверх, вниз по лестнице» и «Доктор Кто». Главная роль в фильме «Ширли Валентайн» принесла ей номинации на «Оскар» и премию BAFTA.

В фильмографии актрисы – более 50 работ, среди которых фильмы «Город удовольствий», «Дорога в рай» и «Квартет». Образ Ширли Валентайн Коллинз также воплощала в спектаклях лондонского Вест-Энда и на Бродвее.

В 2001 году Полин Коллинз была удостоена ордена Британской империи за вклад в драматическое искусство.

